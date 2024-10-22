Tuyển Nhân viên lái xe CÔNG TY CỔ PHẦN AMA BẮC NINH làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 17 Triệu

Tuyển Nhân viên lái xe CÔNG TY CỔ PHẦN AMA BẮC NINH làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 17 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN AMA BẮC NINH
Ngày đăng tuyển: 22/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 03/11/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN AMA BẮC NINH

Nhân viên lái xe

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên lái xe Tại CÔNG TY CỔ PHẦN AMA BẮC NINH

Mức lương
15 - 17 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 83 Nguyễn Văn Cừ, Ngọc Lâm, Long Biên

Mô Tả Công Việc Nhân viên lái xe Với Mức Lương 15 - 17 Triệu

- Lái xe phục vụ Tổng giám đốc: hàng ngày từ Nhà riêng (phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình) đến trụ sở Công ty (phường Ngọc Lâm, Long Biên) và ngược lại; Đi giao dịch, làm việc, tiếp khách với khách hàng, đối tác; Đi công tác ngoại tỉnh; và các công việc khác.
- Chờ đợi trong khi Tổng giám đốc làm việc tại trụ sở hay đi công việc, tiếp khách.
- Và các công việc, nhiệm vụ, trách nhiệm của Người lái xe để thực hiện công việc nêu trên

Với Mức Lương 15 - 17 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ứng viên đã có kinh nghiệm và hiểu biết về lái xe cho Tổng giám đốc. Có bằng lái xe B2 trở lên Lái thành thạo các dòng xe đời cao như Range Rover.. Điềm đạm, trung thực, chăm chỉ, cẩn thận, trách nhiệm.
Ứng viên đã có kinh nghiệm và hiểu biết về lái xe cho Tổng giám đốc.
Có bằng lái xe B2 trở lên
Lái thành thạo các dòng xe đời cao như Range Rover..
Điềm đạm, trung thực, chăm chỉ, cẩn thận, trách nhiệm.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN AMA BẮC NINH Thì Được Hưởng Những Gì

Lương từ 15.000.000đ - 17.000.000đ
Đóng BHXH theo quy định nhà nước
Thưởng lễ tết theo quy định, tham gia du lịch, teambuilding hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN AMA BẮC NINH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN AMA BẮC NINH

CÔNG TY CỔ PHẦN AMA BẮC NINH

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Căn đơn lập 0307 đường 3.7/2 khu đô thị Gamuda, Km 4.4 Pháp Vân, Phường Trần Phú, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

