Tuyển Nhân viên kỹ thuật Hệ thống Bán lẻ Viettel store - Công ty TM & XNK Viettel Pro Company làm việc tại Quảng Ninh thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Quảng Ninh: Toà nhà Móng Cái Plaza, Số 1 Hùng Vương, P.Trần Phú, TP.Móng Cái, TP Móng Cái, Huyện Quảng Ninh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

+ Cài đặt ĐTDĐ: nhạc chuông, phần mềm, cài đặt máy tính, thiết bị gia dụng...

+ Kiểm tra máy của khách hàng khi gặp sự cố, tiếp nhận bảo hành.

+ Cung cấp cho khách hàng thông tin kỹ thuật về điện thoại, máy tính, tìm hiểu khai thác tính năng của các loại máy mới ra.

+ Chịu trách nhiệm kiểm tra, đảm bảo hoạt động hệ thống máy tính, điện tại siêu thị.

+ Tư vấn bán hàng thiết bị (ĐTDĐ, Laptop, phụ kiện, đồ gia dụng...) khi cần thiết

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

+ Tuổi từ 18-27

+ Ngoại hình cân đối ưa nhìn, nam cao từ 1.65m trở lên, không nói ngọng, nói lắp.

+ Nhanh nhẹn, hoạt bát, thân thiện, hòa đồng.

+ Kỹ năng giao tiếp, kỹ năng chăm sóc khách hàng tốt.

+ Ưu tiên ứng viên có kiến thức hiểu biết về sản phẩm Điện thoại/Laptop/đồ gia dụng

Tại Hệ thống Bán lẻ Viettel store - Công ty TM & XNK Viettel Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

VIETTEL CAM KẾT ĐEM LẠI CHO CÁC BẠN:

+ Mức lương: 8-12 triệu

+ Một môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, có nhiều cơ hội phát triển.

+ Chế độ lương, thưởng, chính sách đãi ngộ công bằng, hấp dẫn, tương xứng với năng lực.

+ Cơ hội thăng tiến, phát triển nghề nghiệp cho người tài

+ Được đi du lịch hàng năm và nghỉ lễ theo quy định của nhà nước.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Hệ thống Bán lẻ Viettel store - Công ty TM & XNK Viettel Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin