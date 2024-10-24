Tuyển Nhân viên lái xe Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Điện Simon Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 11 Triệu

1. Lái xe : - Đưa đón, chuyên chở Lãnh đạo và CBCNV Công ty hoặc khách theo điều động của quản lý. Đảm bảo thời gian, địa điểm đưa đón đúng theo yêu cầu.

- Thực hiện đúng các quy định về an toàn giao thông, đảm bảo an toàn cho người, xe và hàng hóa trên đường công tác, làm việc theo nguyên tắc “lái xe an toàn và tiết kiệm”.

2. Quản lý và bảo quản xe: - Bảo quản và giữ gìn xe tốt. Đảm bảo xe luôn sạch sẽ và trong tình trạng sẵn sàng phục vụ.

- Luôn kiểm tra xe nhằm phát hiện và khắc phục kịp thời các hư hỏng. Bảo dưỡng, bảo trì xe theo đúng kế hoạch và quy định của hãng.

- Lập sổ theo dõi thông tin chuyến đi, tổng số km hàng ngày, định mức dầu tiêu thụ....

3. Bảo mật và tuân thủ: - Giữ gìn bí mật nội dung công việc CBNV trao đổi trên xe, không bàn tán, tung tin, nói xấu xuyên tạc sự thật làm giảm uy tín khách và Công ty.

- Không được tự ý đổi ca cho nhau khi chưa được sự chấp thuận của quản lý.

- Báo cáo trong thời gian sớm nhất mọi sự cố xảy ra trong quá trình lưu thông cho quản lý hoặc Phòng HCNS, bao gồm : tai nạn giao thông, phạt do vi phạm luật, hư xe, tắc đường... để có biện pháp xử lý kịp thời và thích hợp.

4. Thanh toán chi phí liên quan đến xe - Theo dõi và thanh toán hồ sơ chi phí xăng dầu, cầu, phà, bến bãi, rửa xe và chi phí khác của xe

5. Các nhiệm vụ khác: - Đi gửi – nhận hàng, thư từ theo sự sắp xếp của quản lý (Trong trường hợp không có lịch xe đi mà ở tại văn phòng).

- Thực hiện một số công việc khác phát sinh khi có yêu cầu từ quản lý.