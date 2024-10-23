Tuyển Nhân viên lái xe Công ty TNHH Tuiss Việt Nam (thương hiệu INCANTO) làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 11 Triệu

Tuyển Nhân viên lái xe Công ty TNHH Tuiss Việt Nam (thương hiệu INCANTO) làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 11 Triệu

Công ty TNHH Tuiss Việt Nam (thương hiệu INCANTO)
Ngày đăng tuyển: 23/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 20/11/2024
Công ty TNHH Tuiss Việt Nam (thương hiệu INCANTO)

Nhân viên lái xe

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên lái xe Tại Công ty TNHH Tuiss Việt Nam (thương hiệu INCANTO)

Mức lương
9 - 11 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Villa D24 The Manor, KĐT Mỹ Đình

- Mễ Trì, P. Mỹ Đình 1, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Nhân viên lái xe Với Mức Lương 9 - 11 Triệu

Lái xe phòng kỹ thuật:
Vận chuyển hàng hóa, CBNV theo sự điều động của trưởng bộ phận. Đảm bảo thời gian, địa điểm đưa đón đúng theo yêu cầu. Có thái độ hòa nhã, lịch sự hợp tác trong khâu phục vụ. Nhận đúng, giao đủ, trung thực trong khâu vận chuyển hàng hóa. Có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra tình trạng xe của công ty. Báo cáo, đưa ra đề xuất các vấn đề liên quan sửa chữa, thay thế, bảo dưỡng, đăng kiểm... Hỗ trợ các công việc khác của phòng kỹ thuật và các phòng ban khác khi có thời gian rảnh. Thời gian làm việc: 7h30-17h, nghỉ 1 ngày/ tuần.
Vận chuyển hàng hóa, CBNV theo sự điều động của trưởng bộ phận. Đảm bảo thời gian, địa điểm đưa đón đúng theo yêu cầu. Có thái độ hòa nhã, lịch sự hợp tác trong khâu phục vụ.
Nhận đúng, giao đủ, trung thực trong khâu vận chuyển hàng hóa.
Có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra tình trạng xe của công ty. Báo cáo, đưa ra đề xuất các vấn đề liên quan sửa chữa, thay thế, bảo dưỡng, đăng kiểm...
Hỗ trợ các công việc khác của phòng kỹ thuật và các phòng ban khác khi có thời gian rảnh.
Thời gian làm việc: 7h30-17h, nghỉ 1 ngày/ tuần.

Với Mức Lương 9 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Trung cấp trở lên, có bằng lái xe B2 trở lên; Tuổi từ 20-40. Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương. Trung thực, nhanh nhẹn, không ngại việc, lái xe cẩn thận, đúng giờ. Trang phục gọn gàng, tác phong làm việc lịch sự. Thông thạo các tuyến đường.
Tốt nghiệp Trung cấp trở lên, có bằng lái xe B2 trở lên; Tuổi từ 20-40.
Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.
Trung thực, nhanh nhẹn, không ngại việc, lái xe cẩn thận, đúng giờ.
Trang phục gọn gàng, tác phong làm việc lịch sự.
Thông thạo các tuyến đường.

Tại Công ty TNHH Tuiss Việt Nam (thương hiệu INCANTO) Thì Được Hưởng Những Gì

1. Lương 9-11 triệu/ tháng + Thưởng gián tiếp hàng tháng; Thưởng các ngày lễ, Tết, thưởng năm theo kết quả kinh doanh của công ty. Trả lương vào mùng 2 hàng tháng.
2. Được cấp đồng phục và hỗ trợ trang thiết bị phục vụ công việc.
3. Được tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN khi hết thử việc và các chế độ khác theo quy định của pháp luật (thử việc 1 tháng).
4. Tăng lương định kỳ hàng năm và đột xuất theo hiệu quả công việc.
5. Môi trường trẻ, năng động, chuyên nghiệp, thân thiện, nhiều cơ hội thăng tiến, phát triển.
6. Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn, được hướng dẫn tận tình từ Trưởng bộ phận/ Ban giám đốc.
7. Chế độ phúc lợi hấp dẫn: Tặng quà và tham gia các sự kiện sinh nhật, 8/3, 20/10, 1/6...; chế độ hiếu hỉ, ốm đau, thai sản; Cơ hội du lịch trong nước/ngoài nước hàng năm theo kết quả kinh doanh của Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Tuiss Việt Nam (thương hiệu INCANTO)

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Tuiss Việt Nam (thương hiệu INCANTO)

Công ty TNHH Tuiss Việt Nam (thương hiệu INCANTO)

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 24 - Villa D The Manor, Khu đô thị Mỹ Đình - Mễ Trì, Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

