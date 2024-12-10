Tuyển Nhân viên lái xe Công ty CP Giải pháp Thanh toán Việt Nam (VNPAY) Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 13 Triệu

Tuyển Nhân viên lái xe Công ty CP Giải pháp Thanh toán Việt Nam (VNPAY) Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 13 Triệu

Công ty CP Giải pháp Thanh toán Việt Nam (VNPAY) Pro Company
Ngày đăng tuyển: 10/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 10/01/2025
Công ty CP Giải pháp Thanh toán Việt Nam (VNPAY) Pro Company

Nhân viên lái xe

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên lái xe Tại Công ty CP Giải pháp Thanh toán Việt Nam (VNPAY) Pro Company

Mức lương
12 - 13 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 22 Láng Hạ, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Nhân viên lái xe Với Mức Lương 12 - 13 Triệu

- Đưa đón, chuyên chở Ban Lãnh Đạo Công ty trong quá trình thực hiện công việc và liên hệ công tác hàng ngày.
- Đưa đón Lãnh Đạo đi công tác tại các tỉnh thành nếu có yêu cầu.
- Thực hiện hoạt động bảo dưỡng, sửa chữa xe định kỳ.
- Giữ gìn, bảo quản xe tốt, tiết kiệm nhiên liệu, đảm bảo xe luôn đủ điều kiện lưu thông.
- Thực hiện đúng các quy định về an toàn giao thông, đảm bảo an toàn cho người, xe và hàng hóa trên đường công tác.
- Báo cáo mức nhiên liệu sử dụng hàng tháng và các chi phí phát sinh.
- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương 12 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Trung cấp trở lên, có bằng lái xe
- Ưu tiên ở quanh khu vực Hai Bà Trưng
- Có kinh nghiệm lái xe cho Ban Lãnh Đạo, Công ty
- Có kiến thức về xe và quy định của pháp luật khi điều khiển phương tiện giao thông cần thiết.
- Có kỹ năng xử lý tình huống và lái xe an toàn.
- Kỹ năng sửa chữa, bảo trì xe cơ bản.
- Cẩn thận, trung thực, nhanh nhẹn, chịu khó
- Ngoại hình ưa nhìn, sức khỏe tốt
- Kỹ năng giao tiếp tốt, thái độ làm việc chuyên nghiệp.
- Thành thạo đường phố.
- Bảo mật thông tin.
- Tác phong nghiêm túc, kỷ luât.

Tại Công ty CP Giải pháp Thanh toán Việt Nam (VNPAY) Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Chế độ lương & thưởng hấp dẫn:
Mức lương thỏa thuận theo năng lực, đánh giá năng lực hàng năm
Chế độ thưởng phong phú và hấp dẫn (Theo quy định và chính sách công ty)
Hỗ trợ ăn sáng miễn phí
Hỗ trợ ăn trưa: 50.000đ/ngày
Hỗ trợ gửi xe, xăng xe, điện thoại (tùy vị trí)
Hỗ trợ trang điểm cho CBNV nữ
Quà tặng các ngày lễ trong năm
Bảo hiểm & chăm sóc sức khỏe toàn diện:
BHXH, BHYT, BHTN theo pháp luật hiện hành
Gói bảo hiểm sức khỏe cao cấp 24/7 mua cho nhân viên & người thân nhân viên
Khám sức khỏe định kỳ hàng năm
Môi trường làm việc hiện đại:
Cung cấp máy tính & trang thiết bị làm việc hiện đại
Văn phòng làm việc hiện đại, trang thiết bị làm việc Hi- tech
Không gian ăn nhẹ miễn phí (nước uống, trà cafe, hoa quả, sữa chua)
Phát triển nghề nghiệp:
Cơ hội tiếp cận với những công nghệ mới, những dự án quy mô lớn
Làm việc cùng đội ngũ hơn 1000 nhân sự tài năng, có chuyên môn giỏi, dày dặn kinh nghiệm, tư duy chia sẻ
Được tài trợ kinh phí tham gia các chương trình đào tạo nâng cao năng lực
Công ty thành lập hơn 16 năm với các sản phẩm & dịch vụ đã được khẳng định vị thế trên thị trường
Hoạt động ngoại khóa phong phú:
Văn hóa công ty đặc sắc với nhiều hoạt động đoàn thể được quan tâm đầu tư: Team building, Nghỉ mát (trong nước và nước ngoài), 20/10, Year End Party, hoạt động thiện nguyện,...
Các câu lạc bộ:
+ CLB Cầu lông
+ CLB Bóng đá
+ CLB Yoga
+ CLB Điền kinh
+ CLB Bơi
Chúng tôi sẽ liên hệ qua điện thoại với những CV phù hợp trong vòng 7 ngày làm việc kể từ ngày ứng tuyển.
Địa điểm làm việc: - Hà Nội: 22 Láng Hạ, Đống Đa
Địa điểm làm việc:
Thời gian làm việc: Thứ 2 - Thứ 6 (từ 08:30 đến 17:30)
Thời gian làm việc:

