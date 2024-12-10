Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM AMPHARCO U.S.A làm việc tại Đồng Nai thu nhập 8 - 9 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kỹ thuật Tại CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM AMPHARCO U.S.A
- Đồng Nai: KCN Nhơn Trạch 3, Nhơn Trạch, Huyện Nhơn Trạch
Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 8 - 9 Triệu
Kiểm soát và thực hiện bảo trì/ bảo dưỡng theo lịch làm việc/ lịch phân công công việc của Quản lý
Đề xuất công cụ, dụng cụ, vật tư thay thế nhằm nhanh chóng sửa chữa cho khu vực sản xuất
Cập nhật hồ sơ bảo trì đầy đủ theo biễu mẫu quy định
Vận hành hệ thống phụ trợ đảm bảo sản xuất khi cần
Kiểm tra an toàn các hệ thống phụ trợ định kỳ/ đột xuất
Sửa chữa đột xuất khi có sự điều động từ cấp quản lý
Tham gia công tác thẩm định lắp đặt, vận hành máy móc mới đưa vào sử dụng
Đề xuất cải tạo máy móc/ thiết bị
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Quản lý hoặc Ban Giám Đốc.
Với Mức Lương 8 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
ĐIỆN, NHIỆT LẠNH
Tối thiếu 01 năm kinh nghiệm bảo trì điện ở các công ty sản xuất
Trung thực, khách quan, có trách nhiệm, chịu khó
Ưu tiên biết sử dụng vi tính đơn giản để nhập liệu báo cáo công việc
Tại CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM AMPHARCO U.S.A Thì Được Hưởng Những Gì
BHXH
Bảo hiểm sức khỏe cá nhân Bảo Minh
Lương tháng 13
Du lịch, Teambuilding
Tăng lương hàng năm
Khám sức khỏe định kỳ
Các chế độ hiếu, hỷ khác theo quy định Công ty
Được nghỉ thứ 7 và CN hàng tuần
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM AMPHARCO U.S.A
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
