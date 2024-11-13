Tuyển Thợ điện CÔNG TY TNHH HNP POWER làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 48/10A Lê Thị Hoa, Bình Chiểu, Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Thợ điện Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Vận hành, lắp đặt máy phát điện

+ Khảo sát, tư vấn các vấn đề kỹ thuật

+ Kiểm tra, vận hành thử trước khi bán, lắp đặt cho khách hàng.

+ Kết nối, nghiệm thu, bàn giao và hướng dẫn sử dụng cho khách hàng.

Bảo trì, bảo dưỡng

+ Xử lý các sự cố khi khách hàng gọi đến, tư vấn cho khách hàng tự khắc phục qua điện thoại / zalo

+ Hoặc trực tiếp xử lý các sự cố, sửa chữa thay thế phụ tùng cho sản phẩm sau bán hàng tại công trình.

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam, từ 20 tuổi trở lên

- Đã từng học hoặc làm việc trong lĩnh vực Điện dân dụng, Điện công nghiệp hoặc có hiểu biết chuyên sâu về điện

- Ham học hỏi, cẩn thận, chịu khó, nhiệt tình với công việc.

- Chấp nhận đi công tác tỉnh (dự kiến 2-5 ngày/tháng)

- Biết Autocard / bằng lái xe oto là một lợi thế.

- Lưu ý: Không chấp nhận hồ sơ ứng viên đang đi học.

Tại CÔNG TY TNHH HNP POWER Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: 8tr - 12tr, có phụ cấp thỏa thuận theo năng lực của ứng viên.

- Được nghỉ 1 ngày trong tuần, nghỉ phép năm.

- Thưởng theo công trình/ tháng 13

- Bảo hiểm, phúc lợi đầy đủ

- Được đào tạo chuyên sâu.

- Trao đổi cụ thể khi phỏng vấn

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH HNP POWER

