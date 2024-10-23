Tuyển Nhân viên lái xe Công ty cổ phần đầu tư thương mại Goldmalt làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: C11 - 16 kđt mới geleximco Dương Nội, Hà Đông

Mô Tả Công Việc Nhân viên lái xe Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Đưa đón sếp đi làm hàng ngày Đưa đón nhân viên kinh doanh đi công tác theo yêu cầu Hỗ trợ kho giao nhận, sắp xếp hàng hóa theo yêu cầu Có trách nhiệm lái xe an toàn, biết cách kiểm tra độ an toàn của xe trước khi vận hành, nắm chắc luật giao thông đường bộ Phát hiện kịp thời các cảnh báo hư hỏng, trực tiếp đi kiểm tra định kỳ, bảo dưỡng xe, thay dầu xe,... Có trách nhiệm bảo quản tài sản, sạch sẽ khi sử dụng xe công ty Báo cáo và chịu trách nhiệm xử lý các lỗi vi phạm để không ảnh hưởng đến công việc chung Lưu trữ các giấy tờ liên quan đến chi phí chuyển bộ phận kế toán quyết toán Hỗ trợ công việc giao nhận hàng hóa, sắp xếp kho bãi cùng thủ kho đối với những ngày không đưa đón sếp hay hỗ trợ kinh doanh theo yêu cầu công việc

Đưa đón sếp đi làm hàng ngày

Đưa đón nhân viên kinh doanh đi công tác theo yêu cầu

Hỗ trợ kho giao nhận, sắp xếp hàng hóa theo yêu cầu

Có trách nhiệm lái xe an toàn, biết cách kiểm tra độ an toàn của xe trước khi vận hành, nắm chắc luật giao thông đường bộ

Phát hiện kịp thời các cảnh báo hư hỏng, trực tiếp đi kiểm tra định kỳ, bảo dưỡng xe, thay dầu xe,...

Có trách nhiệm bảo quản tài sản, sạch sẽ khi sử dụng xe công ty

Báo cáo và chịu trách nhiệm xử lý các lỗi vi phạm để không ảnh hưởng đến công việc chung

Lưu trữ các giấy tờ liên quan đến chi phí chuyển bộ phận kế toán quyết toán

Hỗ trợ công việc giao nhận hàng hóa, sắp xếp kho bãi cùng thủ kho đối với những ngày không đưa đón sếp hay hỗ trợ kinh doanh theo yêu cầu công việc

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có bằng lái xe B2, có kinh nghiệm từ 5 năm trở lên. Tốt nghiệp từ Trung cấp. Yêu cầu giới tính Nam (từ 25-35 tuổi), ngoại hình ưa nhìn, sức khỏe tốt, đã có gia đình ổn định, xác định gắn bó lâu dài. Ưu tiên nhà khu vực Dương Nội gần công ty Có thể đi công tác xa theo nhu cầu công việc

Có bằng lái xe B2, có kinh nghiệm từ 5 năm trở lên. Tốt nghiệp từ Trung cấp.

Yêu cầu giới tính Nam (từ 25-35 tuổi), ngoại hình ưa nhìn, sức khỏe tốt, đã có gia đình ổn định, xác định gắn bó lâu dài. Ưu tiên nhà khu vực Dương Nội gần công ty

Có thể đi công tác xa theo nhu cầu công việc

Tại Công ty cổ phần đầu tư thương mại Goldmalt Thì Được Hưởng Những Gì

Lương từ 12 triệu → 15 triệu tùy theo năng lực Môi trường làm việc thoải mái, giờ giấc làm việc linh hoạt Phụ cấp ăn trưa, tham gia bhxh và chế độ thưởng lễ, tết, lương tháng 13 theo Luật lao động và quy định của công ty Xét tăng lương hàng năm Được tham mưu, đóng góp ý kiến Được tham gia teambuilding, các chi phí phục vụ công việc khi đi cùng sếp, đi công tác được công ty chi trả

Lương từ 12 triệu → 15 triệu tùy theo năng lực

Môi trường làm việc thoải mái, giờ giấc làm việc linh hoạt

Phụ cấp ăn trưa, tham gia bhxh và chế độ thưởng lễ, tết, lương tháng 13 theo Luật lao động và quy định của công ty

Xét tăng lương hàng năm

Được tham mưu, đóng góp ý kiến

Được tham gia teambuilding, các chi phí phục vụ công việc khi đi cùng sếp, đi công tác được công ty chi trả

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần đầu tư thương mại Goldmalt

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin