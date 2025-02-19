Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY CỔ PHẦN ADPOTECH làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: phòng 2.5 tòa A2 Amber Riveside số 15 ngõ 622 Minh Khai, P. Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương Thỏa thuận

- Khảo sát, lập kế hoạch, tiến độ công việc và công tác chuẩn bị thi công;

- Nghiên cứu và triển khai chính xác bản vẽ, tiêu chuẩn kỹ thuật và biện pháp thi công;

- Triển khai trực tiếp công tác thi công, quản lý và giám sát các Đội/Nhóm thi công, Thầu phụ và Nhà Cung cấp;

- Đảm bảo công tác thi công theo đúng quy trình quản lý chất lượng, an toàn vệ sinh lao động và tiến độ đối với khu vực được phân công đảm trách;

- Quản lý vật tư, thiết bị, tính toán và xác nhận khối lượng thi công.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học chính quy chuyên ngành xây dựng dân dụng và công nghiệp; cơ khí; thuỷ lợi; giao thông;

- Có kinh nghiệm thực tế của các chuyên ngành học từ 01 năm trở lên;

- Thành thạo các phần mềm vi tính chuyên môn và văn phòng; thành thạo tiếng Anh là một lợi thế;

- Khả năng chịu được áp lực công việc và sẵn sàng công tác xa.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ADPOTECH Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập hấp dẫn, thỏa thuận tuỳ năng lực.

- Hưởng đầy đủ chế độ phúc lợi xã hội theo quy định hiện hành như: BHYT, BHXH, BHTN.

- Hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định pháp luật Việt Nam.

- Phúc lợi chung của đơn vị (ngày phép cộng thêm, bố trí chỗ ở tại dự án, phụ cấp đi xa, hỗ trợ vé tàu xe...)

- Lộ trình phát triển nghề nghiệp rõ ràng. Có cơ hội thăng tiến cao trong công việc.

- Môi trường làm việc trẻ trung, năng động. Đồng nghiệp thân thiện, hòa đồng, cởi mở.

- Thưởng cuối năm, thưởng đột xuất theo dự án,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ADPOTECH

