Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty TNHH Dịch vụ Kỹ thuật Tiêu chuẩn Thông Dụng làm việc tại Hải Phòng thu nhập Đến 15 Triệu

Mức lương Đến 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hải Phòng: Ô số 30, lô L2, khu nhà ở Nam Sông Lạch Tray, P.Anh Dũng, Dương Kinh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương Đến 15 Triệu

Thực hiện hiệu chuẩn, đo lường máy móc thiết bị tại Phòng Lab của Công ty hoặc tại địa chỉ của Khách hàng Thực hiện hiệu chuẩn, đo lường máy móc thiết bị tại xưởng / địa chỉ của Khách hàng Tư vấn, đào tạo hiệu chuẩn nội bộ cho khách hàng

Thực hiện hiệu chuẩn, đo lường máy móc thiết bị tại Phòng Lab của Công ty hoặc tại địa chỉ của Khách hàng

Thực hiện hiệu chuẩn, đo lường máy móc thiết bị tại xưởng / địa chỉ của Khách hàng

Tư vấn, đào tạo hiệu chuẩn nội bộ cho khách hàng

Với Mức Lương Đến 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1.Trình độ: Tốt nghiệp/Chuẩn bị tốt nghiệp Cao đẳng trở lên, các chuyên ngành kỹ thuật: điện, điện tử, điện tự động, lý hóa, cơ...

1.Trình độ:

2. Kỹ năng khác

Tỉ mỉ, cẩn thận, kiên nhẫn, chú ý đến chi tiết, đảm bảo tính chính xác và độ tin cậy của dữ liệu đo lường Có khả năng phân tích dữ liệu, phân tích và phán đoán một cách có hệ thống về dữ liệu đo lường Có tinh thần trách nhiệm cao, làm việc nhóm tốt, không ngại khó, chấp nhận đi công tác theo sự sắp xếp của công ty Khả năng giao tiếp tốt, ưu tiên các bạn biết tiếng trung & có bằng lái xe ô tô (Công ty có xe ô tô tự lái khi đi công tác)

Tỉ mỉ, cẩn thận, kiên nhẫn, chú ý đến chi tiết, đảm bảo tính chính xác và độ tin cậy của dữ liệu đo lường

Có khả năng phân tích dữ liệu, phân tích và phán đoán một cách có hệ thống về dữ liệu đo lường

Có tinh thần trách nhiệm cao, làm việc nhóm tốt, không ngại khó, chấp nhận đi công tác theo sự sắp xếp của công ty

Khả năng giao tiếp tốt, ưu tiên các bạn biết tiếng trung & có bằng lái xe ô tô (Công ty có xe ô tô tự lái khi đi công tác)

Tại Công ty TNHH Dịch vụ Kỹ thuật Tiêu chuẩn Thông Dụng Thì Được Hưởng Những Gì

1. Mức lương

Thử việc: 7.000.000 - 8.500.000 VNĐ Chính thức: 7.500.000 - 10.000.000 VNĐ Tổng thu nhập = Lương cơ bản + Phúc lợi khác lên đến 15.000.000 VNĐ

Thử việc: 7.000.000 - 8.500.000 VNĐ

Chính thức: 7.500.000 - 10.000.000 VNĐ

Tổng thu nhập = Lương cơ bản + Phúc lợi khác lên đến 15.000.000 VNĐ

2. Phúc lợi khác

Trợ cấp tiền ăn Trợ cấp đi công tác Trợ cấp nhà ở cho nhân viên ngoại tỉnh Trợ cấp lái xe Thưởng đánh giá công việc Thưởng hiệu suất công việc Thưởng lễ tết, sinh nhật,... Tham gia đầy đủ chế độ BHXH,BHYT, BHTN... Quà sinh nhật, liên hoan, tham quan, du lịch...hàng năm Không có kinh nghiệm sẽ được đào tạo từ đầu. Môi trường làm việc thân thiện, chuyên nghiệp, thuận lợi, ổn định.

Trợ cấp tiền ăn

Trợ cấp đi công tác

Trợ cấp nhà ở cho nhân viên ngoại tỉnh

Trợ cấp lái xe

Thưởng đánh giá công việc

Thưởng hiệu suất công việc

Thưởng lễ tết, sinh nhật,...

Tham gia đầy đủ chế độ BHXH,BHYT, BHTN...

Quà sinh nhật, liên hoan, tham quan, du lịch...hàng năm

Không có kinh nghiệm sẽ được đào tạo từ đầu.

Môi trường làm việc thân thiện, chuyên nghiệp, thuận lợi, ổn định.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Dịch vụ Kỹ thuật Tiêu chuẩn Thông Dụng

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin