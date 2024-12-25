Tuyển Nhân viên lái xe Công Ty Cổ Phẩn Sản Xuất và Thương Mại Thành An làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 12 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên lái xe Tại Công Ty Cổ Phẩn Sản Xuất và Thương Mại Thành An
Mức lương
7 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 42 ngõ 33 Đốc Ngữ, Ba Đình, Hà Nội, Ba Đình, Quận Ba Đình
Mô Tả Công Việc Nhân viên lái xe Với Mức Lương 7 - 12 Triệu
Đưa đón, chuyên chở khách hàng trong công tác hàng ngày. Đảm bảo thời gian, địa điểm đưa đón đúng theo yêu cầu.
Bảo quản và giữ gìn xe tốt. Đảm bảo xe luôn sạch sẽ và trong tình trạng sẵn sàng phục vụ.
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên
Đảm bảo an toàn cho người và phương tiện vận chuyển
Với Mức Lương 7 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có bằng B2- D
Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm lái xe chở khách hàng
Biết 1 ít Tiếng Anh là lợi thế
Tại Công Ty Cổ Phẩn Sản Xuất và Thương Mại Thành An Thì Được Hưởng Những Gì
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, ổn định lâu dài
Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Nhà nước
Được hưởng các chế độ và quyền lợi khác theo chính sách của Công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phẩn Sản Xuất và Thương Mại Thành An
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
