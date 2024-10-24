Tuyển Nhân viên lái xe CÔNG TY CỔ PHẦN MEDIAMART VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 98 Tân Xuân; Đông Ngạc, Từ Liêm, Hà Nội, Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Nhân viên lái xe Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Thực hiện đúng các quy định về an toàn giao thông, đảm bảo an toàn cho người, xe và hàng hóa trên đường công tác, làm việc theo nguyên tắc "lái xe an toàn và tiết kiệm" Vân chuyển hàng hóa từ trung tâm tới nhà khách hàng. Bảo quản và giữ gìn xe tốt. Đảm bảo xe luôn sạch sẽ và trong tình trạng sẵn sàng phục vụ Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của quản lý siêu thị và lãnh đạo công ty Thời gian làm việc: Xoay ca 8h-15h hoặc 14h30 - 21h30

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tuổi từ 25 trở lên Lý lịch rõ ràng, có tinh thần trách nhiệm, nhanh nhẹn Có bằng B2 lái xe trở lên; Có bằng tốt nghiệp từ Trung cấp trở lên

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MEDIAMART VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập từ 8 - trên 10tr/tháng, tùy vị trí (bao gồm Lương cứng + phụ cấp ăn uống/xăng xe + thưởng).

- Được tham gia đầy đủ các chế độ bảo hiểm sau 2 tháng theo quy định

- Được tham gia các chương trình đào tạo bài bản, chuyên nghiệp

- Lộ trình thăng tiến rõ ràng, cơ hội lên 'cấp Quản lý' sau 6 tháng, 12 tháng,....

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MEDIAMART VIỆT NAM

