Tuyển Nhân viên lái xe CÔNG TY CỔ PHẦN MEDIAMART VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên lái xe Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MEDIAMART VIỆT NAM
- Hà Nội: 98 Tân Xuân; Đông Ngạc, Từ Liêm, Hà Nội, Bắc Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Nhân viên lái xe Với Mức Lương 8 - 12 Triệu
Thực hiện đúng các quy định về an toàn giao thông, đảm bảo an toàn cho người, xe và hàng hóa trên đường công tác, làm việc theo nguyên tắc "lái xe an toàn và tiết kiệm"
Vân chuyển hàng hóa từ trung tâm tới nhà khách hàng.
Bảo quản và giữ gìn xe tốt. Đảm bảo xe luôn sạch sẽ và trong tình trạng sẵn sàng phục vụ
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của quản lý siêu thị và lãnh đạo công ty
Thời gian làm việc: Xoay ca 8h-15h hoặc 14h30 - 21h30
Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tuổi từ 25 trở lên
Lý lịch rõ ràng, có tinh thần trách nhiệm, nhanh nhẹn
Có bằng B2 lái xe trở lên;
Có bằng tốt nghiệp từ Trung cấp trở lên
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MEDIAMART VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
- Được tham gia đầy đủ các chế độ bảo hiểm sau 2 tháng theo quy định
- Được tham gia các chương trình đào tạo bài bản, chuyên nghiệp
- Lộ trình thăng tiến rõ ràng, cơ hội lên 'cấp Quản lý' sau 6 tháng, 12 tháng,....
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MEDIAMART VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
