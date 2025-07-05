Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ THÔNG MINH INNO VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: UOA Tower, Tân Trào, Tân Phú, Quận 7, Quận 7

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh

Chủ động tìm kiếm, tiếp cận tệp khách hàng tiềm năng (các đại lý, cửa hàng kinh doanh thiết bị công nghệ/ điện gia dụng, các công ty chuyên quà tặng, công ty tổ chức sự kiện,...)

Giới thiệu và tư vấn các sản phẩm và chính sách công ty phù hợp với nhu cầu của khách hàng

Lên kế hoạch bán hàng và các chương trình bán hàng nhằm đảm bảo chỉ tiêu doanh số

Thiết lập và xây dựng mối quan hệ chặt chẽ với các đối tác, khách hàng để tạo ra cơ hội hợp tác lâu dài

Cập nhật liên tục tình hình thị trường và nhu cầu thị trường về sản phẩm, chính sách bán hàng

Yêu Cầu Công Việc

Ưu tiên các bạn Nam, tốt nghiệp Đại học/Cao đẳng các chuyên ngành liên quan

Có kinh nghiệm Sales B2B, kênh GT/MT từ 1 năm

Ưu tiên có kinh nghiệm trong các ngành hàng điện tử, gia dụng , thiết bị công nghệ, phụ kiện công nghệ

Kỹ năng giao tiếp, đàm phán và thuyết phục tốt.

Nhanh nhẹn, trung thực, có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc.

Chịu được áp lực công việc, có khả năng đi công tác khi cần.

Tại CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ THÔNG MINH INNO VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản: 15.000.000 -20.000.000 + thưởng KPI

Lương tháng 13, review lương định kỳ hàng năm

Gói chăm sóc sức khỏe PVI, khám sức khỏe định kỳ.

Chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.

Tham gia các hoạt động, sự kiện nội bộ cùng công ty: 8/3, 20/10, Year end Party, team building

Cơ hội học hỏi, thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.

Mua hàng công ty với chính sách ưu đãi nội bộ

Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp, đồng nghiệp luôn sẵn sàng hỗ trợ.

Công ty hỗ trợ phương tiện di chuyển, công tác phí

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ THÔNG MINH INNO VIỆT NAM

