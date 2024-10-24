Tuyển Nhân Viên Kỹ Thuật Tòa Nhà thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hà Nội

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Vinhomes West Point, Đỗ Đức Dục, Mễ Trì, Nam Từ Liêm ...và 5 địa điểm khác

Mô Tả Công Việc

- Thực hiện nghiệp vụ sửa chữa các lỗi về điện nước, điều hòa trong căn hộ và khu vực công cộng;

- Thực hiện các công việc bảo trì thường xuyên tại các khu vực được phân công;

- Tuân thủ đầy đủ các yêu cầu chuyên môn kỹ thuật, an toàn lao động và quy định về phòng cháy chữa cháy;

- Tiếp nhận và giải đáp thắc mắc từ cư dân / khách hàng, hỗ trợ các ca trực khác khi có yêu cầu;

- Tuân thủ các quyết định điều động của cấp trên trong các trường hợp khẩn cấp;

- Báo cáo Tổ trưởng các sự cố trong thi công, tiến trình các công việc.

Yêu Cầu Công Việc

- Tốt nghiệp Trung cấp trên chuyên ngành: Kỹ thuật, Điện, điện tử, điện lạnh, thang máy, phòng cháy chữa cháy, mảng điện nước, điều hòa không khí.

- Ưu tiên Ứng viên có kinh nghiệm làm việc liên quan đến hệ thống kỹ thuật toà nhà văn phòng/cao ốc, nhà xưởng.

- Có khả năng chịu áp lực trong công việc, có khả năng làm xoay ca (6-14h, 14-22h, 22-6h)

- Ham học hỏi, tác phong làm việc khoa học và chuyên nghiệp

Quyền Lợi Được Hưởng

- Thu nhập hấp dẫn, có phụ cấp ăn ca

- Được hưởng các chế độ phúc lợi theo Luật của Nhà nước: Đóng BHXH, BHYT, BHTN....

- Được khám sức khỏe định kỳ.

- Được hưởng ưu đãi từ TĐ Vingroup;

- Được đào tạo chuyên nghiệp, có nhiều cơ hội phát triển nghề nghiệp.

- Môi trường làm việc văn minh, công bằng...

- Được ký HĐLĐ chính thức sau thời gian thử việc theo quy định.

Cách Thức Ứng Tuyển

