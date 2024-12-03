Tuyển Nhân viên kỹ thuật công ty TNHH xây dựng thương mại và vật tư Đồng Tiến làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hải Phòng: - Hải Phòng

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật

Tổ chức triển khai công việc, đảm bảo tiến độ và chất lượng thi công trên công trường.

Kiểm soát vật tư thi công.

Xác nhận chất lượng, khối lượng công việc của nhà thầu phụ.

Tham gia hỗ trợ các phòng ban lập hồ sơ nghiệm thu, quyết toán công trình.

Kiểm soát, giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình thi công.

Yêu Cầu Công Việc

Đọc - hiểu - biết bóc tách bản vẽ thiết kế.

tốt nghiệp từ trung cấp trở lên chuyên ngành Xây dựng, kỹ thuật.

đã từng giám sát tại công trường.

ưu tiên người có kinh nghiệm làm hồ sơ quyết toán công trình.

Chấp nhận đào tạo sinh viên mới ra trường chưa có kinh nghiệm.

Tại công ty TNHH xây dựng thương mại và vật tư Đồng Tiến Thì Được Hưởng Những Gì

lương thoả thuận trong buổi phỏng vấn.

Người lao động được hỗ trợ tiền ăn và tiền nhà nếu phải đi công tác tại công trình xa.

Sau thử việc người lao động được tham gia BHXH đầy đủ theo quy định của Nhà nước.

Cách Thức Ứng Tuyển

