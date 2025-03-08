Tuyển Nhân viên kỹ thuật Hệ thống Bán lẻ Viettel store - Công ty TM & XNK Viettel Pro Company làm việc tại Quảng Ninh thu nhập 8 - 12 Triệu

Tuyển Nhân viên kỹ thuật Hệ thống Bán lẻ Viettel store - Công ty TM & XNK Viettel Pro Company làm việc tại Quảng Ninh thu nhập 8 - 12 Triệu

Hệ thống Bán lẻ Viettel store - Công ty TM & XNK Viettel Pro Company
Ngày đăng tuyển: 08/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 07/04/2025
Hệ thống Bán lẻ Viettel store - Công ty TM & XNK Viettel Pro Company

Nhân viên kỹ thuật

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kỹ thuật Tại Hệ thống Bán lẻ Viettel store - Công ty TM & XNK Viettel Pro Company

Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Quảng Ninh: Toà nhà Móng Cái Plaza, Số 1 Hùng Vương, P.Trần Phú, TP.Móng Cái, TP Móng Cái, Huyện Quảng Ninh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

+ Cài đặt ĐTDĐ: nhạc chuông, phần mềm, cài đặt máy tính, thiết bị gia dụng...
+ Kiểm tra máy của khách hàng khi gặp sự cố, tiếp nhận bảo hành.
+ Cung cấp cho khách hàng thông tin kỹ thuật về điện thoại, máy tính, tìm hiểu khai thác tính năng của các loại máy mới ra.
+ Chịu trách nhiệm kiểm tra, đảm bảo hoạt động hệ thống máy tính, điện tại siêu thị.
+ Tư vấn bán hàng thiết bị (ĐTDĐ, Laptop, phụ kiện, đồ gia dụng...) khi cần thiết

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

+ Tuổi từ 18-27
+ Ngoại hình cân đối ưa nhìn, nam cao từ 1.65m trở lên, không nói ngọng, nói lắp.
+ Nhanh nhẹn, hoạt bát, thân thiện, hòa đồng.
+ Kỹ năng giao tiếp, kỹ năng chăm sóc khách hàng tốt.
+ Ưu tiên ứng viên có kiến thức hiểu biết về sản phẩm Điện thoại/Laptop/đồ gia dụng

Tại Hệ thống Bán lẻ Viettel store - Công ty TM & XNK Viettel Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

VIETTEL CAM KẾT ĐEM LẠI CHO CÁC BẠN:
+ Mức lương: 8-12 triệu
+ Một môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, có nhiều cơ hội phát triển.
+ Chế độ lương, thưởng, chính sách đãi ngộ công bằng, hấp dẫn, tương xứng với năng lực.
+ Cơ hội thăng tiến, phát triển nghề nghiệp cho người tài
+ Được đi du lịch hàng năm và nghỉ lễ theo quy định của nhà nước.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Hệ thống Bán lẻ Viettel store - Công ty TM & XNK Viettel Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Hệ thống Bán lẻ Viettel store - Công ty TM & XNK Viettel Pro Company

Hệ thống Bán lẻ Viettel store - Công ty TM & XNK Viettel Pro Company

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: Tòa nhà Hương Giang, số 1, ngõ 11 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

