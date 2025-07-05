Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ THÔNG MINH INNO VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ THÔNG MINH INNO VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 05/07/2025
Hạn nộp hồ sơ: 31/07/2025
Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ THÔNG MINH INNO VIỆT NAM

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: UOA Tower, Tân Trào, Tân Phú, Quận 7, Quận 7

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Chủ động tìm kiếm, tiếp cận tệp khách hàng tiềm năng (các đại lý, cửa hàng kinh doanh thiết bị công nghệ/ điện gia dụng, các công ty chuyên quà tặng, công ty tổ chức sự kiện,...)
Giới thiệu và tư vấn các sản phẩm và chính sách công ty phù hợp với nhu cầu của khách hàng
Lên kế hoạch bán hàng và các chương trình bán hàng nhằm đảm bảo chỉ tiêu doanh số
Thiết lập và xây dựng mối quan hệ chặt chẽ với các đối tác, khách hàng để tạo ra cơ hội hợp tác lâu dài
Cập nhật liên tục tình hình thị trường và nhu cầu thị trường về sản phẩm, chính sách bán hàng

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên các bạn Nam, tốt nghiệp Đại học/Cao đẳng các chuyên ngành liên quan
Có kinh nghiệm Sales B2B, kênh GT/MT từ 1 năm
Ưu tiên có kinh nghiệm trong các ngành hàng điện tử, gia dụng , thiết bị công nghệ, phụ kiện công nghệ
Kỹ năng giao tiếp, đàm phán và thuyết phục tốt.
Nhanh nhẹn, trung thực, có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc.
Chịu được áp lực công việc, có khả năng đi công tác khi cần.

Tại CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ THÔNG MINH INNO VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản: 15.000.000 -20.000.000 + thưởng KPI
Lương tháng 13, review lương định kỳ hàng năm
Gói chăm sóc sức khỏe PVI, khám sức khỏe định kỳ.
Chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.
Tham gia các hoạt động, sự kiện nội bộ cùng công ty: 8/3, 20/10, Year end Party, team building
Cơ hội học hỏi, thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.
Mua hàng công ty với chính sách ưu đãi nội bộ
Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp, đồng nghiệp luôn sẵn sàng hỗ trợ.
Công ty hỗ trợ phương tiện di chuyển, công tác phí

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ THÔNG MINH INNO VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ THÔNG MINH INNO VIỆT NAM

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 16, tòa nhà UOA, số 6 Tân Trào, P. Tân Phú,Q7

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

