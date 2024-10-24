Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty TNHH Dịch vụ Kỹ thuật Tiêu chuẩn Thông Dụng làm việc tại Hải Phòng thu nhập Đến 15 Triệu

Công ty TNHH Dịch vụ Kỹ thuật Tiêu chuẩn Thông Dụng
Ngày đăng tuyển: 24/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 06/11/2024
Công ty TNHH Dịch vụ Kỹ thuật Tiêu chuẩn Thông Dụng

Nhân viên kỹ thuật

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kỹ thuật Tại Công ty TNHH Dịch vụ Kỹ thuật Tiêu chuẩn Thông Dụng

Mức lương
Đến 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hải Phòng: Ô số 30, lô L2, khu nhà ở Nam Sông Lạch Tray, P.Anh Dũng, Dương Kinh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương Đến 15 Triệu

Thực hiện hiệu chuẩn, đo lường máy móc thiết bị tại Phòng Lab của Công ty hoặc tại địa chỉ của Khách hàng Thực hiện hiệu chuẩn, đo lường máy móc thiết bị tại xưởng / địa chỉ của Khách hàng Tư vấn, đào tạo hiệu chuẩn nội bộ cho khách hàng
Thực hiện hiệu chuẩn, đo lường máy móc thiết bị tại Phòng Lab của Công ty hoặc tại địa chỉ của Khách hàng
Thực hiện hiệu chuẩn, đo lường máy móc thiết bị tại xưởng / địa chỉ của Khách hàng
Tư vấn, đào tạo hiệu chuẩn nội bộ cho khách hàng

Với Mức Lương Đến 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1.Trình độ: Tốt nghiệp/Chuẩn bị tốt nghiệp Cao đẳng trở lên, các chuyên ngành kỹ thuật: điện, điện tử, điện tự động, lý hóa, cơ...
1.Trình độ:
2. Kỹ năng khác
Tỉ mỉ, cẩn thận, kiên nhẫn, chú ý đến chi tiết, đảm bảo tính chính xác và độ tin cậy của dữ liệu đo lường Có khả năng phân tích dữ liệu, phân tích và phán đoán một cách có hệ thống về dữ liệu đo lường Có tinh thần trách nhiệm cao, làm việc nhóm tốt, không ngại khó, chấp nhận đi công tác theo sự sắp xếp của công ty Khả năng giao tiếp tốt, ưu tiên các bạn biết tiếng trung & có bằng lái xe ô tô (Công ty có xe ô tô tự lái khi đi công tác)
Tỉ mỉ, cẩn thận, kiên nhẫn, chú ý đến chi tiết, đảm bảo tính chính xác và độ tin cậy của dữ liệu đo lường
Có khả năng phân tích dữ liệu, phân tích và phán đoán một cách có hệ thống về dữ liệu đo lường
Có tinh thần trách nhiệm cao, làm việc nhóm tốt, không ngại khó, chấp nhận đi công tác theo sự sắp xếp của công ty
Khả năng giao tiếp tốt, ưu tiên các bạn biết tiếng trung & có bằng lái xe ô tô (Công ty có xe ô tô tự lái khi đi công tác)

Tại Công ty TNHH Dịch vụ Kỹ thuật Tiêu chuẩn Thông Dụng Thì Được Hưởng Những Gì

1. Mức lương
Thử việc: 7.000.000 - 8.500.000 VNĐ Chính thức: 7.500.000 - 10.000.000 VNĐ Tổng thu nhập = Lương cơ bản + Phúc lợi khác lên đến 15.000.000 VNĐ
Thử việc: 7.000.000 - 8.500.000 VNĐ
Chính thức: 7.500.000 - 10.000.000 VNĐ
Tổng thu nhập = Lương cơ bản + Phúc lợi khác lên đến 15.000.000 VNĐ
2. Phúc lợi khác
Trợ cấp tiền ăn Trợ cấp đi công tác Trợ cấp nhà ở cho nhân viên ngoại tỉnh Trợ cấp lái xe Thưởng đánh giá công việc Thưởng hiệu suất công việc Thưởng lễ tết, sinh nhật,... Tham gia đầy đủ chế độ BHXH,BHYT, BHTN... Quà sinh nhật, liên hoan, tham quan, du lịch...hàng năm Không có kinh nghiệm sẽ được đào tạo từ đầu. Môi trường làm việc thân thiện, chuyên nghiệp, thuận lợi, ổn định.
Trợ cấp tiền ăn
Trợ cấp đi công tác
Trợ cấp nhà ở cho nhân viên ngoại tỉnh
Trợ cấp lái xe
Thưởng đánh giá công việc
Thưởng hiệu suất công việc
Thưởng lễ tết, sinh nhật,...
Tham gia đầy đủ chế độ BHXH,BHYT, BHTN...
Quà sinh nhật, liên hoan, tham quan, du lịch...hàng năm
Không có kinh nghiệm sẽ được đào tạo từ đầu.
Môi trường làm việc thân thiện, chuyên nghiệp, thuận lợi, ổn định.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Dịch vụ Kỹ thuật Tiêu chuẩn Thông Dụng

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Dịch vụ Kỹ thuật Tiêu chuẩn Thông Dụng

Công ty TNHH Dịch vụ Kỹ thuật Tiêu chuẩn Thông Dụng

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Ô số 30 Lô L2 khu nhà ở Nam Sông Lạch Tray, P. Anh Dũng, Q. Dương Kinh, TP.Hải Phòng, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

