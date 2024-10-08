Tuyển Nhân viên lái xe CÔNG TY CP TOKIKIN làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 12 Triệu

Tuyển Nhân viên lái xe CÔNG TY CP TOKIKIN làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 12 Triệu

CÔNG TY CP TOKIKIN
Ngày đăng tuyển: 08/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 30/10/2024
CÔNG TY CP TOKIKIN

Nhân viên lái xe

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên lái xe Tại CÔNG TY CP TOKIKIN

Mức lương
Từ 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 194 Lac Trung, Phuong Vinh Tuy, Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Nhân viên lái xe Với Mức Lương Từ 12 Triệu

Đưa đón, chuyên chở Giám đốc hàng ngày đi làm, đi công tác. Thực hiện đúng quy định về an toàn giao thông, làm việc theo nguyên tắc "Lái xe an toàn"; Bảo quản và giữ gìn xe tốt. Đảm bảo xe luôn sạch sẽ và trong tình trạng sẵn sàng phục vụ; Quản lý, theo dõi bảo dưỡng, sữa chữa, bảo hiểm. Nhà Sếp: Imperia 423 Minh Khai.
Đưa đón, chuyên chở Giám đốc hàng ngày đi làm, đi công tác.
Thực hiện đúng quy định về an toàn giao thông, làm việc theo nguyên tắc “Lái xe an toàn”;
Bảo quản và giữ gìn xe tốt. Đảm bảo xe luôn sạch sẽ và trong tình trạng sẵn sàng phục vụ;
Quản lý, theo dõi bảo dưỡng, sữa chữa, bảo hiểm.
Nhà Sếp: Imperia 423 Minh Khai.

Với Mức Lương Từ 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam, có bằng lái xe B2, ưu tiên độ tuổi từ 30-45. Ít nhất 3 năm kinh nghiệm lái xe cho Sếp Nhanh nhẹn, hoạt bát, giao tiếp tốt và có tác phong lịch thiệp. Trách nhiệm cao với công việc, mong muốn gắn bó lâu dài.
Nam, có bằng lái xe B2, ưu tiên độ tuổi từ 30-45.
Ít nhất 3 năm kinh nghiệm lái xe cho Sếp
Nhanh nhẹn, hoạt bát, giao tiếp tốt và có tác phong lịch thiệp.
Trách nhiệm cao với công việc, mong muốn gắn bó lâu dài.

Tại CÔNG TY CP TOKIKIN Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản: 12 triệu VNĐ/tháng + phụ cấp 1tr5 VNĐ/tháng + ngoài giờ ( rất ít đi ngoài giờ) Chế độ BHXH, BHYT: Đóng sau khi lên chính thức. Chế độ phúc lợi đầy đủ: Hiếu, hỉ, sinh nhật, thăm ốm, thưởng lễ/tết và các phúc lợi khác.
Lương cơ bản: 12 triệu VNĐ/tháng + phụ cấp 1tr5 VNĐ/tháng + ngoài giờ ( rất ít đi ngoài giờ)
Chế độ BHXH, BHYT: Đóng sau khi lên chính thức.
Chế độ BHXH, BHYT:
Chế độ phúc lợi đầy đủ: Hiếu, hỉ, sinh nhật, thăm ốm, thưởng lễ/tết và các phúc lợi khác.
Chế độ phúc lợi đầy đủ:

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CP TOKIKIN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CP TOKIKIN

CÔNG TY CP TOKIKIN

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 5, 194 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

