Tuyển Nhân viên lái xe Công ty cổ phần đầu tư thương mại Goldmalt làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Công ty cổ phần đầu tư thương mại Goldmalt
Ngày đăng tuyển: 23/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 06/11/2024
Công ty cổ phần đầu tư thương mại Goldmalt

Nhân viên lái xe

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên lái xe Tại Công ty cổ phần đầu tư thương mại Goldmalt

Mức lương
12 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: C11

- 16 kđt mới geleximco Dương Nội, Hà Đông

Mô Tả Công Việc Nhân viên lái xe Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Đưa đón sếp đi làm hàng ngày Đưa đón nhân viên kinh doanh đi công tác theo yêu cầu Hỗ trợ kho giao nhận, sắp xếp hàng hóa theo yêu cầu Có trách nhiệm lái xe an toàn, biết cách kiểm tra độ an toàn của xe trước khi vận hành, nắm chắc luật giao thông đường bộ Phát hiện kịp thời các cảnh báo hư hỏng, trực tiếp đi kiểm tra định kỳ, bảo dưỡng xe, thay dầu xe,... Có trách nhiệm bảo quản tài sản, sạch sẽ khi sử dụng xe công ty Báo cáo và chịu trách nhiệm xử lý các lỗi vi phạm để không ảnh hưởng đến công việc chung Lưu trữ các giấy tờ liên quan đến chi phí chuyển bộ phận kế toán quyết toán Hỗ trợ công việc giao nhận hàng hóa, sắp xếp kho bãi cùng thủ kho đối với những ngày không đưa đón sếp hay hỗ trợ kinh doanh theo yêu cầu công việc
Đưa đón sếp đi làm hàng ngày
Đưa đón nhân viên kinh doanh đi công tác theo yêu cầu
Hỗ trợ kho giao nhận, sắp xếp hàng hóa theo yêu cầu
Có trách nhiệm lái xe an toàn, biết cách kiểm tra độ an toàn của xe trước khi vận hành, nắm chắc luật giao thông đường bộ
Phát hiện kịp thời các cảnh báo hư hỏng, trực tiếp đi kiểm tra định kỳ, bảo dưỡng xe, thay dầu xe,...
Có trách nhiệm bảo quản tài sản, sạch sẽ khi sử dụng xe công ty
Báo cáo và chịu trách nhiệm xử lý các lỗi vi phạm để không ảnh hưởng đến công việc chung
Lưu trữ các giấy tờ liên quan đến chi phí chuyển bộ phận kế toán quyết toán
Hỗ trợ công việc giao nhận hàng hóa, sắp xếp kho bãi cùng thủ kho đối với những ngày không đưa đón sếp hay hỗ trợ kinh doanh theo yêu cầu công việc

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có bằng lái xe B2, có kinh nghiệm từ 5 năm trở lên. Tốt nghiệp từ Trung cấp. Yêu cầu giới tính Nam (từ 25-35 tuổi), ngoại hình ưa nhìn, sức khỏe tốt, đã có gia đình ổn định, xác định gắn bó lâu dài. Ưu tiên nhà khu vực Dương Nội gần công ty Có thể đi công tác xa theo nhu cầu công việc
Có bằng lái xe B2, có kinh nghiệm từ 5 năm trở lên. Tốt nghiệp từ Trung cấp.
Yêu cầu giới tính Nam (từ 25-35 tuổi), ngoại hình ưa nhìn, sức khỏe tốt, đã có gia đình ổn định, xác định gắn bó lâu dài. Ưu tiên nhà khu vực Dương Nội gần công ty
Có thể đi công tác xa theo nhu cầu công việc

Tại Công ty cổ phần đầu tư thương mại Goldmalt Thì Được Hưởng Những Gì

Lương từ 12 triệu → 15 triệu tùy theo năng lực Môi trường làm việc thoải mái, giờ giấc làm việc linh hoạt Phụ cấp ăn trưa, tham gia bhxh và chế độ thưởng lễ, tết, lương tháng 13 theo Luật lao động và quy định của công ty Xét tăng lương hàng năm Được tham mưu, đóng góp ý kiến Được tham gia teambuilding, các chi phí phục vụ công việc khi đi cùng sếp, đi công tác được công ty chi trả
Lương từ 12 triệu → 15 triệu tùy theo năng lực
Môi trường làm việc thoải mái, giờ giấc làm việc linh hoạt
Phụ cấp ăn trưa, tham gia bhxh và chế độ thưởng lễ, tết, lương tháng 13 theo Luật lao động và quy định của công ty
Xét tăng lương hàng năm
Được tham mưu, đóng góp ý kiến
Được tham gia teambuilding, các chi phí phục vụ công việc khi đi cùng sếp, đi công tác được công ty chi trả

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần đầu tư thương mại Goldmalt

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần đầu tư thương mại Goldmalt

Công ty cổ phần đầu tư thương mại Goldmalt

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: C11-16 Geleximco, Dương Nội,Hà Đông, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