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Giải pháp Thanh toán Việt Nam (VNPAY) Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công ty CP Giải pháp Thanh toán Việt Nam (VNPAY) Pro Company

Công ty CP Giải pháp Thanh toán Việt Nam (VNPAY) Pro Company

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: 22 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-nhan-vien-lai-xe-thu-nhap-12-13-trieu-1-nguoi-tai-ha-noi-job267347
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng công ty

Tuyển dụng việc làm Công ty CP Giải pháp Thanh toán Việt Nam (VNPAY) Pro Company
Tuyển DevOps Engineer Công ty CP Giải pháp Thanh toán Việt Nam (VNPAY) Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Công ty CP XNK Rau Quả Thanh Hóa
Tuyển Nhân viên lái xe Công ty CP XNK Rau Quả Thanh Hóa làm việc tại Thanh Hóa thu nhập 8 - 10 Triệu
Công ty CP XNK Rau Quả Thanh Hóa
Hạn nộp: 19/08/2025
Thanh Hóa Đã hết hạn 8 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Sách Và Văn Hóa Phẩm Quảng Lợi
Tuyển Nhân viên lái xe Công Ty Cổ Phần Sách Và Văn Hóa Phẩm Quảng Lợi làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 50 Triệu
Công Ty Cổ Phần Sách Và Văn Hóa Phẩm Quảng Lợi
Hạn nộp: 14/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 50 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Công nghiệp KIMSEN
Tuyển Nhân viên lái xe Công ty Cổ phần Công nghiệp KIMSEN làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty Cổ phần Công nghiệp KIMSEN
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Còn 1 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Truyền Thông và Sự kiện Hội nghị Thông minh 911
Tuyển Nhân viên lái xe Công ty Cổ phần Truyền Thông và Sự kiện Hội nghị Thông minh 911 làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Truyền Thông và Sự kiện Hội nghị Thông minh 911
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 45 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Sách Và Văn Hóa Phẩm Quảng Lợi
Tuyển Nhân viên lái xe Công Ty Cổ Phần Sách Và Văn Hóa Phẩm Quảng Lợi làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 50 Triệu
Công Ty Cổ Phần Sách Và Văn Hóa Phẩm Quảng Lợi
Hạn nộp: 14/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 50 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Đầu Tư K&G Việt Nam
Tuyển Nhân viên lái xe Công ty Cổ phần Đầu Tư K&G Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
Công ty Cổ phần Đầu Tư K&G Việt Nam
Hạn nộp: 14/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Cao Lioa
Tuyển Nhân viên lái xe Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Cao Lioa làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Cao Lioa
Hạn nộp: 15/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Quốc Tế FUJI LUXURY GROUP
Tuyển Nhân viên lái xe Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Quốc Tế FUJI LUXURY GROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 16 Triệu
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Quốc Tế FUJI LUXURY GROUP
Hạn nộp: 11/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 13 - 16 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC QUỐC TẾ VIỆT ÚC Pro Company
Tuyển Nhân viên lái xe CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC QUỐC TẾ VIỆT ÚC Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC QUỐC TẾ VIỆT ÚC Pro Company
Hạn nộp: 30/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Hai Bốn Bảy (247Express) Pro Company
Tuyển Nhân viên lái xe Công ty cổ phần Hai Bốn Bảy (247Express) Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
Công ty cổ phần Hai Bốn Bảy (247Express) Pro Company
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Nghệ An Vĩnh Phúc Hải Phòng Còn 14 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Dasan Vietnam
Tuyển Software Engineer Công ty TNHH Dasan Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Dasan Vietnam
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên thủ kho CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 11 Triệu
CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM
Hạn nộp: 15/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 10 - 11 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Tuyển Nhân viên mua hàng Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu
Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 26 ngày để ứng tuyển 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Tuyển Kế toán nội bộ CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Tuyển Sales Engineer CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Hạn nộp: 20/09/2025
Hà Nội Còn 4 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Edufit
Tuyển Biên phiên dịch Edufit làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 19 Triệu
Edufit
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 23 ngày để ứng tuyển 15 - 19 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm FPT Smart Cloud (FCI)
