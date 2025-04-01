Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MASTERISE làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MASTERISE làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MASTERISE
Ngày đăng tuyển: 01/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 01/05/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MASTERISE

Nhân viên kỹ thuật

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kỹ thuật Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MASTERISE

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hải Phòng: The Centric Hải Phòng, đô thị mới, Khu đô thị bắc sông Cấm, Thủy Nguyên, Hải Phòng, Việt Nam

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương Thỏa thuận

- Phụ trách kỹ thuật tòa nhà trong ca được giao
- Kiểm tra hàng ngày hệ thống cơ điện của tòa nhà, giữ cho tất cả các hệ thống điện trong tình trạng hoạt động tốt
- Sửa chữa các sự cố về điện cho hệ thống chiếu sáng và tất cả các thiết bị điện trong tòa nhà
- Theo dõi hàng ngày các tiêu chuẩn kỹ thuật của máy phát điện để tránh sự cố
- Giám sát và kiểm tra chất lượng và tình trạng sửa chữa (nếu có)
- Ghi chép lại nhật ký làm việc trong ca, báo cáo công việc trong ca làm việc cho Trưởng ca hoặc Kỹ sư trưởng
- Quản lý trang thiết bị làm việc trong ca làm việc
- Thông báo cho cấp trên về các hàng hóa và vật liệu cần đặt hàng (nếu có)
- Tuân thủ nghiêm ngặt tất cả các quy định và quy trình về an toàn và vệ sinh của tòa nhà

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MASTERISE Thì Được Hưởng Những Gì

Thưởng
bảo hiểm chăm sóc sức khỏe

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MASTERISE

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MASTERISE

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MASTERISE

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: TMDV số 19, Tòa nhà Masteri An Phú, 179 Võ Nguyên Giáp, Phường Thảo Điền, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

