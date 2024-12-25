Tuyển Nhân viên lái xe Công Ty Cổ Phẩn Sản Xuất và Thương Mại Thành An làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 12 Triệu

Mức lương 7 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 42 ngõ 33 Đốc Ngữ, Ba Đình, Hà Nội, Ba Đình, Quận Ba Đình

Mô Tả Công Việc Nhân viên lái xe Với Mức Lương 7 - 12 Triệu

Đưa đón, chuyên chở khách hàng trong công tác hàng ngày. Đảm bảo thời gian, địa điểm đưa đón đúng theo yêu cầu.

Bảo quản và giữ gìn xe tốt. Đảm bảo xe luôn sạch sẽ và trong tình trạng sẵn sàng phục vụ.

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên

Đảm bảo an toàn cho người và phương tiện vận chuyển

Với Mức Lương 7 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có bằng B2- D

Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm lái xe chở khách hàng

Biết 1 ít Tiếng Anh là lợi thế

Tốt nghiệp trung cấp

Tại Công Ty Cổ Phẩn Sản Xuất và Thương Mại Thành An Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, ổn định lâu dài

Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Nhà nước

Được hưởng các chế độ và quyền lợi khác theo chính sách của Công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phẩn Sản Xuất và Thương Mại Thành An

