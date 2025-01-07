Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty Cổ phần Văn Phòng Phẩm Hải Phòng làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hải Phòng: Tổ 1 – KDC Phương Lung – Đường Mạc Đăng Doanh – Phường Hưng Đạo, Dương Kinh, Quận Dương Kinh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương Thỏa thuận

- Theo dõi, kiểm tra, hỗ trợ quá trình vận hành dây chuyền máy móc, thiết bị.

- Đảm bảo vấn đề kỹ thuật, thiết bị, thao tác vận hành được xử lý.... trong suốt quá trình sản xuất

- Chủ động đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu suất lao động, hiệu suất hoạt động máy móc,

- Công việc khác theo sự phân công của cấp quản lý

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có bằng Trung cấp, Cao đẳng trở lên ngành kỹ thuật, điện tự động

- Có kinh nghiệm vận hành máy móc thiết bị.

- Siêng năng, ham học hỏi.

Tại Công ty Cổ phần Văn Phòng Phẩm Hải Phòng Thì Được Hưởng Những Gì

- Môi trường làm việc năng động, thân thiện;

- Trợ cấp ăn trưa;

- Được hưởng đầy đủ các chế độ của người lao động theo quy định của Luật lao động Việt Nam;

- Thưởng lương tháng thứ 13, thưởng hoàn thành kế hoạch kinh doanh (nếu có)

- Nghỉ phép, du lịch hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Văn Phòng Phẩm Hải Phòng

