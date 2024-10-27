Tuyển Nhân viên lái xe CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN VÀ CHIẾU SÁNG THÀNH ĐẠT làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 11 Triệu

Mức lương 9 - 11 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Hà Nội

Mô Tả Công Việc Nhân viên lái xe Với Mức Lương 9 - 11 Triệu

- Lái xe đưa nhân viên kinh doanh đi công tác tỉnh khi có lịch công tác

- Giao/nhận hàng hóa địa bàn Hà Nội và các tỉnh khi cần.

- Hỗ trợ bộ phận KHO hàng khi rảnh (sắp xếp, lắp ráp hàng hóa...)

- Bảo trì và kiểm tra xe: Thực hiện kiểm tra định kỳ và bảo trì xe để đảm bảo xe luôn trong tình

trạng tốt và an toàn khi vận hành.

- Quản lý giấy tờ: Quản lý và cập nhật các giấy tờ liên quan đến xe như giấy đăng ký, bảo hiểm

và các giấy tờ khác.

- Ngoài ra, hỗ trợ các công việc khác trong khả năng khi cấp trên yêu cầu.

Yêu Cầu Công Việc

- Ứng viên Nam, độ tuổi 21-27 tuổi, có sức khỏe

- Sinh viên mới ra trường sẽ được đào tạo

- Có bằng lái ô tô B2 trở lên

- Tốt nghiệp Trung cấp trở lên

- Ngoại hình ưa nhìn

- Nhanh nhẹn, trung thực, chăm chỉ, kỹ năng giao tiếp tốt, khả năng làm việc nhóm.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN VÀ CHIẾU SÁNG THÀNH ĐẠT Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương 9-11tr/tháng (thỏa thuận)

- Xét duyệt định kì tăng lương 1 năm/lần

- Thử việc 1 tháng, hưởng lương 85%

- Cơm trưa tại công ty

- Đóng BHXH theo quy định.

- Thưởng lễ/tết, sinh nhật, thưởng tháng lương thứ 13

- Du lịch thường niên cùng công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN VÀ CHIẾU SÁNG THÀNH ĐẠT

