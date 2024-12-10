Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM AMPHARCO U.S.A làm việc tại Đồng Nai thu nhập 8 - 9 Triệu

Mức lương 8 - 9 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Đồng Nai: KCN Nhơn Trạch 3, Nhơn Trạch, Huyện Nhơn Trạch

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 8 - 9 Triệu

Kiểm soát và thực hiện bảo trì/ bảo dưỡng theo lịch làm việc/ lịch phân công công việc của Quản lý

Đề xuất công cụ, dụng cụ, vật tư thay thế nhằm nhanh chóng sửa chữa cho khu vực sản xuất

Cập nhật hồ sơ bảo trì đầy đủ theo biễu mẫu quy định

Vận hành hệ thống phụ trợ đảm bảo sản xuất khi cần

Kiểm tra an toàn các hệ thống phụ trợ định kỳ/ đột xuất

Sửa chữa đột xuất khi có sự điều động từ cấp quản lý

Tham gia công tác thẩm định lắp đặt, vận hành máy móc mới đưa vào sử dụng

Đề xuất cải tạo máy móc/ thiết bị

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Quản lý hoặc Ban Giám Đốc.

Với Mức Lương 8 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ứng viên Nam - Tốt nghiệp Trung cấp trở lên các ngành ĐIỆN, NHIỆT LẠNH

Tối thiếu 01 năm kinh nghiệm bảo trì điện ở các công ty sản xuất

Trung thực, khách quan, có trách nhiệm, chịu khó

Ưu tiên biết sử dụng vi tính đơn giản để nhập liệu báo cáo công việc

Tại CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM AMPHARCO U.S.A Thì Được Hưởng Những Gì

Cơm giữa ca

BHXH

Bảo hiểm sức khỏe cá nhân Bảo Minh

Lương tháng 13

Du lịch, Teambuilding

Tăng lương hàng năm

Khám sức khỏe định kỳ

Các chế độ hiếu, hỷ khác theo quy định Công ty

Được nghỉ thứ 7 và CN hàng tuần

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM AMPHARCO U.S.A

