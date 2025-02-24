Tuyển Nhân viên kỹ thuật CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DU THUYỀN CAO CẤP CHÂU Á làm việc tại Quảng Ninh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Quảng Ninh: TP Cẩm Phả, Huyện Quảng Ninh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương Thỏa thuận

Bảo trì, sửa chữa hệ thống điện, nước, điều hòa, thiết bị bếp và các trang thiết bị kỹ thuật khác.

Kiểm tra, đảm bảo các hệ thống kỹ thuật hoạt động ổn định, hỗ trợ các bộ phận khác khi có sự cố.

Lập kế hoạch bảo trì định kỳ và thực hiện theo đúng quy trình.

Phối hợp với nhà cung cấp và đội ngũ liên quan để sửa chữa, thay thế thiết bị khi cần.

Đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả vận hành hệ thống kỹ thuật.

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên có kinh nghiệm ở vị trí kỹ thuật trong ngành F&B, Hospitality, khách sạn, nhà hàng.

Có kiến thức về hệ thống điện, nước, điều hòa và các thiết bị kỹ thuật liên quan.

Cẩn thận, trách nhiệm, chủ động trong công việc.

Kỹ năng xử lý sự cố nhanh, đảm bảo an toàn và không làm gián đoạn hoạt động chung.

Có thể làm việc theo ca, sẵn sàng hỗ trợ ngoài giờ khi cần.

Tại CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DU THUYỀN CAO CẤP CHÂU Á Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, thưởng theo hiệu suất công việc.

Lương tháng 13 và thưởng các dịp lễ.

Được đào tạo và có cơ hội phát triển lên các vị trí cao hơn.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động.

Sử dụng dịch vụ của Tập đoàn với mức giá ưu đãi dành cho nhân viên.

Chế độ phúc lợi đầy đủ theo chính sách chung của Tập đoàn

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DU THUYỀN CAO CẤP CHÂU Á

