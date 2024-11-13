Tuyển Thợ điện CÔNG TY TNHH HNP POWER làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu

Tuyển Thợ điện CÔNG TY TNHH HNP POWER làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu

CÔNG TY TNHH HNP POWER
Ngày đăng tuyển: 13/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 13/12/2024
CÔNG TY TNHH HNP POWER

Thợ điện

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thợ điện Tại CÔNG TY TNHH HNP POWER

Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 48/10A Lê Thị Hoa, Bình Chiểu, Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Thợ điện Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Vận hành, lắp đặt máy phát điện
+ Khảo sát, tư vấn các vấn đề kỹ thuật
+ Kiểm tra, vận hành thử trước khi bán, lắp đặt cho khách hàng.
+ Kết nối, nghiệm thu, bàn giao và hướng dẫn sử dụng cho khách hàng.
Bảo trì, bảo dưỡng
+ Xử lý các sự cố khi khách hàng gọi đến, tư vấn cho khách hàng tự khắc phục qua điện thoại / zalo
+ Hoặc trực tiếp xử lý các sự cố, sửa chữa thay thế phụ tùng cho sản phẩm sau bán hàng tại công trình.

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam, từ 20 tuổi trở lên
- Đã từng học hoặc làm việc trong lĩnh vực Điện dân dụng, Điện công nghiệp hoặc có hiểu biết chuyên sâu về điện
- Ham học hỏi, cẩn thận, chịu khó, nhiệt tình với công việc.
- Chấp nhận đi công tác tỉnh (dự kiến 2-5 ngày/tháng)
- Biết Autocard / bằng lái xe oto là một lợi thế.
- Lưu ý: Không chấp nhận hồ sơ ứng viên đang đi học.

Tại CÔNG TY TNHH HNP POWER Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: 8tr - 12tr, có phụ cấp thỏa thuận theo năng lực của ứng viên.
- Được nghỉ 1 ngày trong tuần, nghỉ phép năm.
- Thưởng theo công trình/ tháng 13
- Bảo hiểm, phúc lợi đầy đủ
- Được đào tạo chuyên sâu.
- Trao đổi cụ thể khi phỏng vấn

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH HNP POWER

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH HNP POWER

CÔNG TY TNHH HNP POWER

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 80 Đường số 27, Khu Phố 5, Hiệp Bình Chánh, TP. Thủ Đức, TP. HCM

