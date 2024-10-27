Tuyển Nhân viên lái xe Công ty Cổ phần Tập đoàn Bảo Tín làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 37 Lê Văn Lương, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà nội, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Nhân viên lái xe Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

- Đưa đón, chuyên chở Lãnh đạo hàng ngày (Đưa đón sếp và nhận xe hàng ngày tại Lương Yên). Đảm bảo thời gian, địa điểm đưa đón đúng theo yêu cầu

- Thực hiện đúng các quy định về an toàn giao thông, đảm bảo an toàn cho người, xe và hàng hóa trên đường công tác, làm việc theo nguyên tắc “lái xe an toàn và tiết kiệm”.

- Bảo quản và giữ gìn xe tốt. Đảm bảo xe luôn sạch sẽ và trong tình trạng sẵn sàng phục vụ

- Luôn kiểm tra xe nhằm phát hiện và khắc phục kịp thời các hư hỏng, bảo trì xe theo định kỳ, cập nhật đầy đủ vào sổ theo dõi thiết bị. Giữ mối quan hệ tốt với các đơn vị sửa chữa, bảo trì xe thường xuyên cho Công ty

- Giữ gìn bí mật nội dung công việc cán bộ hoặc nhân viên trao đổi trên xe, không bàn tán, tung tin, nói xấu xuyên tạc sự thật làm giảm uy tín khách và Công ty

- Không được tự ý đổi ca cho nhau khi chưa được sự chấp thuận của Tổ trưởng tổ lái xe

- Báo cáo trong thời gian sớm nhất mọi sự cố xảy ra trong quá trình lưu thông cho cấp trên hoặc Phòng HCNS, bao gồm : tai nạn giao thông, phạt do vi phạm luật, hư xe, tắc đường... để có biện pháp xử lý kịp thời và thích hợp

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Giới tính Nam, bằng B2 trở lên

- Điềm đạm, văn minh, lịch sự, sức khỏe tốt;

- Thông thạo đường phố Hà Nội và các tỉnh thành lân cận;

- Độ tuổi từ: 25-45

- Ưu tiên người có kinh nghiệm lái xe riêng cho lãnh đạo

- Tuân thủ quy định pháp luật, chuẩn mực đạo đức trong quá trình lưu thông, giữ gìn bí mật nội dung công việc lãnh đạo trao đổi trên xe.

Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Bảo Tín Thì Được Hưởng Những Gì

- Thời gian làm việc: Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần và 2 thứ 7/tháng theo lịch cố định của công ty.

- Thu nhập từ 12-14tr/tháng bao gồm Lương cơ bản + lương ngoài giờ. Lương ngoài giờ tính theo quy định của công ty.

- Được hưởng các chế độ khác theo quy định của nhà nước (BHXH, BHYT, khám sức khoẻ định kỳ; Du lịch,.... )

- Có tháng lương thứ 13

- Thử việc 1 tháng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Bảo Tín

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.