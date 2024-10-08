Tuyển Nhân viên lái xe CÔNG TY CP TOKIKIN làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 12 Triệu

Mức lương Từ 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 194 Lac Trung, Phuong Vinh Tuy, Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Nhân viên lái xe Với Mức Lương Từ 12 Triệu

Đưa đón, chuyên chở Giám đốc hàng ngày đi làm, đi công tác. Thực hiện đúng quy định về an toàn giao thông, làm việc theo nguyên tắc “Lái xe an toàn”; Bảo quản và giữ gìn xe tốt. Đảm bảo xe luôn sạch sẽ và trong tình trạng sẵn sàng phục vụ; Quản lý, theo dõi bảo dưỡng, sữa chữa, bảo hiểm. Nhà Sếp: Imperia 423 Minh Khai.

Đưa đón, chuyên chở Giám đốc hàng ngày đi làm, đi công tác.

Thực hiện đúng quy định về an toàn giao thông, làm việc theo nguyên tắc “Lái xe an toàn”;

Bảo quản và giữ gìn xe tốt. Đảm bảo xe luôn sạch sẽ và trong tình trạng sẵn sàng phục vụ;

Quản lý, theo dõi bảo dưỡng, sữa chữa, bảo hiểm.

Nhà Sếp: Imperia 423 Minh Khai.

Với Mức Lương Từ 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam, có bằng lái xe B2, ưu tiên độ tuổi từ 30-45. Ít nhất 3 năm kinh nghiệm lái xe cho Sếp Nhanh nhẹn, hoạt bát, giao tiếp tốt và có tác phong lịch thiệp. Trách nhiệm cao với công việc, mong muốn gắn bó lâu dài.

Nam, có bằng lái xe B2, ưu tiên độ tuổi từ 30-45.

Ít nhất 3 năm kinh nghiệm lái xe cho Sếp

Nhanh nhẹn, hoạt bát, giao tiếp tốt và có tác phong lịch thiệp.

Trách nhiệm cao với công việc, mong muốn gắn bó lâu dài.

Tại CÔNG TY CP TOKIKIN Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản: 12 triệu VNĐ/tháng + phụ cấp 1tr5 VNĐ/tháng + ngoài giờ ( rất ít đi ngoài giờ) Chế độ BHXH, BHYT: Đóng sau khi lên chính thức. Chế độ phúc lợi đầy đủ: Hiếu, hỉ, sinh nhật, thăm ốm, thưởng lễ/tết và các phúc lợi khác.

Lương cơ bản: 12 triệu VNĐ/tháng + phụ cấp 1tr5 VNĐ/tháng + ngoài giờ ( rất ít đi ngoài giờ)

Chế độ BHXH, BHYT: Đóng sau khi lên chính thức.

Chế độ BHXH, BHYT:

Chế độ phúc lợi đầy đủ: Hiếu, hỉ, sinh nhật, thăm ốm, thưởng lễ/tết và các phúc lợi khác.

Chế độ phúc lợi đầy đủ:

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CP TOKIKIN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin