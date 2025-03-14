Tuyển Nhân viên kỹ thuật CJ CGV Vietnam làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Nhân viên kỹ thuật CJ CGV Vietnam làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận

CJ CGV Vietnam
Ngày đăng tuyển: 14/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 13/04/2025
CJ CGV Vietnam

Nhân viên kỹ thuật

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kỹ thuật Tại CJ CGV Vietnam

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hải Phòng: quận Lê Chân, Hải Phòng, Việt Nam

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương Thỏa thuận

- Kiểm tra, theo dõi và kiểm soát tình hình hoạt động của hệ thống điện, AHU, hệ thống thông gió, hệ thống nước sinh hoạt, thiết bị máy tính và kết cấu xây dựng của rạp để ngăn chặn, giảm bớt hư hỏng duy trì khả năng hoạt động tối đa của các hệ thống và thiết bị.
- Thiết lập và thực hiện bảo trì định kỳ hàng ngày, hàng tháng, hàng quý, hàng năm.
- Quản lý và đề xuất các biện pháp nâng cao máy móc, thiết bị bảo trì.
- Đề nghị mua các bộ phận thay thế, phụ tùng hàng tháng, hàng quý và hàng năm để đáp ứng các kế hoạch bảo trì thiết bị tại rạp.
- Giúp đỡ các bộ phận khác khi có yêu cầu với sự đồng ý của quản lý rạp hoặc trưởng bộ phận.
- Ngoài nhiệm vụ bảo trì, chịu trách nhiệm giám sát việc xử lý hư hỏng hàng tháng.
- Phòng cháy an toàn:
- Kiểm tra và duy trì hệ thống báo cháy thường xuyên.
- Tham gia các lớp đào tạo về phòng cháy chữa cháy.
- Liên hệ với tòa nhà và sở cứu hỏa địa phương để yêu cầu giúp đỡ của họ khi có trường hợp khẩn cấp.
- Vận hành hệ thống máy chiếu và giải quyết các lỗi phát sinh kịp thời

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

-Tốt nghiệp cao đẳng hoặc đại học chuyên ngành điện lạnh/điện.

Tại CJ CGV Vietnam Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CJ CGV Vietnam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CJ CGV Vietnam

CJ CGV Vietnam

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Floor 2, Rivera Park Saigon, 7/28 Thanh Thai, District 10, HCMC

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

