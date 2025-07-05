Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ Phần sản xuất và thương mại In ấn Hoàng Minh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 4 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Đường Nguyễn Thái Bình, Phường 12, Tân Bình, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

- Tiếp khách tại cửa hàng (Cửa hàng Q3, Q10 hoặc Tân Bình) và nhận khách hàng từ bạn trực (hoặc trực page tại nhà)

- Tư vấn về quy cách, mẫu mã, chất liệu, kích thước sản phẩm: thiệp cưới, thiệp sinh nhật, thiệp thôi nôi, tem nhãn, các loại hộp, túi giấy, card, menu, tờ rơi, thiệp,...

- Mỗi khách hàng sẽ có yêu cầu khác nhau, Kinh doanh tính tiền, báo giá theo bảng báo giá của Công ty theo yêu cầu khách hàng;

- Lên đơn hàng

- Cập nhật tiến độ đơn hàng: chưa tiến hành, đang tiến hành, đã hoàn thành đảm bảo thời gian yêu cầu của khách hàng;

- Cập nhật tiến độ đặt cọc/ Thanh toán

- Lưu data thông tin khách hàng và chăm sóc khách hàng thường xuyên sau mỗi đơn.

- Làm các báo cáo cấp trên đề ra.

- Các công việc khác theo sự phân công chỉ đạo của cấp trên

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nữ tuổi từ 20-35

- Tốt nghiệp trung cấp trở lên, có kỹ năng giao tiếp, có kinh nghiệm trong lĩnh vực sale, chăm sóc là lợi thế.

- Ưu tiên các bạn có kinh nghiệm, không có kinh nghiệm sẽ được đào tạo.

- Thời gian làm việc:

+ Full time tại: Đường Nguyễn Thái Bình, Phường 12, Tân Bình: từ 9h sáng đến 19h tối (trưa nghỉ 1 tiếng), từ thứ 2- thứ 7 hàng tuần

+ Hoặc ứng viên có thể làm online tại nhà theo ca từ 6h - 22h theo ca trực (Phỏng vấn trực tiếp tại Số 80/44 Đường 17, Khu phố 3, Phường Hiệp Bình Chánh, Thành phố Thủ Đức)

+ Làm 2 chủ nhật / tháng

Tại Công ty Cổ Phần sản xuất và thương mại In ấn Hoàng Minh Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng 5 triệu + hoa hồng 2- 4%. Thu nhập chính thức từ 8.000.000đ đến 15.000.000

- Đóng bảo hiểm xã hội, thưởng các ngày Lễ, Tết, lương tháng 13. BHXH theo quy định nhà nước.

- Được làm trong môi trường thân thiện, học hỏi thêm kinh nghiệm mới. Thoải mái sáng tại và phát triển bản thân.

- Phúc lợi khác: Du lịch, thể thao cùng Công ty; Các việc hiếu, hỉ, các ngày sinh nhật, các ngày lễ khác.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần sản xuất và thương mại In ấn Hoàng Minh

