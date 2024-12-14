Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty CP May xuất khẩu Huế làm việc tại Thừa Thiên Huế thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kỹ thuật Tại Công ty CP May xuất khẩu Huế
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Thừa Thiên Huế: 71 Phan Đình Phùng, phường Vĩnh Ninh, TP Huế
Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương Thỏa thuận
Làm bảng màu
Phát triển kích bao, kích thùng
Làm định mức chỉ
In tài liệu sản xuất cho các bộ phận
Triển khai tác nghiệp đóng gói
Nhận thông tin từ Mer của văn phòng để cập nhật cho sản xuất
Các công việc khác theo yêu cầu của BGĐ
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Chăm chỉ, siêng năng, chịu khó
Thành thạo vi tính văn phòng
Không yêu cầu kinh nghiệm, sẽ được đào tạo
Thành thạo vi tính văn phòng
Không yêu cầu kinh nghiệm, sẽ được đào tạo
Tại Công ty CP May xuất khẩu Huế Thì Được Hưởng Những Gì
Hưởng lương và các chế độ đãi ngộ hấp dẫn
Được đào tạo, định hướng phát triễn kỹ năng
Tham gia đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT...Thưởng Lễ, Tết...
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thoải mái
Được đào tạo, định hướng phát triễn kỹ năng
Tham gia đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT...Thưởng Lễ, Tết...
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thoải mái
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP May xuất khẩu Huế
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
