Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Thương Mại Solis Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 6 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty TNHH Thương Mại Solis Việt Nam
Mức lương
Từ 6 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- 245 Tân Sơn Nhì, P.Tân Sơn Nhì, Q.Tân Phú, TP.Hồ Chí Minh, Quận Tân Phú
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Từ 6 Triệu
Tư vấn, bán hàng mắt kính và quần áo thời trang
Livestream trên các nền tảng TMDT
Giới thiệu, tương tác với khách hàng trên livestream, giải đáp các thắc mắc của khách hàng về sản phẩm và dịch vụ của công ty
Hỗ trợ lên kịch bản, ý tưởng cho phiên live
Hỗ trợ setup bối cảnh cho phiên live theo yêu cầu của công ty
Nghiên cứu bắt trend, tạo hiệu ứng tốt để đạt hiệu quả phiên live
Với Mức Lương Từ 6 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Kinh nghiệm: Trên 2 tháng trong lĩnh vực livestream, bán hàng
Giới tính: Nữ
Độ tuổi: 20-30 tuổi
Chăm chỉ, thật thà
Kỹ năng giao tiếp, xử lý tình huống tốt
Giọng nói rõ ràng, giao tiếp lưu loát
Ngoại hình ưa nhìn, khuôn mặt sáng
Khuyến khích nhân sự có kết nối lâu dài với công ty
Giới tính: Nữ
Độ tuổi: 20-30 tuổi
Chăm chỉ, thật thà
Kỹ năng giao tiếp, xử lý tình huống tốt
Giọng nói rõ ràng, giao tiếp lưu loát
Ngoại hình ưa nhìn, khuôn mặt sáng
Khuyến khích nhân sự có kết nối lâu dài với công ty
Tại Công ty TNHH Thương Mại Solis Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Đầy đủ các chế độ đãi ngộ, thưởng Lễ Tết, tham gia BHXH.
Lương cơ bản 6.000.000vnd/26 ngày công (thử việc 1 tháng 85% lương cơ bản)
Phụ cấp cơm trưa 30k/ngày
Phụ cấp gửi xe 10K/ngày
Thời gian làm việc: 12h00 - 21h00
Phụ cấp tăng ca
Môi trường trẻ trung, năng động
Lương cơ bản 6.000.000vnd/26 ngày công (thử việc 1 tháng 85% lương cơ bản)
Phụ cấp cơm trưa 30k/ngày
Phụ cấp gửi xe 10K/ngày
Thời gian làm việc: 12h00 - 21h00
Phụ cấp tăng ca
Môi trường trẻ trung, năng động
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thương Mại Solis Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI