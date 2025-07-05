Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ Phần sản xuất và thương mại In ấn Hoàng Minh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu

Công ty Cổ Phần sản xuất và thương mại In ấn Hoàng Minh
Ngày đăng tuyển: 05/07/2025
Hạn nộp hồ sơ: 30/07/2025
Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty Cổ Phần sản xuất và thương mại In ấn Hoàng Minh

Mức lương
8 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
4 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Đường Nguyễn Thái Bình, Phường 12, Tân Bình, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

- Tiếp khách tại cửa hàng (Cửa hàng Q3, Q10 hoặc Tân Bình) và nhận khách hàng từ bạn trực (hoặc trực page tại nhà)
- Tư vấn về quy cách, mẫu mã, chất liệu, kích thước sản phẩm: thiệp cưới, thiệp sinh nhật, thiệp thôi nôi, tem nhãn, các loại hộp, túi giấy, card, menu, tờ rơi, thiệp,...
- Mỗi khách hàng sẽ có yêu cầu khác nhau, Kinh doanh tính tiền, báo giá theo bảng báo giá của Công ty theo yêu cầu khách hàng;
- Lên đơn hàng
- Cập nhật tiến độ đơn hàng: chưa tiến hành, đang tiến hành, đã hoàn thành đảm bảo thời gian yêu cầu của khách hàng;
- Cập nhật tiến độ đặt cọc/ Thanh toán
- Lưu data thông tin khách hàng và chăm sóc khách hàng thường xuyên sau mỗi đơn.
- Làm các báo cáo cấp trên đề ra.
- Các công việc khác theo sự phân công chỉ đạo của cấp trên

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nữ tuổi từ 20-35
- Tốt nghiệp trung cấp trở lên, có kỹ năng giao tiếp, có kinh nghiệm trong lĩnh vực sale, chăm sóc là lợi thế.
- Ưu tiên các bạn có kinh nghiệm, không có kinh nghiệm sẽ được đào tạo.
- Thời gian làm việc:
+ Full time tại: Đường Nguyễn Thái Bình, Phường 12, Tân Bình: từ 9h sáng đến 19h tối (trưa nghỉ 1 tiếng), từ thứ 2- thứ 7 hàng tuần
+ Hoặc ứng viên có thể làm online tại nhà theo ca từ 6h - 22h theo ca trực (Phỏng vấn trực tiếp tại Số 80/44 Đường 17, Khu phố 3, Phường Hiệp Bình Chánh, Thành phố Thủ Đức)
+ Làm 2 chủ nhật / tháng

Tại Công ty Cổ Phần sản xuất và thương mại In ấn Hoàng Minh Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng 5 triệu + hoa hồng 2- 4%. Thu nhập chính thức từ 8.000.000đ đến 15.000.000
- Đóng bảo hiểm xã hội, thưởng các ngày Lễ, Tết, lương tháng 13. BHXH theo quy định nhà nước.
- Được làm trong môi trường thân thiện, học hỏi thêm kinh nghiệm mới. Thoải mái sáng tại và phát triển bản thân.
- Phúc lợi khác: Du lịch, thể thao cùng Công ty; Các việc hiếu, hỉ, các ngày sinh nhật, các ngày lễ khác.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần sản xuất và thương mại In ấn Hoàng Minh

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ Phần sản xuất và thương mại In ấn Hoàng Minh

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: CN: Đường Nguyễn Thái Bình, Phường 12, Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh; TS: 80/44 Đường 17, Khu phố 3, Phường Hiệp Bình Chánh, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

