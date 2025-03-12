Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Thương Mại Solis Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 6 Triệu

Mức lương Từ 6 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 245 Tân Sơn Nhì, P.Tân Sơn Nhì, Q.Tân Phú, TP.Hồ Chí Minh, Quận Tân Phú

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Từ 6 Triệu

Tư vấn, bán hàng mắt kính và quần áo thời trang

Livestream trên các nền tảng TMDT

Giới thiệu, tương tác với khách hàng trên livestream, giải đáp các thắc mắc của khách hàng về sản phẩm và dịch vụ của công ty

Hỗ trợ lên kịch bản, ý tưởng cho phiên live

Hỗ trợ setup bối cảnh cho phiên live theo yêu cầu của công ty

Nghiên cứu bắt trend, tạo hiệu ứng tốt để đạt hiệu quả phiên live

Với Mức Lương Từ 6 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm: Trên 2 tháng trong lĩnh vực livestream, bán hàng

Giới tính: Nữ

Độ tuổi: 20-30 tuổi

Chăm chỉ, thật thà

Kỹ năng giao tiếp, xử lý tình huống tốt

Giọng nói rõ ràng, giao tiếp lưu loát

Ngoại hình ưa nhìn, khuôn mặt sáng

Khuyến khích nhân sự có kết nối lâu dài với công ty

Tại Công ty TNHH Thương Mại Solis Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Đầy đủ các chế độ đãi ngộ, thưởng Lễ Tết, tham gia BHXH.

Lương cơ bản 6.000.000vnd/26 ngày công (thử việc 1 tháng 85% lương cơ bản)

Phụ cấp cơm trưa 30k/ngày

Phụ cấp gửi xe 10K/ngày

Thời gian làm việc: 12h00 - 21h00

Phụ cấp tăng ca

Môi trường trẻ trung, năng động

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thương Mại Solis Việt Nam

