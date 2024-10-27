Tuyển Nhân viên lái xe CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN VÀ CHIẾU SÁNG THÀNH ĐẠT làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 11 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên lái xe Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN VÀ CHIẾU SÁNG THÀNH ĐẠT
- Hà Nội:
- Hà Nội
Mô Tả Công Việc Nhân viên lái xe Với Mức Lương 9 - 11 Triệu
- Lái xe đưa nhân viên kinh doanh đi công tác tỉnh khi có lịch công tác
- Giao/nhận hàng hóa địa bàn Hà Nội và các tỉnh khi cần.
- Hỗ trợ bộ phận KHO hàng khi rảnh (sắp xếp, lắp ráp hàng hóa...)
- Bảo trì và kiểm tra xe: Thực hiện kiểm tra định kỳ và bảo trì xe để đảm bảo xe luôn trong tình
trạng tốt và an toàn khi vận hành.
- Quản lý giấy tờ: Quản lý và cập nhật các giấy tờ liên quan đến xe như giấy đăng ký, bảo hiểm
và các giấy tờ khác.
- Ngoài ra, hỗ trợ các công việc khác trong khả năng khi cấp trên yêu cầu.
Với Mức Lương 9 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Sinh viên mới ra trường sẽ được đào tạo
- Có bằng lái ô tô B2 trở lên
bằng lái ô tô B2 trở lên
- Tốt nghiệp Trung cấp trở lên
- Ngoại hình ưa nhìn
- Nhanh nhẹn, trung thực, chăm chỉ, kỹ năng giao tiếp tốt, khả năng làm việc nhóm.
Nhanh nhẹn, trung thực, chăm chỉ
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN VÀ CHIẾU SÁNG THÀNH ĐẠT Thì Được Hưởng Những Gì
- Xét duyệt định kì tăng lương 1 năm/lần
- Thử việc 1 tháng, hưởng lương 85%
- Cơm trưa tại công ty
- Đóng BHXH theo quy định.
- Thưởng lễ/tết, sinh nhật, thưởng tháng lương thứ 13
- Du lịch thường niên cùng công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN VÀ CHIẾU SÁNG THÀNH ĐẠT
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI