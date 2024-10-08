Tuyển Nhân viên lái xe Công ty Cổ Phần Đầu Tư Tuấn Ngọc Minh làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên lái xe Tại Công ty Cổ Phần Đầu Tư Tuấn Ngọc Minh
- Hà Nội: Nhà C3 ngõ 71 Đỗ Quang (Ngõ 36 Nguyễn Thị Định), Trung Hòa, Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Nhân viên lái xe Với Mức Lương Thỏa thuận
Lái xe đưa đón nhân viên công ty theo lịch trình được phân công
Lái xe đưa đón các bác sỹ đầu ngành đi các tỉnh theo lịch làm việc của công ty
Kiểm tra, bảo dưỡng xe định kỳ, đảm bảo xe luôn trong tình trạng sẵn sàng hoạt động
Ghi chép và báo cáo lộ trình, quãng đường di chuyển hàng ngày
Hỗ trợ các công việc khác theo yêu cầu của quản lý trực tiếp
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có bằng lái xe B2 trở lên, ưu tiên những người có bằng lái C
Nắm vững luật giao thông đường bộ, có kỹ năng lái xe thành thạo và an toàn
Có kiến thức cơ bản về bảo dưỡng, sửa chữa xe ô tô
Có sức khỏe tốt, chịu được áp lực công việc cao
Trung thực, cẩn thận, có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc
Có khả năng làm việc linh hoạt, sẵn sàng làm việc ngoài giờ khi cần thiết
Tại Công ty Cổ Phần Đầu Tư Tuấn Ngọc Minh Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương thỏa thuận theo năng lực
Được hưởng đầy đủ các chế độ theo Luật Lao động: BHXH, BHYT, BHTN
Được tham gia các hoạt động teambuilding, du lịch hàng năm của công ty
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Đầu Tư Tuấn Ngọc Minh
