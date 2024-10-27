Tuyển Nhân viên lái xe Công ty cổ phần VCS Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Tuyển Nhân viên lái xe Công ty cổ phần VCS Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Công ty cổ phần VCS Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 27/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 30/11/2024
Công ty cổ phần VCS Việt Nam

Nhân viên lái xe

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên lái xe Tại Công ty cổ phần VCS Việt Nam

Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Việt Hùng, Đông Anh, Đông Anh

Mô Tả Công Việc Nhân viên lái xe Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

• Lái xe bán tải/ xe tải 3.5 tấn giao nhận hàng hóa, đưa đón CBNV. • Thường xuyên kiểm tra hệ thống hoạt động của xe, đảm bảo về thông số kỹ thuật theo đúng yêu cầu trước khi khởi hành.
• Nhận các lệnh về vận chuyển hàng hóa, nhận hàng hóa từ các tổ trưởng tại cơ sở doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh.
- Hỗ trợ bộ phận bốc vác đưa hàng hóa lên xe để đảm bảo đúng theo tiến độ công việc được giao cũng như sắp xếp hàng hóa gọn gàng, ngăn nắp, nắm bắt được các vị trí hàng hóa để trả khách một cách nhanh chóng.

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp Trung học phổ thông trở lên, sức khỏe tốt.
• Kinh nghiệm: 1-2 năm ở vị trí tương đương.
• Bằng lái xe từ B2 trở lên. Ưu tiên ứng viên có bằng C, D, E....
• Thành thạo đường phố Hà Nội và một số tỉnh miền Bắc như: Hà Nội; Bắc Ninh; Hải Dương; Hưng Yên
• Có phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, có trách nhiệm.

Tại Công ty cổ phần VCS Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

• Mức lương: 8-12 triệu
• Được hưởng đầy đủ chế độ phúc lợi, BHXH, thưởng hiệu suất công việc khoán theo quy chế công ty, thưởng nhân viên xuất sắc, cổ phần theo thâm niên công tác, nghỉ mát,...
• Được tham gia đóng góp các ý kiến xây dựng văn hóa doanh nghiệp, môi trường làm việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần VCS Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần VCS Việt Nam

Công ty cổ phần VCS Việt Nam

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: số 45 ngõ 1 khu tập thể BTL Tăng Thiết Giáp, P.Cổ Nhuế 2, Q.Bắc Từ Liêm, HN

