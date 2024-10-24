Tuyển Điện/ điện tử/ điện lạnh Công ty Cổ phần viễn thông FPT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 4 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 340E - 340F Hoàng văn Thụ, Phường 04, Tân Bình

Triển khai lắp đặt thuê bao ADSL, FTTH cho khách hàng của công ty.

Tiến hành kiểm tra, sửa chữa tín hiệu đường dây ADSL, FTTH cho khách hàng.

Cài đặt các dịch vụ khác (truyền hình,...) do FPT cung cấp cho khánh hàng.

Hỗ trợ kĩ thuật trực tiếp cho khách hàng.

Nam, có sức khỏe tốt, tuổi từ 20-30.

Tốt nghiệp Trung cấp hoặc Cao đẳng chuyên ngành Điện tử Viễn thông, Công nghệ Kỹ thuật Viễn thông, điện dân dụng hoặc điện công nghiệp.

Điện công nghiệp, Điện tử Công nghiệp, Hệ thống điện, Công nghệ thông tin, Mạng máy tính.

Ứng viên tốt nghiệp các chuyên ngành khác như: Điện lạnh, cơ khí, Hàn, Tiện, Kỹ thuật ô tô, Cơ điện tử, Công nghệ nhiệt luyện... sẽ được xem xét mời phỏng vấn. Nếu ứng viên đạt yêu cầu tuyển dụng sẽ được tham gia khóa đào tạo chuyên môn trước khi tiếp nhận công việc.

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm sửa chữa, lắp đặt hạ tầng viễn thông, Internet, điện lực, truyền hình cáp...

Tại Công ty Cổ phần viễn thông FPT Thì Được Hưởng Những Gì

Lương tháng 13, thưởng quý, tháng... tùy năng lực

Môi trường làm việc ổn định lâu dài, hỗ trợ khu vực làm việc gần nhà.

Đào tạo 1 kèm 1, cơ hội phát triển và thăng tiến.

Khen thưởng: Lương tháng 13 và thưởng thi đua, thưởng top nhân viên xuất sắc của năm.

Chế độ nghỉ phép: 12 ngày/năm và nghỉ mát, teambuilding cùng nhiều trải nghiệm với các CLB sở thích, chuyên môn, thể dục thể thao...

Chế độ bảo hiểm: BHYT, BHXH, BHTN, BH tai nạn 24/24, khám sức khỏe định kỳ và an toàn lao động.

Đặc biệt chính sách bảo hiểm PNC Care dành riêng cho CBNV Phương Nam.

Các chế độ khác: Theo Luật Lao động Việt Nam và Quy định tài chính của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần viễn thông FPT

