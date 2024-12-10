Tuyển Nhân viên lái xe Công ty CP Giải pháp Thanh toán Việt Nam (VNPAY) Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 13 Triệu

Mức lương 12 - 13 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 22 Láng Hạ, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Nhân viên lái xe Với Mức Lương 12 - 13 Triệu

- Đưa đón, chuyên chở Ban Lãnh Đạo Công ty trong quá trình thực hiện công việc và liên hệ công tác hàng ngày.

- Đưa đón Lãnh Đạo đi công tác tại các tỉnh thành nếu có yêu cầu.

- Thực hiện hoạt động bảo dưỡng, sửa chữa xe định kỳ.

- Giữ gìn, bảo quản xe tốt, tiết kiệm nhiên liệu, đảm bảo xe luôn đủ điều kiện lưu thông.

- Thực hiện đúng các quy định về an toàn giao thông, đảm bảo an toàn cho người, xe và hàng hóa trên đường công tác.

- Báo cáo mức nhiên liệu sử dụng hàng tháng và các chi phí phát sinh.

- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương 12 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Trung cấp trở lên, có bằng lái xe

- Ưu tiên ở quanh khu vực Hai Bà Trưng

- Có kinh nghiệm lái xe cho Ban Lãnh Đạo, Công ty

- Có kiến thức về xe và quy định của pháp luật khi điều khiển phương tiện giao thông cần thiết.

- Có kỹ năng xử lý tình huống và lái xe an toàn.

- Kỹ năng sửa chữa, bảo trì xe cơ bản.

- Cẩn thận, trung thực, nhanh nhẹn, chịu khó

- Ngoại hình ưa nhìn, sức khỏe tốt

- Kỹ năng giao tiếp tốt, thái độ làm việc chuyên nghiệp.

- Thành thạo đường phố.

- Bảo mật thông tin.

- Tác phong nghiêm túc, kỷ luât.

Tại Công ty CP Giải pháp Thanh toán Việt Nam (VNPAY) Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Chế độ lương & thưởng hấp dẫn:

Mức lương thỏa thuận theo năng lực, đánh giá năng lực hàng năm

Chế độ thưởng phong phú và hấp dẫn (Theo quy định và chính sách công ty)

Hỗ trợ ăn sáng miễn phí

Hỗ trợ ăn trưa: 50.000đ/ngày

Hỗ trợ gửi xe, xăng xe, điện thoại (tùy vị trí)

Hỗ trợ trang điểm cho CBNV nữ

Quà tặng các ngày lễ trong năm

Bảo hiểm & chăm sóc sức khỏe toàn diện:

BHXH, BHYT, BHTN theo pháp luật hiện hành

Gói bảo hiểm sức khỏe cao cấp 24/7 mua cho nhân viên & người thân nhân viên

Khám sức khỏe định kỳ hàng năm

Môi trường làm việc hiện đại:

Cung cấp máy tính & trang thiết bị làm việc hiện đại

Văn phòng làm việc hiện đại, trang thiết bị làm việc Hi- tech

Không gian ăn nhẹ miễn phí (nước uống, trà cafe, hoa quả, sữa chua)

Phát triển nghề nghiệp:

Cơ hội tiếp cận với những công nghệ mới, những dự án quy mô lớn

Làm việc cùng đội ngũ hơn 1000 nhân sự tài năng, có chuyên môn giỏi, dày dặn kinh nghiệm, tư duy chia sẻ

Được tài trợ kinh phí tham gia các chương trình đào tạo nâng cao năng lực

Công ty thành lập hơn 16 năm với các sản phẩm & dịch vụ đã được khẳng định vị thế trên thị trường

Hoạt động ngoại khóa phong phú:

Văn hóa công ty đặc sắc với nhiều hoạt động đoàn thể được quan tâm đầu tư: Team building, Nghỉ mát (trong nước và nước ngoài), 20/10, Year End Party, hoạt động thiện nguyện,...

Các câu lạc bộ:

+ CLB Cầu lông

+ CLB Bóng đá

+ CLB Yoga

+ CLB Điền kinh

+ CLB Bơi

Chúng tôi sẽ liên hệ qua điện thoại với những CV phù hợp trong vòng 7 ngày làm việc kể từ ngày ứng tuyển.

Thời gian làm việc: Thứ 2 - Thứ 6 (từ 08:30 đến 17:30)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Giải pháp Thanh toán Việt Nam (VNPAY) Pro Company

