Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ CÔNG NGHỆ NHỰA PHA LÊ làm việc tại Hải Phòng thu nhập 13 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kỹ thuật Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ CÔNG NGHỆ NHỰA PHA LÊ
Mức lương
13 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hải Phòng: Khu công nghiệp Đình Vũ, Hải An, Quận Hải An
Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 13 - 15 Triệu
Phụ trách làm mẫu theo yêu cầu của Kinh doanh và Ban Lãnh đạo
Triển khai các yêu cầu về làm mẫu và chế tạo sản phẩm mới.
Quản lí kho mẫu của KTCN, chịu trách nhiệm cấp phát và xử lí mẫu cho các bộ phận khác
Xây dựng các tài liệu kỹ thuật sản phẩm.
Thiết lập báo cáo hàng ngày, báo cáo tuần, báo cáo tháng
Với Mức Lương 13 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng chuyển ngành kỹ thuật, kỹ sư hóa học, các ngành liên quan đến nhựa.
Có hiểu biết về nhựa và nguyên lý của nhựa.
Có tiếng anh là một lợi thế
Ưu tiên những ứng viên đã công tác tại các phòng R&D hay phòng kỹ thuật sản xuất tại các công ty sản xuất.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ CÔNG NGHỆ NHỰA PHA LÊ Thì Được Hưởng Những Gì
Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, cơ hội thăng tiến trong nghề nghiệp.
Lương thưởng hấp dẫn, thưởng lễ, tết, thưởng doanh thu, thâm niên.
Chế độ hấp dẫn: du lịch, sinh nhật, kết nối, bảo hiểm xã hội, 24/7, ốm đau, hiếu hỉ.
Có xe đưa đón trong nội thành
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ CÔNG NGHỆ NHỰA PHA LÊ
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
