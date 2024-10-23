Tuyển Nhân viên lái xe CÔNG TY TNHH THÁI MẬU làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 14 Triệu

Mức lương 13 - 14 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 53 Hà Huy Tập, P.Tân Phong, Quận 7

Mô Tả Công Việc Nhân viên lái xe Với Mức Lương 13 - 14 Triệu

1. Vận chuyển hàng hóa: - Lái xe tải từ Bếp Trung Tâm đến các outlet theo lịch trình đã định - Đảm bảo giao hàng đúng giờ và đúng địa điểm - Xử lý các tình huống giao thông và điều chỉnh lộ trình khi cần thiết 2. Quản lý hàng hóa: - Kiểm tra số lượng và chất lượng hàng hóa trước khi bắt đầu hành trình - Sắp xếp hàng hóa trên xe một cách khoa học để tránh hư hỏng trong quá trình vận chuyển - Đảm bảo hàng hóa được bảo quản ở nhiệt độ thích hợp trong suốt quá trình vận chuyển 3. Giao nhận hàng / thiết bị: - Hỗ trợ quá trình bốc dỡ hàng hóa tại các điểm giao nhận - Xác nhận việc giao nhận hàng với nhân viên tại các outlet - Xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình giao nhận (nếu có) 4. Bảo trì phương tiện: - Thực hiện kiểm tra hàng ngày đối với phương tiện vận chuyển - Báo cáo kịp thời các vấn đề kỹ thuật của xe cho bộ phận bảo trì - Giữ gìn xe sạch sẽ và trong tình trạng hoạt động tốt 5. Quản lý tài liệu: - Hoàn thành chính xác các giấy tờ vận chuyển và giao nhận - Lưu trữ và nộp các chứng từ liên quan cho bộ phận hành chính - Ghi chép và báo cáo các sự cố hoặc vấn đề phát sinh trong quá trình vận chuyển 6. Tuân thủ quy định: - Tuân thủ nghiêm ngặt luật giao thông và quy định về vận chuyển hàng hóa - Thực hiện đúng quy trình an toàn thực phẩm trong quá trình vận chuyển - Tuân thủ các quy định nội bộ của công ty về an toàn lao động và vệ sinh 7. Giao tiếp và phối hợp: - Duy trì liên lạc thường xuyên với Bếp Trung Tâm và các outlet - Phối hợp chặt chẽ với đội ngũ logistics để tối ưu hóa lịch trình giao hàng - Báo cáo kịp thời các vấn đề phát sinh cho cấp quản lý 8. Phát triển kỹ năng: - Tham gia các khóa đào tạo về an toàn giao thông và vận chuyển hàng hóa - Cập nhật kiến thức về quy định mới trong lĩnh vực vận tải - Học hỏi và áp dụng các phương pháp mới để nâng cao hiệu quả công việc

Với Mức Lương 13 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Bằng lái xe B2 trở lên, còn hạn sử dụng

- Ít nhất 2 năm kinh nghiệm lái xe tải hoặc xe giao hàng

- Hiểu biết về quy trình vận chuyển và bảo quản thực phẩm

- Kỹ năng đọc bản đồ và sử dụng GPS thành thạo

- Khả năng làm việc độc lập và xử lý tình huống tốt

- Sức khỏe tốt, có khả năng nâng vác hàng hóa- Tinh thần trách nhiệm cao và đúng giờ. Tính cách ôn hoà, có sức khoẻ tốt

Tại CÔNG TY TNHH THÁI MẬU Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương cạnh tranh từ 13.000.000 đồng - 14.000.000 đồng ++/tháng.

- Cung cấp bữa ăn trưa dinh dưỡng hàng ngày.

- Đóng BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định của luật lao động và luật bảo hiểm.

- Tính lương khi làm việc trong ngày nghỉ, Lễ, Tết theo quy định của luật lao động.

- Ngày nghỉ: cố định Thứ 2 hoặc Thứ Ba hàng tuần.

- Team building, khám sức khoẻ hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THÁI MẬU

