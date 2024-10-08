Tuyển Nhân viên lái xe Công ty Cổ Phần Đầu Tư Tuấn Ngọc Minh làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công ty Cổ Phần Đầu Tư Tuấn Ngọc Minh
Ngày đăng tuyển: 08/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 21/10/2024
Nhân viên lái xe

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên lái xe Tại Công ty Cổ Phần Đầu Tư Tuấn Ngọc Minh

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Nhà C3 ngõ 71 Đỗ Quang (Ngõ 36 Nguyễn Thị Định), Trung Hòa, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Nhân viên lái xe Với Mức Lương Thỏa thuận

Lái xe đưa đón nhân viên công ty theo lịch trình được phân công Lái xe đưa đón các bác sỹ đầu ngành đi các tỉnh theo lịch làm việc của công ty Kiểm tra, bảo dưỡng xe định kỳ, đảm bảo xe luôn trong tình trạng sẵn sàng hoạt động Ghi chép và báo cáo lộ trình, quãng đường di chuyển hàng ngày Hỗ trợ các công việc khác theo yêu cầu của quản lý trực tiếp
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có bằng lái xe B2 trở lên, ưu tiên những người có bằng lái C Nắm vững luật giao thông đường bộ, có kỹ năng lái xe thành thạo và an toàn Có kiến thức cơ bản về bảo dưỡng, sửa chữa xe ô tô Có sức khỏe tốt, chịu được áp lực công việc cao Trung thực, cẩn thận, có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc Có khả năng làm việc linh hoạt, sẵn sàng làm việc ngoài giờ khi cần thiết
Tại Công ty Cổ Phần Đầu Tư Tuấn Ngọc Minh Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương thỏa thuận theo năng lực Được hưởng đầy đủ các chế độ theo Luật Lao động: BHXH, BHYT, BHTN Được tham gia các hoạt động teambuilding, du lịch hàng năm của công ty Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Đầu Tư Tuấn Ngọc Minh

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ Phần Đầu Tư Tuấn Ngọc Minh

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Lô NV - C3 Khu Trung Hòa Nhân Chính, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

