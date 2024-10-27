Tuyển Nhân viên lái xe CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI ĐA QUỐC GIA ACT Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 1 Ngõ 56 Trần Quang Diệu, Đống Đa

Mô Tả Công Việc Nhân viên lái xe Với Mức Lương Thỏa thuận

Đưa đón, chuyên chở Lãnh đạo và Cán bộ nhân viên Công ty hoặc khách hàng trong quá trình thực hiện công việc. Đảm bảo thời gian, địa điểm đưa đón đúng theo yêu cầu. Thực hiện đúng các quy định về an toàn giao thông, làm việc theo nguyên tắc “lái xe an toàn và tiết kiệm”. Bảo quản, giữ gìn xe, đảm bảo xe luôn sẵn sàng thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Tuân thủ theo đúng nội quy, quy định của công ty về quản lý và sử dụng xe. Thực hiện bảo dưỡng, kiểm định an toàn kỹ thuật định kỳ theo quy định của từng hãng xe và theo tình hình vận hành thực tế của xe. Theo dõi, kiểm tra, phát hiện các lỗi hỏng hóc của xe trong quá trình vận hành. Bảo quản giấy tờ xe, các hồ sơ liên quan đến lưu hành, kiểm định an toàn kỹ thuật, phí bảo trì đường bộ, bảo dưỡng và sửa chữa của xe ô tô. Các công việc khác theo sự phân công của cấp quản lý

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giới tính: Nam. Độ tuổi từ 24 – 45 tuổi. Tốt nghiệp từ Trung cấp trở lên. Ưu tiên ứng viên khu vực quận Đống Đa và lân cận. Có bằng lái xe theo quy định. Có khả năng đi công tác xa, dài ngày. Ưu tiên có kinh nghiệm lái xe văn phòng. Có tinh thần trách nhiệm trong công việc. Chịu khó, nhiệt tình trong công việc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI ĐA QUỐC GIA ACT Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận tùy thuộc vào kinh nghiệm và năng lực. Các chế độ nghỉ lễ, chế độ đóng bảo hiểm theo quy định của luật lao động Việt Nam. Được hưởng các chế độ theo quy định của công ty: thưởng lễ, tết, xét thưởng, xét tăng lương. Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, thân thiện, linh hoạt. Tham gia du lịch, nghỉ mát, team building cùng công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI ĐA QUỐC GIA ACT Pro Company

