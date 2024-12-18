Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM NHÂN THỌ CATHAY - VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 15 Triệu

Mức lương Từ 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Các văn phòng Cathay khu vực HCM

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Từ 15 Triệu

Phụ trách chỉ tiêu kinh doanh cá nhân

Tuyển dụng nhân sự, phát triển thêm đội nhóm

Hỗ trợ đào tạo nhân sự mới ,phát triển đội nhóm.

Với Mức Lương Từ 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học trở lên , không yêu cầu chuyên ngành

Từ 26 tuổi trở lên

Giới tính : nữ

Tại CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM NHÂN THỌ CATHAY - VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khởi điểm: từ 15 triệu trở lên bao gồm: Hỗ trợ tài chính + hoa hồng + thưởng đào tạo (1 triệu) + thưởng vượt chỉ tiêu + các chế độ

Được 13 tháng lương

Phép năm, Nghỉ lễ theo quy định của Nhà nước

Được đào tạo chuyên sâu vềchuyên ngành Bảo hiểm ,Kỹ năng mềm ,các kiến thức Luật , Kiến thức sức khoẻ ,...phục vụ công việc và nâng cao bản thân

Môi trường làm việc năng động, nhiệt tình, vui vẻ. Sếp luôn chia sẻ nhiều kinh nghiệm và tạo động lực.

Môi trường khởi nghiệp tốt, thu nhập không giới hạn.

Cơ hội thăng tiến rõ ràng, minh bạch

Du lịch trong và ngoài nước hàng quý, hàng năm

Được tham gia bảo hiểm nhân thọ, phi nhân thọ, bảo hiểm sức khoẻ cho bản thân và gia đình với chế độ nhân viên và nhiều chế độ khác...

Giờ làm việc linh hoạt (từ 8h30 – 12h, nghỉ T7 & CN).

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM NHÂN THỌ CATHAY - VIỆT NAM

