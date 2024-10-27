Tuyển Nhân viên lái xe Công ty Cổ phần Tập đoàn Bảo Tín làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên lái xe Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Bảo Tín
- Hà Nội: 37 Lê Văn Lương, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà nội, Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Nhân viên lái xe Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
- Đưa đón, chuyên chở Lãnh đạo hàng ngày (Đưa đón sếp và nhận xe hàng ngày tại Lương Yên). Đảm bảo thời gian, địa điểm đưa đón đúng theo yêu cầu
- Thực hiện đúng các quy định về an toàn giao thông, đảm bảo an toàn cho người, xe và hàng hóa trên đường công tác, làm việc theo nguyên tắc “lái xe an toàn và tiết kiệm”.
- Bảo quản và giữ gìn xe tốt. Đảm bảo xe luôn sạch sẽ và trong tình trạng sẵn sàng phục vụ
- Luôn kiểm tra xe nhằm phát hiện và khắc phục kịp thời các hư hỏng, bảo trì xe theo định kỳ, cập nhật đầy đủ vào sổ theo dõi thiết bị. Giữ mối quan hệ tốt với các đơn vị sửa chữa, bảo trì xe thường xuyên cho Công ty
- Giữ gìn bí mật nội dung công việc cán bộ hoặc nhân viên trao đổi trên xe, không bàn tán, tung tin, nói xấu xuyên tạc sự thật làm giảm uy tín khách và Công ty
- Không được tự ý đổi ca cho nhau khi chưa được sự chấp thuận của Tổ trưởng tổ lái xe
- Báo cáo trong thời gian sớm nhất mọi sự cố xảy ra trong quá trình lưu thông cho cấp trên hoặc Phòng HCNS, bao gồm : tai nạn giao thông, phạt do vi phạm luật, hư xe, tắc đường... để có biện pháp xử lý kịp thời và thích hợp
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Điềm đạm, văn minh, lịch sự, sức khỏe tốt;
- Thông thạo đường phố Hà Nội và các tỉnh thành lân cận;
- Độ tuổi từ: 25-45
- Ưu tiên người có kinh nghiệm lái xe riêng cho lãnh đạo
- Tuân thủ quy định pháp luật, chuẩn mực đạo đức trong quá trình lưu thông, giữ gìn bí mật nội dung công việc lãnh đạo trao đổi trên xe.
Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Bảo Tín Thì Được Hưởng Những Gì
- Thu nhập từ 12-14tr/tháng bao gồm Lương cơ bản + lương ngoài giờ. Lương ngoài giờ tính theo quy định của công ty.
- Được hưởng các chế độ khác theo quy định của nhà nước (BHXH, BHYT, khám sức khoẻ định kỳ; Du lịch,.... )
- Có tháng lương thứ 13
- Thử việc 1 tháng
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Bảo Tín
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI