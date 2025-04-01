Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MASTERISE làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận

- Phụ trách kỹ thuật tòa nhà trong ca được giao

- Kiểm tra hàng ngày hệ thống cơ điện của tòa nhà, giữ cho tất cả các hệ thống điện trong tình trạng hoạt động tốt

- Sửa chữa các sự cố về điện cho hệ thống chiếu sáng và tất cả các thiết bị điện trong tòa nhà

- Theo dõi hàng ngày các tiêu chuẩn kỹ thuật của máy phát điện để tránh sự cố

- Giám sát và kiểm tra chất lượng và tình trạng sửa chữa (nếu có)

- Ghi chép lại nhật ký làm việc trong ca, báo cáo công việc trong ca làm việc cho Trưởng ca hoặc Kỹ sư trưởng

- Quản lý trang thiết bị làm việc trong ca làm việc

- Thông báo cho cấp trên về các hàng hóa và vật liệu cần đặt hàng (nếu có)

- Tuân thủ nghiêm ngặt tất cả các quy định và quy trình về an toàn và vệ sinh của tòa nhà