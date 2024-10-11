Tuyển Nhân viên lái xe CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VID MIỀN NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 36 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm

Mô Tả Công Việc Nhân viên lái xe Với Mức Lương Thỏa thuận

Lái xe phục vụ BGĐ công ty Quản lý, bảo quản và sử dụng xe ô tô được giao đúng quy trình kỹ thuật, tuyệt đối không để người khác điều khiển xe. Đảm bảo xe luôn trong tình trạng kỹ thuật tốt, an toàn khi lăn bánh; giữ gìn xe luôn sạch sẽ cả trong và ngoài xe. Chịu trách nhiệm chung về tình trạng kỹ thuật của máy móc ô tô được giao; đề xuất bảo dưỡng ô tô theo đúng chế độ quy định.

Lái xe phục vụ BGĐ công ty

Quản lý, bảo quản và sử dụng xe ô tô được giao đúng quy trình kỹ thuật, tuyệt đối không để người khác điều khiển xe. Đảm bảo xe luôn trong tình trạng kỹ thuật tốt, an toàn khi lăn bánh; giữ gìn xe luôn sạch sẽ cả trong và ngoài xe.

Chịu trách nhiệm chung về tình trạng kỹ thuật của máy móc ô tô được giao; đề xuất bảo dưỡng ô tô theo đúng chế độ quy định.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp từ Trung cấp trở lên Trung thực, cẩn thận, nhiệt tình Tinh thần trách nhiệm cao, tuân thủ kỷ luật, quy định của công ty

Tốt nghiệp từ Trung cấp trở lên

Trung thực, cẩn thận, nhiệt tình

Tinh thần trách nhiệm cao, tuân thủ kỷ luật, quy định của công ty

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VID MIỀN NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: thỏa thuận Tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật Nghỉ phép, tăng lương, thưởng, thưởng tháng lương 13, v.v. theo quy chế công ty.

Mức lương: thỏa thuận

Tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật

Nghỉ phép, tăng lương, thưởng, thưởng tháng lương 13, v.v. theo quy chế công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VID MIỀN NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin