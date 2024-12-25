Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN VÀ PCCC SATECO làm việc tại Quảng Ninh thu nhập 14 - 22 Triệu

Mức lương 14 - 22 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Quảng Ninh: - Thị xã Quảng Yên Quảng Ninh, Việt Nam - Lạng Giang Bắc Giang, Việt Nam - Quỳnh Phụ Thái Bình, Việt Nam, Huyện Quảng Ninh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 14 - 22 Triệu

Triển khai bản vẽ thi công chi tiết theo từng nhóm hệ, khu vực phụ trách.

Lập tiến độ thi công, biện pháp thi công, bản vẽ thi công, bản vẽ hoàn công.

Kiểm soát việc sử dụng vật tư, vật tư phụ, máy & dụng cụ thi công của công nhân theo định mức công việc thi công;

Kiểm soát quân số công nhân & báo cáo hàng ngày theo yêu cầu của tiến độ thi công.

Giám sát công nhân thi công đảm bảo an toàn, vệ sinh, sắp xếp, bảo quản vật tư gọn gàng theo yêu cầu của dự án & Công ty;

Đại diện cho công ty làm việc với Chủ đầu tư, Tư vấn giám sát, Các nhà thầu khác có liên quan.

Thực hiện nghiệm thu với Tư vấn, Chủ đầu tư, đưa ra & bảo vệ khối lượng nghiệm thu thanh toán

Báo cáo, đề xuất các ý kiến với Trưởng phòng thi công, BGĐ về các vấn đề công tác tổ chức thi công.

Với Mức Lương 14 - 22 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam từ 25-45 tuổi, sức khỏe tốt.

Tối thiểu kinh nghiệm 2 năm vị trí tương đương.

Tốt nghiệp CĐ/Đại học chuyên ngành HVAC; Điện; Tự động hóa, Cơ Khí, PCCC, Cấp thoát nước.

Có khả năng rà soát thiết kế, kỹ thuật theo từng nhóm hệ phụ trách/ đệ trình vật tư, thiết bị theo từng nhóm hệ phụ trách.

Bóc tách vật tư đặt hàng/ cập nhật, chỉnh sửa bản vẽ & triển khai bản vẽ mẫu.

Nắm bắt được yêu cầu thi công, lắp đặt các công việc cơ bản/ nắm bặt được dụng cụ đo thông dụng & cách đo kiểm.

Tinh thần hợp tác, nhanh nhẹn, trung thực, khả năng quản lý tổ chức công việc tốt.

Có khả năng làm việc độc lập và dưới áp lực cao, sẵn sàng đi công tác.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN VÀ PCCC SATECO Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập từ 14-22 triệu/tháng.

Phụ cấp đi công trình tỉnh: 150.000đ/ngày

Công ty cung cấp nhà ở, phương tiên đi lại từ nơi ở đến địa điểm làm việc tại công trình tỉnh.

Các chế độ phúc lợi đầy đủ theo quy định của Pháp luật và các quyền lợi đặc biệt khác theo quy định của công ty

Được tham gia Teambuilding và du lịch hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN VÀ PCCC SATECO

