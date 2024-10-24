Tuyển Nhân viên lái xe Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Điện Simon Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 11 Triệu

Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Điện Simon Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 24/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 02/11/2024
Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Điện Simon Việt Nam

Nhân viên lái xe

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên lái xe Tại Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Điện Simon Việt Nam

Mức lương
9 - 11 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tòa nhà C+ Office, đường Thành Thái, phường Dịch Vọng, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Nhân viên lái xe Với Mức Lương 9 - 11 Triệu

1. Lái xe : - Đưa đón, chuyên chở Lãnh đạo và CBCNV Công ty hoặc khách theo điều động của quản lý. Đảm bảo thời gian, địa điểm đưa đón đúng theo yêu cầu.
- Thực hiện đúng các quy định về an toàn giao thông, đảm bảo an toàn cho người, xe và hàng hóa trên đường công tác, làm việc theo nguyên tắc “lái xe an toàn và tiết kiệm”.
2. Quản lý và bảo quản xe: - Bảo quản và giữ gìn xe tốt. Đảm bảo xe luôn sạch sẽ và trong tình trạng sẵn sàng phục vụ.
- Luôn kiểm tra xe nhằm phát hiện và khắc phục kịp thời các hư hỏng. Bảo dưỡng, bảo trì xe theo đúng kế hoạch và quy định của hãng.
- Lập sổ theo dõi thông tin chuyến đi, tổng số km hàng ngày, định mức dầu tiêu thụ....
3. Bảo mật và tuân thủ: - Giữ gìn bí mật nội dung công việc CBNV trao đổi trên xe, không bàn tán, tung tin, nói xấu xuyên tạc sự thật làm giảm uy tín khách và Công ty.
- Không được tự ý đổi ca cho nhau khi chưa được sự chấp thuận của quản lý.
- Báo cáo trong thời gian sớm nhất mọi sự cố xảy ra trong quá trình lưu thông cho quản lý hoặc Phòng HCNS, bao gồm : tai nạn giao thông, phạt do vi phạm luật, hư xe, tắc đường... để có biện pháp xử lý kịp thời và thích hợp.
4. Thanh toán chi phí liên quan đến xe - Theo dõi và thanh toán hồ sơ chi phí xăng dầu, cầu, phà, bến bãi, rửa xe và chi phí khác của xe
5. Các nhiệm vụ khác: - Đi gửi – nhận hàng, thư từ theo sự sắp xếp của quản lý (Trong trường hợp không có lịch xe đi mà ở tại văn phòng).
- Thực hiện một số công việc khác phát sinh khi có yêu cầu từ quản lý.

Với Mức Lương 9 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ B2 trở lên
Chuyên ngành Lái xe
Kinh nghiệm 01 năm, ưu tiên lái xe cho doanh nghiệp, thông tạo các tỉnh phía bắc
Kiến thức - Luật giao thông đường bộ
Kỹ năng - Giao tiếp
- Xử lý tình huống
- Quan sát
- Cẩn thận, trung thực, tác phong nhanh nhẹn

Tại Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Điện Simon Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương 9-11 triệu - Phụ cấp ăn trưa, hỗ trợ gửi xe tại tòa nhà
- Chế độ BHXH, nghỉ phép năm, lương tháng 13
- Thưởng kết quả hoạt động kinh doanh cuối năm
- Xét nâng lương 2 lần/ năm
- Môi trường chuyên nghiệp, các hoạt động truyền thông, văn hóa, teambuilding sôi nổi
- Cơ hội làm việc với các đối tác lớn giúp nâng cao năng lực và thu nhập.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Điện Simon Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Điện Simon Việt Nam

Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Điện Simon Việt Nam

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 5 tòa C+ office đường Thành Thái, Dịch Vọng, Cầu Giấy

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

