Tuyển Nhân viên kỹ thuật CJ CGV Vietnam làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận

- Kiểm tra, theo dõi và kiểm soát tình hình hoạt động của hệ thống điện, AHU, hệ thống thông gió, hệ thống nước sinh hoạt, thiết bị máy tính và kết cấu xây dựng của rạp để ngăn chặn, giảm bớt hư hỏng duy trì khả năng hoạt động tối đa của các hệ thống và thiết bị.

- Thiết lập và thực hiện bảo trì định kỳ hàng ngày, hàng tháng, hàng quý, hàng năm.

- Quản lý và đề xuất các biện pháp nâng cao máy móc, thiết bị bảo trì.

- Đề nghị mua các bộ phận thay thế, phụ tùng hàng tháng, hàng quý và hàng năm để đáp ứng các kế hoạch bảo trì thiết bị tại rạp.

- Giúp đỡ các bộ phận khác khi có yêu cầu với sự đồng ý của quản lý rạp hoặc trưởng bộ phận.

- Ngoài nhiệm vụ bảo trì, chịu trách nhiệm giám sát việc xử lý hư hỏng hàng tháng.

- Phòng cháy an toàn:

- Kiểm tra và duy trì hệ thống báo cháy thường xuyên.

- Tham gia các lớp đào tạo về phòng cháy chữa cháy.

- Liên hệ với tòa nhà và sở cứu hỏa địa phương để yêu cầu giúp đỡ của họ khi có trường hợp khẩn cấp.

- Vận hành hệ thống máy chiếu và giải quyết các lỗi phát sinh kịp thời