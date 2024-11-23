Tuyển Kỹ thuật sản xuất CÔNG TY TNHH TANAKA PRECISION VIỆT NAM làm việc tại Hưng Yên thu nhập 9 - 11 Triệu

Kỹ thuật sản xuất

CÔNG TY TNHH TANAKA PRECISION VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 23/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 22/12/2024
CÔNG TY TNHH TANAKA PRECISION VIỆT NAM

Kỹ thuật sản xuất

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ thuật sản xuất Tại CÔNG TY TNHH TANAKA PRECISION VIỆT NAM

Mức lương
9 - 11 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hưng Yên: Lô đất E

- 3, KCN Thăng Long II, Liêu Xá, Yên Mỹ, Hưng Yên, Yên Mỹ, Thành phố Hưng Yên

Mô Tả Công Việc Kỹ thuật sản xuất Với Mức Lương 9 - 11 Triệu

- Theo dõi tiến độ sản xuất hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng sau đó đưa ra biện pháp đối ứng để đảm bảo kế hoạch sản xuất
- Thống kê sản phẩm lỗi hàng ngày, phân tích nguyên nhân và đưa ra đối sách để giảm hàng lỗi
- Đưa ra đối sách cải tiến ở công đoạn để giảm sản phẩm lỗi, nâng cao hiệu suất máy.
- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của quản lý

Với Mức Lương 9 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kỹ thuật, Cơ khí chế tạo máy, ...
Ưu tiên ứng viên kinh nghiệm ở vị trí tương đương trong các công ty sản xuất của nước ngoài.
Sử dụng thành thạo tin học văn phòng MS office.
Có thể sử dụng được tiếng Anh hoặc tiếng Nhật.
Có thể làm thêm giờ và làm việc theo ca

Tại CÔNG TY TNHH TANAKA PRECISION VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Có xe đưa đón Hà Nội, Hưng Yên, Hải Dương
Thưởng cuối năm, thưởng vào các dịp lễ đặc biệt
Bữa ăn trưa miễn phí tại công ty.
Tham gia các hoạt động của công ty và Khu Công nghiệp: Du lịch hè hàng năm, Ngày hội gia đình, Tiệc cuối năm, ...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TANAKA PRECISION VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH TANAKA PRECISION VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH TANAKA PRECISION VIỆT NAM

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Lô đất E-3, KCN Thăng Long II, xã Liêu Xá, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

