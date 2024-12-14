Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty CP May xuất khẩu Huế làm việc tại Thừa Thiên Huế thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Thừa Thiên Huế: 71 Phan Đình Phùng, phường Vĩnh Ninh, TP Huế

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương Thỏa thuận

Làm bảng màu

Phát triển kích bao, kích thùng

Làm định mức chỉ

In tài liệu sản xuất cho các bộ phận

Triển khai tác nghiệp đóng gói

Nhận thông tin từ Mer của văn phòng để cập nhật cho sản xuất

Các công việc khác theo yêu cầu của BGĐ

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Chăm chỉ, siêng năng, chịu khó

Thành thạo vi tính văn phòng

Không yêu cầu kinh nghiệm, sẽ được đào tạo

Tại Công ty CP May xuất khẩu Huế Thì Được Hưởng Những Gì

Hưởng lương và các chế độ đãi ngộ hấp dẫn

Được đào tạo, định hướng phát triễn kỹ năng

Tham gia đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT...Thưởng Lễ, Tết...

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thoải mái

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP May xuất khẩu Huế