Tuyển Business Analyst FPT Smart Cloud (FCI) làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 45 Triệu
FPT Smart Cloud (FCI)
Hạn nộp: 03/10/2025
Hà Nội Còn 17 ngày để ứng tuyển 20 - 45 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Công ty CP XNK Rau Quả Thanh Hóa
Tuyển Nhân viên lái xe Công ty CP XNK Rau Quả Thanh Hóa làm việc tại Thanh Hóa thu nhập 8 - 10 Triệu
Công ty CP XNK Rau Quả Thanh Hóa
Hạn nộp: 19/08/2025
Thanh Hóa Đã hết hạn 8 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Sách Và Văn Hóa Phẩm Quảng Lợi
Tuyển Nhân viên lái xe Công Ty Cổ Phần Sách Và Văn Hóa Phẩm Quảng Lợi làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 50 Triệu
Công Ty Cổ Phần Sách Và Văn Hóa Phẩm Quảng Lợi
Hạn nộp: 14/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 50 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Công nghiệp KIMSEN
Tuyển Nhân viên lái xe Công ty Cổ phần Công nghiệp KIMSEN làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty Cổ phần Công nghiệp KIMSEN
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Còn 1 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Truyền Thông và Sự kiện Hội nghị Thông minh 911
Tuyển Nhân viên lái xe Công ty Cổ phần Truyền Thông và Sự kiện Hội nghị Thông minh 911 làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Truyền Thông và Sự kiện Hội nghị Thông minh 911
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 45 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Sách Và Văn Hóa Phẩm Quảng Lợi
Tuyển Nhân viên lái xe Công Ty Cổ Phần Sách Và Văn Hóa Phẩm Quảng Lợi làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 50 Triệu
Công Ty Cổ Phần Sách Và Văn Hóa Phẩm Quảng Lợi
Hạn nộp: 14/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 50 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Đầu Tư K&G Việt Nam
Tuyển Nhân viên lái xe Công ty Cổ phần Đầu Tư K&G Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
Công ty Cổ phần Đầu Tư K&G Việt Nam
Hạn nộp: 14/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Cao Lioa
Tuyển Nhân viên lái xe Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Cao Lioa làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Cao Lioa
Hạn nộp: 15/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Quốc Tế FUJI LUXURY GROUP
Tuyển Nhân viên lái xe Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Quốc Tế FUJI LUXURY GROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 16 Triệu
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Quốc Tế FUJI LUXURY GROUP
Hạn nộp: 11/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 13 - 16 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC QUỐC TẾ VIỆT ÚC Pro Company
Tuyển Nhân viên lái xe CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC QUỐC TẾ VIỆT ÚC Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC QUỐC TẾ VIỆT ÚC Pro Company
Hạn nộp: 30/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Hai Bốn Bảy (247Express) Pro Company
Tuyển Nhân viên lái xe Công ty cổ phần Hai Bốn Bảy (247Express) Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
Công ty cổ phần Hai Bốn Bảy (247Express) Pro Company
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Nghệ An Vĩnh Phúc Hải Phòng Còn 14 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Nhân viên lái xe Công ty Cổ phần One Capital Hospitality Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 11 Triệu Công ty Cổ phần One Capital Hospitality Pro Company
10 - 11 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên lái xe CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ SỐ DIGILIFE VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ SỐ DIGILIFE VIỆT NAM
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Nhân viên lái xe Công ty Cổ phần One Capital Hospitality Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 14 Triệu Công ty Cổ phần One Capital Hospitality Pro Company
12 - 14 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Nhân viên lái xe CÔNG TY TNHH VĨNH PHÚC LOGISTICS làm việc tại Vĩnh Phúc thu nhập 10 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH VĨNH PHÚC LOGISTICS
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên lái xe CÔNG TY TNHH NƯỚC VÀ VỆ SINH MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu CÔNG TY TNHH NƯỚC VÀ VỆ SINH MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM
8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên lái xe CÔNG TY CỔ PHẦN KOFFMANN VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN KOFFMANN VIỆT NAM
12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên lái xe CÔNG TY TNHH FUSION GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 13 Triệu CÔNG TY TNHH FUSION GROUP
9 - 13 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Nhân viên lái xe CÔNG TY TNHH BẢO DƯỠNG TOÀN CẦU làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 12 Triệu CÔNG TY TNHH BẢO DƯỠNG TOÀN CẦU
