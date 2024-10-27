Tuyển Nhân viên lái xe CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI ĐA QUỐC GIA ACT Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Nhân viên lái xe CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI ĐA QUỐC GIA ACT Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI ĐA QUỐC GIA ACT Pro Company
Ngày đăng tuyển: 27/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 21/11/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI ĐA QUỐC GIA ACT Pro Company

Nhân viên lái xe

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên lái xe Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI ĐA QUỐC GIA ACT Pro Company

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 1 Ngõ 56 Trần Quang Diệu, Đống Đa

Mô Tả Công Việc Nhân viên lái xe Với Mức Lương Thỏa thuận

Đưa đón, chuyên chở Lãnh đạo và Cán bộ nhân viên Công ty hoặc khách hàng trong quá trình thực hiện công việc. Đảm bảo thời gian, địa điểm đưa đón đúng theo yêu cầu. Thực hiện đúng các quy định về an toàn giao thông, làm việc theo nguyên tắc “lái xe an toàn và tiết kiệm”. Bảo quản, giữ gìn xe, đảm bảo xe luôn sẵn sàng thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Tuân thủ theo đúng nội quy, quy định của công ty về quản lý và sử dụng xe. Thực hiện bảo dưỡng, kiểm định an toàn kỹ thuật định kỳ theo quy định của từng hãng xe và theo tình hình vận hành thực tế của xe. Theo dõi, kiểm tra, phát hiện các lỗi hỏng hóc của xe trong quá trình vận hành. Bảo quản giấy tờ xe, các hồ sơ liên quan đến lưu hành, kiểm định an toàn kỹ thuật, phí bảo trì đường bộ, bảo dưỡng và sửa chữa của xe ô tô. Các công việc khác theo sự phân công của cấp quản lý
Đưa đón, chuyên chở Lãnh đạo và Cán bộ nhân viên Công ty hoặc khách hàng trong quá trình thực hiện công việc. Đảm bảo thời gian, địa điểm đưa đón đúng theo yêu cầu.
Thực hiện đúng các quy định về an toàn giao thông, làm việc theo nguyên tắc “lái xe an toàn và tiết kiệm”.
Bảo quản, giữ gìn xe, đảm bảo xe luôn sẵn sàng thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.
Tuân thủ theo đúng nội quy, quy định của công ty về quản lý và sử dụng xe.
Thực hiện bảo dưỡng, kiểm định an toàn kỹ thuật định kỳ theo quy định của từng hãng xe và theo tình hình vận hành thực tế của xe.
Theo dõi, kiểm tra, phát hiện các lỗi hỏng hóc của xe trong quá trình vận hành.
Bảo quản giấy tờ xe, các hồ sơ liên quan đến lưu hành, kiểm định an toàn kỹ thuật, phí bảo trì đường bộ, bảo dưỡng và sửa chữa của xe ô tô.
Các công việc khác theo sự phân công của cấp quản lý

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giới tính: Nam. Độ tuổi từ 24 – 45 tuổi. Tốt nghiệp từ Trung cấp trở lên. Ưu tiên ứng viên khu vực quận Đống Đa và lân cận. Có bằng lái xe theo quy định. Có khả năng đi công tác xa, dài ngày. Ưu tiên có kinh nghiệm lái xe văn phòng. Có tinh thần trách nhiệm trong công việc. Chịu khó, nhiệt tình trong công việc.
Giới tính: Nam. Độ tuổi từ 24 – 45 tuổi.
Tốt nghiệp từ Trung cấp trở lên.
Ưu tiên ứng viên khu vực quận Đống Đa và lân cận.
Có bằng lái xe theo quy định.
Có khả năng đi công tác xa, dài ngày.
Ưu tiên có kinh nghiệm lái xe văn phòng.
Có tinh thần trách nhiệm trong công việc.
Chịu khó, nhiệt tình trong công việc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI ĐA QUỐC GIA ACT Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận tùy thuộc vào kinh nghiệm và năng lực. Các chế độ nghỉ lễ, chế độ đóng bảo hiểm theo quy định của luật lao động Việt Nam. Được hưởng các chế độ theo quy định của công ty: thưởng lễ, tết, xét thưởng, xét tăng lương. Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, thân thiện, linh hoạt. Tham gia du lịch, nghỉ mát, team building cùng công ty.
Lương thỏa thuận tùy thuộc vào kinh nghiệm và năng lực.
Các chế độ nghỉ lễ, chế độ đóng bảo hiểm theo quy định của luật lao động Việt Nam.
Được hưởng các chế độ theo quy định của công ty: thưởng lễ, tết, xét thưởng, xét tăng lương.
Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, thân thiện, linh hoạt.
Tham gia du lịch, nghỉ mát, team building cùng công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI ĐA QUỐC GIA ACT Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI ĐA QUỐC GIA ACT Pro Company

CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI ĐA QUỐC GIA ACT Pro Company

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 54A, Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-nhan-vien-lai-xe-thu-nhap-thoa-thuan-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job234567
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Công ty CP XNK Rau Quả Thanh Hóa
Tuyển Nhân viên lái xe Công ty CP XNK Rau Quả Thanh Hóa làm việc tại Thanh Hóa thu nhập 8 - 10 Triệu
Công ty CP XNK Rau Quả Thanh Hóa
Hạn nộp: 19/08/2025
Thanh Hóa Đã hết hạn 8 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Sách Và Văn Hóa Phẩm Quảng Lợi
Tuyển Nhân viên lái xe Công Ty Cổ Phần Sách Và Văn Hóa Phẩm Quảng Lợi làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 50 Triệu
Công Ty Cổ Phần Sách Và Văn Hóa Phẩm Quảng Lợi
Hạn nộp: 14/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 50 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Công nghiệp KIMSEN
Tuyển Nhân viên lái xe Công ty Cổ phần Công nghiệp KIMSEN làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty Cổ phần Công nghiệp KIMSEN
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Còn 2 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Truyền Thông và Sự kiện Hội nghị Thông minh 911
Tuyển Nhân viên lái xe Công ty Cổ phần Truyền Thông và Sự kiện Hội nghị Thông minh 911 làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Truyền Thông và Sự kiện Hội nghị Thông minh 911
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 46 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Sách Và Văn Hóa Phẩm Quảng Lợi
Tuyển Nhân viên lái xe Công Ty Cổ Phần Sách Và Văn Hóa Phẩm Quảng Lợi làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 50 Triệu
Công Ty Cổ Phần Sách Và Văn Hóa Phẩm Quảng Lợi
Hạn nộp: 14/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 50 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Đầu Tư K&G Việt Nam
Tuyển Nhân viên lái xe Công ty Cổ phần Đầu Tư K&G Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
Công ty Cổ phần Đầu Tư K&G Việt Nam
Hạn nộp: 14/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Cao Lioa
Tuyển Nhân viên lái xe Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Cao Lioa làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Cao Lioa
Hạn nộp: 15/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Quốc Tế FUJI LUXURY GROUP
Tuyển Nhân viên lái xe Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Quốc Tế FUJI LUXURY GROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 16 Triệu
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Quốc Tế FUJI LUXURY GROUP
Hạn nộp: 11/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 13 - 16 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC QUỐC TẾ VIỆT ÚC Pro Company
Tuyển Nhân viên lái xe CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC QUỐC TẾ VIỆT ÚC Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC QUỐC TẾ VIỆT ÚC Pro Company
Hạn nộp: 30/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Hai Bốn Bảy (247Express) Pro Company
Tuyển Nhân viên lái xe Công ty cổ phần Hai Bốn Bảy (247Express) Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
Công ty cổ phần Hai Bốn Bảy (247Express) Pro Company
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Nghệ An Vĩnh Phúc Hải Phòng Còn 15 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên thủ kho CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 11 Triệu
CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM
Hạn nộp: 15/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 10 - 11 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Tuyển Nhân viên mua hàng Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu
Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Tuyển Kế toán nội bộ CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Tuyển Sales Engineer CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Hạn nộp: 20/09/2025
Hà Nội Còn 5 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Edufit
Tuyển Biên phiên dịch Edufit làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 19 Triệu
Edufit
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 24 ngày để ứng tuyển 15 - 19 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm FPT Smart Cloud (FCI)
Tuyển Business Analyst FPT Smart Cloud (FCI) làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 45 Triệu
FPT Smart Cloud (FCI)
Hạn nộp: 03/10/2025
Hà Nội Còn 18 ngày để ứng tuyển 20 - 45 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Hạn nộp: 13/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP
Tuyển Giám đốc điều hành CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP
Hạn nộp: 15/10/2025
Hải Dương Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân Hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (Modern Bank of Vietnam - MBV)
Tuyển Quản lý/Trưởng phòng vận hành Ngân Hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (Modern Bank of Vietnam - MBV) làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận
Ngân Hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (Modern Bank of Vietnam - MBV)
Hạn nộp: 12/10/2025
Hải Dương Còn 27 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Tuyển Social Media Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TOSUDO
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TOSUDO làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TOSUDO
Hạn nộp: 15/10/2025
Bình Dương Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MINGLEI (VIỆT NAM)
Tuyển Trưởng phòng nhân sự CÔNG TY TNHH MINGLEI (VIỆT NAM) làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH MINGLEI (VIỆT NAM)
