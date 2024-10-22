Tuyển Nhân viên lái xe CÔNG TY CỔ PHẦN AMA BẮC NINH làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 17 Triệu

Mức lương 15 - 17 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 83 Nguyễn Văn Cừ, Ngọc Lâm, Long Biên

Mô Tả Công Việc Nhân viên lái xe Với Mức Lương 15 - 17 Triệu

- Lái xe phục vụ Tổng giám đốc: hàng ngày từ Nhà riêng (phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình) đến trụ sở Công ty (phường Ngọc Lâm, Long Biên) và ngược lại; Đi giao dịch, làm việc, tiếp khách với khách hàng, đối tác; Đi công tác ngoại tỉnh; và các công việc khác.

- Chờ đợi trong khi Tổng giám đốc làm việc tại trụ sở hay đi công việc, tiếp khách.

- Và các công việc, nhiệm vụ, trách nhiệm của Người lái xe để thực hiện công việc nêu trên

Với Mức Lương 15 - 17 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ứng viên đã có kinh nghiệm và hiểu biết về lái xe cho Tổng giám đốc.

Có bằng lái xe B2 trở lên

Lái thành thạo các dòng xe đời cao như Range Rover..

Điềm đạm, trung thực, chăm chỉ, cẩn thận, trách nhiệm.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN AMA BẮC NINH Thì Được Hưởng Những Gì

Lương từ 15.000.000đ - 17.000.000đ

Đóng BHXH theo quy định nhà nước

Thưởng lễ tết theo quy định, tham gia du lịch, teambuilding hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN AMA BẮC NINH

