Tuyển Nhân viên lái xe CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN KHU CÔNG NGHIỆP QUỐC TẾ làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 15 Triệu

Mức lương 13 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 44 Yên Phụ, Ba Đình

Mô Tả Công Việc Nhân viên lái xe Với Mức Lương 13 - 15 Triệu

Lái xe chở Ban lãnh đạo đi trong nội thành và công tác tỉnh khi có yêu cầu; Bảo quản xe tốt theo quy trình, quy định bảo trì, bảo dưỡng xe. Đăng ký, đăng kiểm xe đúng niên hạn; Thực hiện việc giám sát, báo cáo việc sử dụng định mức xăng dầu, chi phí bảo trì, bảo dưỡng đã được Công ty quy định; Giữ bí mật nội dung công việc, lịch trình của Ban lãnh đạo trong mọi hoàn cảnh; Bảo quản giấy tờ xe, các hồ sơ liên quan đến lưu hành, kiểm định an toàn kỹ thuật, bảo dưỡng và sửa chữa của xe ô tô; Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Ban lãnh đạo Công ty.

Lái xe chở Ban lãnh đạo đi trong nội thành và công tác tỉnh khi có yêu cầu;

Bảo quản xe tốt theo quy trình, quy định bảo trì, bảo dưỡng xe. Đăng ký, đăng kiểm xe đúng niên hạn;

Thực hiện việc giám sát, báo cáo việc sử dụng định mức xăng dầu, chi phí bảo trì, bảo dưỡng đã được Công ty quy định;

Giữ bí mật nội dung công việc, lịch trình của Ban lãnh đạo trong mọi hoàn cảnh;

Bảo quản giấy tờ xe, các hồ sơ liên quan đến lưu hành, kiểm định an toàn kỹ thuật, bảo dưỡng và sửa chữa của xe ô tô;

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Ban lãnh đạo Công ty.

Với Mức Lương 13 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam, độ tuổi từ 20 - 40. Kinh nghiệm: Ít nhất 02 năm trở lên ở vị trí tương đương, thông thạo đường nội thành. Tác phong chỉn chu, lịch sự, tính tình điềm đạm. Tốt nghiệp từ trung cấp trở lên. Bằng lái xe hạng B2 trở lên. Không sử dụng các chất kích thích. Có thể chở Ban lãnh đạo đi công tác theo yêu cầu công việc.

Nam, độ tuổi từ 20 - 40.

Kinh nghiệm: Ít nhất 02 năm trở lên ở vị trí tương đương, thông thạo đường nội thành.

Tác phong chỉn chu, lịch sự, tính tình điềm đạm.

Tốt nghiệp từ trung cấp trở lên.

Bằng lái xe hạng B2 trở lên.

Không sử dụng các chất kích thích.

Có thể chở Ban lãnh đạo đi công tác theo yêu cầu công việc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN KHU CÔNG NGHIỆP QUỐC TẾ Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương:

Lương cơ bản + Lương thêm giờ: 13.000.000đ – 15.000.000đ (thỏa thuận cụ thể khi phỏng vấn) Lương khoán: 14.500.000đ

Lương cơ bản + Lương thêm giờ: 13.000.000đ – 15.000.000đ (thỏa thuận cụ thể khi phỏng vấn)

Lương khoán: 14.500.000đ

Môi trường làm việc:

Cơ hội hợp tác và làm việc cùng Ban lãnh đạo Công ty là những người có chuyên môn và kinh nghiệm lâu năm. Tôn trọng con người và bảo vệ quyền lợi người lao động, tuân thủ luật pháp và trên luật. Môi trường làm việc chuyên nghiệp, trẻ trung, năng động.

Cơ hội hợp tác và làm việc cùng Ban lãnh đạo Công ty là những người có chuyên môn và kinh nghiệm lâu năm.

Tôn trọng con người và bảo vệ quyền lợi người lao động, tuân thủ luật pháp và trên luật.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, trẻ trung, năng động.

Ngày nghỉ và phúc lợi:

Thời gian làm việc: 8h00 – 17h00 từ thứ Hai – thứ Bảy Ngày nghỉ: Chủ nhật hoặc 01 ngày/tuần tuỳ thuộc vào lịch trình công việc của lãnh đạo Thưởng cuối năm nếu có. Bảo hiểm sức khoẻ + Khám sức khoẻ định kỳ. Khoản thưởng vào các dịp lễ lớn. Nghỉ mát. Phụ cấp ăn trưa 40.000đ mỗi ngày.

Thời gian làm việc: 8h00 – 17h00 từ thứ Hai – thứ Bảy

Ngày nghỉ: Chủ nhật hoặc 01 ngày/tuần tuỳ thuộc vào lịch trình công việc của lãnh đạo

Thưởng cuối năm nếu có.

Bảo hiểm sức khoẻ + Khám sức khoẻ định kỳ.

Khoản thưởng vào các dịp lễ lớn.

Nghỉ mát.

Phụ cấp ăn trưa 40.000đ mỗi ngày.

Tham gia đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, BHTN Theo quy định của Nhà nước.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN KHU CÔNG NGHIỆP QUỐC TẾ

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin