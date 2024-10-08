Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty CP Vinhomes làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hải Phòng: BQLXD Vũ Yên, Thủy Nguyên

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật

- Thực hiện việc giám sát và nghiệm thu các công tác thi công hạ tầng đơn giản như: dọn mặt bằng, đào hồ, đào mương thoát nước, đắp đê chắn, đào cống, lắp đặt ống cống thoát nước, nghiệm thu các lớp cát, base đường giao thông, xây kè đá, bơm cát san lấp mặt bằng, xây hàng rào, hố ga .... phụ giúp cho Chuyên viên Giám sát Kỹ thuật (hạ tầng) theo phân công của Ban QLXD.

- Báo cáo ngay cho phụ trách Bộ phận khi phát hiện các bất cập của thiết kế.

- Lập Biên bản các vi phạm của Nhà thầu và chuyển Lãnh đạo Ban QLXD để xử lý.

- Ghi chép Nhật ký Giám sát đầy đủ theo quy định

Yêu Cầu Công Việc

- Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Xây dựng, Kiến trúc

- Trên 3 năm kinh nghiệm trở lên trong lĩnh vực giám sát thi công các công trình: nhà ở, biệt thự, tòa nhà, công trình dân dụng, công nghiệp, v..v

- Hiểu biết cơ bản về tiêu chuẩn chất lượng công trình xây dựng

- Hiểu biết cơ bản về các quy định ATLĐ, PCCC

- Hiểu biết cơ bản về theo dõi tiến độ trong thi công công trình xây dựng

- Khả năng tiếp nhận và thực hiện trong phạm vi công việc được giao

- Khả năng phát hiện các sai khác về tiến độ trong triển khai thực hiện

Quyền Lợi

- Mức thu nhập cạnh tranh

- Được tham gia đóng bảo hiểm theo quy định của Nhà nước, hưởng các phúc lợi hấp dẫn từ TĐ Vingroup

- Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động và hiệu quả, có cơ hội thăng tiến

- Ký hợp đồng lao động chính thức sau 02 tháng thử việc

Cách Thức Ứng Tuyển

