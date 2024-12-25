Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN VÀ PCCC SATECO làm việc tại Quảng Ninh thu nhập 14 - 22 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN VÀ PCCC SATECO
Ngày đăng tuyển: 25/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 25/01/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN VÀ PCCC SATECO

Nhân viên kỹ thuật

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kỹ thuật Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN VÀ PCCC SATECO

Mức lương
14 - 22 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Quảng Ninh:

- Thị xã Quảng Yên Quảng Ninh, Việt Nam

- Lạng Giang Bắc Giang, Việt Nam

- Quỳnh Phụ Thái Bình, Việt Nam, Huyện Quảng Ninh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 14 - 22 Triệu

Triển khai bản vẽ thi công chi tiết theo từng nhóm hệ, khu vực phụ trách.
Lập tiến độ thi công, biện pháp thi công, bản vẽ thi công, bản vẽ hoàn công.
Kiểm soát việc sử dụng vật tư, vật tư phụ, máy & dụng cụ thi công của công nhân theo định mức công việc thi công;
Kiểm soát quân số công nhân & báo cáo hàng ngày theo yêu cầu của tiến độ thi công.
Giám sát công nhân thi công đảm bảo an toàn, vệ sinh, sắp xếp, bảo quản vật tư gọn gàng theo yêu cầu của dự án & Công ty;
Đại diện cho công ty làm việc với Chủ đầu tư, Tư vấn giám sát, Các nhà thầu khác có liên quan.
Thực hiện nghiệm thu với Tư vấn, Chủ đầu tư, đưa ra & bảo vệ khối lượng nghiệm thu thanh toán
Báo cáo, đề xuất các ý kiến với Trưởng phòng thi công, BGĐ về các vấn đề công tác tổ chức thi công.

Với Mức Lương 14 - 22 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam từ 25-45 tuổi, sức khỏe tốt.
Tối thiểu kinh nghiệm 2 năm vị trí tương đương.
Tốt nghiệp CĐ/Đại học chuyên ngành HVAC; Điện; Tự động hóa, Cơ Khí, PCCC, Cấp thoát nước.
Có khả năng rà soát thiết kế, kỹ thuật theo từng nhóm hệ phụ trách/ đệ trình vật tư, thiết bị theo từng nhóm hệ phụ trách.
Bóc tách vật tư đặt hàng/ cập nhật, chỉnh sửa bản vẽ & triển khai bản vẽ mẫu.
Nắm bắt được yêu cầu thi công, lắp đặt các công việc cơ bản/ nắm bặt được dụng cụ đo thông dụng & cách đo kiểm.
Tinh thần hợp tác, nhanh nhẹn, trung thực, khả năng quản lý tổ chức công việc tốt.
Có khả năng làm việc độc lập và dưới áp lực cao, sẵn sàng đi công tác.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN VÀ PCCC SATECO Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập từ 14-22 triệu/tháng.
Phụ cấp đi công trình tỉnh: 150.000đ/ngày
Công ty cung cấp nhà ở, phương tiên đi lại từ nơi ở đến địa điểm làm việc tại công trình tỉnh.
Các chế độ phúc lợi đầy đủ theo quy định của Pháp luật và các quyền lợi đặc biệt khác theo quy định của công ty
Được tham gia Teambuilding và du lịch hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN VÀ PCCC SATECO

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN VÀ PCCC SATECO

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN VÀ PCCC SATECO

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: U1-L81 KĐT Đô Nghĩa, Phường Yên Nghĩa, Quận Hà Đông, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

