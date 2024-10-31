Tuyển Nhân viên kỹ thuật Indochina Junk JSC làm việc tại Quảng Ninh thu nhập 12 - 14 Triệu

Tuyển Nhân viên kỹ thuật Indochina Junk JSC làm việc tại Quảng Ninh thu nhập 12 - 14 Triệu

Indochina Junk JSC
Ngày đăng tuyển: 31/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 29/11/2024
Indochina Junk JSC

Nhân viên kỹ thuật

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kỹ thuật Tại Indochina Junk JSC

Mức lương
12 - 14 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Quảng Ninh: Số 1

- Đường Hạ Long

- Bãi Cháy, Tp Hạ Long

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 12 - 14 Triệu

Với Mức Lương 12 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Indochina Junk JSC Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Indochina Junk JSC

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Indochina Junk JSC

Indochina Junk JSC

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 1 - Đường Hạ Long - Phường Bãi Cháy - Thành Phố Hạ Long - Tỉnh Quảng Ninh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