11 - 12 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Nhân viên lái xe CÔNG TY TNHH YAKULT VN làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 14 Triệu CÔNG TY TNHH YAKULT VN
10 - 14 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên lái xe CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH THƯƠNG MẠI VẠN PHÁT làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH THƯƠNG MẠI VẠN PHÁT
14 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên lái xe Công ty cổ phần thiết bị Mỹ Kim làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu Công ty cổ phần thiết bị Mỹ Kim
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Nhân viên lái xe CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VÀ CHUYỂN PHÁT NHANH TÍN PHÁT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VÀ CHUYỂN PHÁT NHANH TÍN PHÁT
12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Nhân viên lái xe CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VÀ CHUYỂN PHÁT NHANH TÍN PHÁT làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VÀ CHUYỂN PHÁT NHANH TÍN PHÁT
13 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Nhân viên lái xe Công Ty TNHH Vật Tư Khoa Học Kỹ Thuật Thái Bình làm việc tại Hà Nội thu nhập 16 - 20 Triệu Công Ty TNHH Vật Tư Khoa Học Kỹ Thuật Thái Bình
16 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Nhân viên lái xe CÔNG TY CỔ PHẦN MEGAN HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 14 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN MEGAN HOLDINGS
12 - 14 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Nhân viên lái xe CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC TRƯỜNG HỌC TRỰC TUYẾN - ONSCHOOL làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC TRƯỜNG HỌC TRỰC TUYẾN - ONSCHOOL
10 - 13 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Nhân viên lái xe Công ty cổ phần Ecoit làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 14 Triệu Công ty cổ phần Ecoit
11 - 14 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Nhân viên lái xe CÔNG TY CỔ PHẦN HỆ THỐNG Y TẾ SAKURA làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 13 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN HỆ THỐNG Y TẾ SAKURA
11 - 13 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Nhân viên lái xe CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC ONK12 làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC ONK12
10 - 13 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Nhân viên lái xe Công ty cổ phần Hợp Nhất Quốc tế Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 13 Triệu Công ty cổ phần Hợp Nhất Quốc tế Pro Company
9 - 13 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên lái xe CÔNG TY CỔ PHẦN GHC GLOBAL làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN GHC GLOBAL
9 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên lái xe CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG AVAT VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG AVAT VIỆT NAM
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Nhân viên lái xe CÔNG TY CỔ PHẦN CMP FIBALITE VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN CMP FIBALITE VIỆT NAM
10 - 13 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên lái xe Công ty Cổ phần Tập đoàn Meey Land làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu Công ty Cổ phần Tập đoàn Meey Land
10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Nhân viên lái xe CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ VÀ CÔNG NGHỆ PHƯỢNG HOÀNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 14 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ VÀ CÔNG NGHỆ PHƯỢNG HOÀNG
11 - 14 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên lái xe Công ty cổ phần Hai Bốn Bảy (247Express) Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu Công ty cổ phần Hai Bốn Bảy (247Express) Pro Company
15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Nhân viên lái xe Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Cao Lioa làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Cao Lioa
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên lái xe Công ty Cổ phần Đầu Tư K&G Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu Công ty Cổ phần Đầu Tư K&G Việt Nam
10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên lái xe Công Ty Cổ Phần Sách Và Văn Hóa Phẩm Quảng Lợi làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 50 Triệu Công Ty Cổ Phần Sách Và Văn Hóa Phẩm Quảng Lợi
10 - 50 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên lái xe Công ty Cổ phần Truyền Thông và Sự kiện Hội nghị Thông minh 911 làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty Cổ phần Truyền Thông và Sự kiện Hội nghị Thông minh 911
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm