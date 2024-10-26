Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty TNHH Dịch vụ EB (Khối Bán lẻ Thực Phẩm (GO!/Big C, Tops Market, go!) Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kỹ thuật Tại Công ty TNHH Dịch vụ EB (Khối Bán lẻ Thực Phẩm (GO!/Big C, Tops Market, go!) Pro Company
- Hà Nội: 222 Trần Duy Hưng, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương Thỏa thuận
Kiểm soát các hệ thống thiết bị của siêu thị
Giám sát, bảo trì các hệ thống kỹ thuật
Sửa chữa các hệ thống kỹ thuật
Sửa chữa, lắp đặt, thay đổi các trang thiết bị phục vụ hoạt động sản xuất của siêu thị
Sửa chữa, lắp đặt và thay thế thiết bị của các hệ thống
Sửa chữa, lắp đặt và thay đổi các trang thiết bị văn phòng
Sửa chữa, lắp đặt và thay đổi cơ sở hạ tầng : chống dột, chống thấm, sơn, gạch, nhà vệ sinh, lụt
Kiểm soát và xử lý hệ thống phòng cháy chữ
Kiểm soát các hệ thống thiết bị của siêu thị
Giám sát, bảo trì các hệ thống kỹ thuật
Sửa chữa các hệ thống kỹ thuật
Sửa chữa, lắp đặt, thay đổi các trang thiết bị phục vụ hoạt động sản xuất của siêu thị
Sửa chữa, lắp đặt và thay thế thiết bị của các hệ thống
Sửa chữa, lắp đặt và thay đổi các trang thiết bị văn phòng
Sửa chữa, lắp đặt và thay đổi cơ sở hạ tầng : chống dột, chống thấm, sơn, gạch, nhà vệ sinh, lụt
Kiểm soát và xử lý hệ thống phòng cháy chữ
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Không yêu cầu kinh nghiệm, có kinh nghiệm là lợi thế
Có chuyên môn về kỹ thuật
Làm được xoay ca
Chăm chỉ, nhiệt tình, trung thực, gắn bó lâu dài
Tại Công ty TNHH Dịch vụ EB (Khối Bán lẻ Thực Phẩm (GO!/Big C, Tops Market, go!) Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cạnh tranh+ phụ cấp
Bảo hiểm theo quy định của Pháp luật + Bảo hiểm tai nạn 24/24
Lương thưởng tháng 13
15 ngày nghỉ phép/năm
Mua sắm ưu đãi ở hệ thống Go/Big C Toàn quốc
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Dịch vụ EB (Khối Bán lẻ Thực Phẩm (GO!/Big C, Tops Market, go!) Pro Company
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI