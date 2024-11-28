Tuyển Kỹ sư cơ điện CÔNG TY CỔ PHẦN CUNG ỨNG KỸ THUẬT ATT làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 20 Triệu

Mức lương 12 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 48 TT12 KĐT Văn Phú, phường Phú La, quận Hà Đông, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Kỹ sư cơ điện Với Mức Lương 12 - 20 Triệu

Triển khai, quản lý, chỉ đạo và giám sát dự án xây dựng một cách an toàn.

Khảo sát công trình và phân tích dữ liệu (bản đồ, báo cáo, kiểm tra, bản vẽ...).

Thực hiện các nghiên cứu nghiệp vụ và tính khả thi, vẽ bản thiết kế đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật.

Đánh giá các rủi ro tiềm ẩn, nguyên vật liệu và chi phí.

Cung cấp tư vấn và giải quyết các vấn đề/thiếu sót phát sinh.

Giám sát và hướng dẫn nhân viên, liên hệ với các bên liên quan.

Giám sát tiến độ và lập báo cáo về tình hình dự án.

Quản lý ngân sách và mua trang thiết bị/nguyên vật liệu.

Tuân theo hướng dẫn và các quy định của ngành, bao gồm giấy phép, tiêu chuẩn an toàn... và cung cấp tài liệu kỹ thuật cũng như giấy tờ khác theo yêu cầu.

Với Mức Lương 12 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành hệ thống điện.

- Kinh nghiệm làm việc: Ưu tiên những ứng viên đã có kinh nghiệm về giám sát hiện trường kỹ thuật điện nhà công nghiệp và dân dụng.

- Sử dụng thành thạo các phần mềm Microsoft office, Autocad, Shopdrawing...

- Năng động, nhiệt tình và cầu thị.

- Tiếng Anh: Đọc hiểu bản vẽ, tài liệu.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CUNG ỨNG KỸ THUẬT ATT Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: từ 12.000.000 đến 18.000.000 đồng/tháng

- Mức lương thỏa thuận khi phỏng vấn tuỳ theo năng lực của ứng viên.

- Được hưởng: lương tháng thứ 13, theo kết quả SXKD, theo hiệu quả dự án.

- BHXH và các quyền lợi khác theo qui định của Pháp luật.

- Môi trường làm việc năng động và sáng tạo, đồng nghiệp hòa đồng, thân thiện và luôn sẵn sàng giúp đỡ, hỗ trợ lẫn nhau.

- Hàng năm có các chế độ phúc lợi của Công ty: Nghỉ mát, dã ngoại.....

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CUNG ỨNG KỸ THUẬT ATT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.