Hạn nộp: 14/10/2025
Đồng Nai Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H
Hạn nộp: 14/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ELECTRONIC TRIPOD VIỆT NAM (BIÊN HÒA)
Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY TNHH ELECTRONIC TRIPOD VIỆT NAM (BIÊN HÒA) làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH ELECTRONIC TRIPOD VIỆT NAM (BIÊN HÒA)
Hạn nộp: 13/10/2025
Đồng Nai Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Công ty CP XNK Rau Quả Thanh Hóa
Tuyển Nhân viên lái xe Công ty CP XNK Rau Quả Thanh Hóa làm việc tại Thanh Hóa thu nhập 8 - 10 Triệu
Công ty CP XNK Rau Quả Thanh Hóa
Hạn nộp: 19/08/2025
Thanh Hóa Đã hết hạn 8 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Sách Và Văn Hóa Phẩm Quảng Lợi
Tuyển Nhân viên lái xe Công Ty Cổ Phần Sách Và Văn Hóa Phẩm Quảng Lợi làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 50 Triệu
Công Ty Cổ Phần Sách Và Văn Hóa Phẩm Quảng Lợi
Hạn nộp: 14/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 50 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Công nghiệp KIMSEN
Tuyển Nhân viên lái xe Công ty Cổ phần Công nghiệp KIMSEN làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty Cổ phần Công nghiệp KIMSEN
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Còn 2 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Truyền Thông và Sự kiện Hội nghị Thông minh 911
Tuyển Nhân viên lái xe Công ty Cổ phần Truyền Thông và Sự kiện Hội nghị Thông minh 911 làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Truyền Thông và Sự kiện Hội nghị Thông minh 911
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 46 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Sách Và Văn Hóa Phẩm Quảng Lợi
Tuyển Nhân viên lái xe Công Ty Cổ Phần Sách Và Văn Hóa Phẩm Quảng Lợi làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 50 Triệu
Công Ty Cổ Phần Sách Và Văn Hóa Phẩm Quảng Lợi
Hạn nộp: 14/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 50 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Đầu Tư K&G Việt Nam
Tuyển Nhân viên lái xe Công ty Cổ phần Đầu Tư K&G Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
Công ty Cổ phần Đầu Tư K&G Việt Nam
Hạn nộp: 14/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Cao Lioa
Tuyển Nhân viên lái xe Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Cao Lioa làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Cao Lioa
Hạn nộp: 15/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Quốc Tế FUJI LUXURY GROUP
Tuyển Nhân viên lái xe Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Quốc Tế FUJI LUXURY GROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 16 Triệu
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Quốc Tế FUJI LUXURY GROUP
Hạn nộp: 11/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 13 - 16 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC QUỐC TẾ VIỆT ÚC Pro Company
Tuyển Nhân viên lái xe CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC QUỐC TẾ VIỆT ÚC Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC QUỐC TẾ VIỆT ÚC Pro Company
Hạn nộp: 30/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Hai Bốn Bảy (247Express) Pro Company
Tuyển Nhân viên lái xe Công ty cổ phần Hai Bốn Bảy (247Express) Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
Công ty cổ phần Hai Bốn Bảy (247Express) Pro Company
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Nghệ An Vĩnh Phúc Hải Phòng Còn 15 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Nhân viên lái xe CÔNG TY CỔ PHẦN CMP FIBALITE VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN CMP FIBALITE VIỆT NAM
10 - 13 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên lái xe Công ty Cổ phần Tập đoàn Meey Land làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu Công ty Cổ phần Tập đoàn Meey Land
10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Nhân viên lái xe CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ VÀ CÔNG NGHỆ PHƯỢNG HOÀNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 14 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ VÀ CÔNG NGHỆ PHƯỢNG HOÀNG
11 - 14 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên lái xe Công ty cổ phần Hai Bốn Bảy (247Express) Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu Công ty cổ phần Hai Bốn Bảy (247Express) Pro Company
15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Nhân viên lái xe Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Cao Lioa làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Cao Lioa
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên lái xe Công ty Cổ phần Đầu Tư K&G Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu Công ty Cổ phần Đầu Tư K&G Việt Nam
10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên lái xe Công Ty Cổ Phần Sách Và Văn Hóa Phẩm Quảng Lợi làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 50 Triệu Công Ty Cổ Phần Sách Và Văn Hóa Phẩm Quảng Lợi
10 - 50 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên lái xe Công ty Cổ phần Truyền Thông và Sự kiện Hội nghị Thông minh 911 làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty Cổ phần Truyền Thông và Sự kiện Hội nghị Thông minh 911
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên lái xe Công ty Cổ phần Công nghiệp KIMSEN làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu Công ty Cổ phần Công nghiệp KIMSEN
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Nhân viên lái xe Công Ty Cổ Phần Sách Và Văn Hóa Phẩm Quảng Lợi làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 50 Triệu Công Ty Cổ Phần Sách Và Văn Hóa Phẩm Quảng Lợi
15 - 50 triệu Kinh nghiệm: 1 năm