Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty TNHH Dịch vụ EB (Khối Bán lẻ Thực Phẩm (GO!/Big C, Tops Market, go!) Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 222 Trần Duy Hưng, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương Thỏa thuận

Kiểm soát các hệ thống thiết bị của siêu thị Giám sát, bảo trì các hệ thống kỹ thuật Sửa chữa các hệ thống kỹ thuật Sửa chữa, lắp đặt, thay đổi các trang thiết bị phục vụ hoạt động sản xuất của siêu thị Sửa chữa, lắp đặt và thay thế thiết bị của các hệ thống Sửa chữa, lắp đặt và thay đổi các trang thiết bị văn phòng Sửa chữa, lắp đặt và thay đổi cơ sở hạ tầng : chống dột, chống thấm, sơn, gạch, nhà vệ sinh, lụt Kiểm soát và xử lý hệ thống phòng cháy chữ

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm, có kinh nghiệm là lợi thế Có chuyên môn về kỹ thuật Làm được xoay ca Chăm chỉ, nhiệt tình, trung thực, gắn bó lâu dài

Tại Công ty TNHH Dịch vụ EB (Khối Bán lẻ Thực Phẩm (GO!/Big C, Tops Market, go!) Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cạnh tranh+ phụ cấp Bảo hiểm theo quy định của Pháp luật + Bảo hiểm tai nạn 24/24 Lương thưởng tháng 13 15 ngày nghỉ phép/năm Mua sắm ưu đãi ở hệ thống Go/Big C Toàn quốc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Dịch vụ EB (Khối Bán lẻ Thực Phẩm (GO!/Big C, Tops Market, go!) Pro Company

