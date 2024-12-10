Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM AMPHARCO U.S.A làm việc tại Đồng Nai thu nhập 8 - 9 Triệu

CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM AMPHARCO U.S.A
Ngày đăng tuyển: 10/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 10/01/2025
Nhân viên kỹ thuật

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Mức lương
8 - 9 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Đồng Nai: KCN Nhơn Trạch 3, Nhơn Trạch, Huyện Nhơn Trạch

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 8 - 9 Triệu

Kiểm soát và thực hiện bảo trì/ bảo dưỡng theo lịch làm việc/ lịch phân công công việc của Quản lý
Đề xuất công cụ, dụng cụ, vật tư thay thế nhằm nhanh chóng sửa chữa cho khu vực sản xuất
Cập nhật hồ sơ bảo trì đầy đủ theo biễu mẫu quy định
Vận hành hệ thống phụ trợ đảm bảo sản xuất khi cần
Kiểm tra an toàn các hệ thống phụ trợ định kỳ/ đột xuất
Sửa chữa đột xuất khi có sự điều động từ cấp quản lý
Tham gia công tác thẩm định lắp đặt, vận hành máy móc mới đưa vào sử dụng
Đề xuất cải tạo máy móc/ thiết bị
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Quản lý hoặc Ban Giám Đốc.

Với Mức Lương 8 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ứng viên Nam - Tốt nghiệp Trung cấp trở lên các ngành ĐIỆN, NHIỆT LẠNH
ĐIỆN, NHIỆT LẠNH
Tối thiếu 01 năm kinh nghiệm bảo trì điện ở các công ty sản xuất
Trung thực, khách quan, có trách nhiệm, chịu khó
Ưu tiên biết sử dụng vi tính đơn giản để nhập liệu báo cáo công việc

Tại CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM AMPHARCO U.S.A Thì Được Hưởng Những Gì

Cơm giữa ca
BHXH
Bảo hiểm sức khỏe cá nhân Bảo Minh
Lương tháng 13
Du lịch, Teambuilding
Tăng lương hàng năm
Khám sức khỏe định kỳ
Các chế độ hiếu, hỷ khác theo quy định Công ty
Được nghỉ thứ 7 và CN hàng tuần

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM AMPHARCO U.S.A

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: KCN Nhơn Trạch 3, Thị trấn HIệp Phước, Huyện Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng Nai

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

