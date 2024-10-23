Tuyển Nhân viên lái xe CÔNG TY TNHH THÁI MẬU làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 14 Triệu

CÔNG TY TNHH THÁI MẬU
Ngày đăng tuyển: 23/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 06/11/2024
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên lái xe Tại CÔNG TY TNHH THÁI MẬU

Mức lương
13 - 14 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 53 Hà Huy Tập, P.Tân Phong, Quận 7

Mô Tả Công Việc Nhân viên lái xe Với Mức Lương 13 - 14 Triệu

1. Vận chuyển hàng hóa: - Lái xe tải từ Bếp Trung Tâm đến các outlet theo lịch trình đã định - Đảm bảo giao hàng đúng giờ và đúng địa điểm - Xử lý các tình huống giao thông và điều chỉnh lộ trình khi cần thiết 2. Quản lý hàng hóa: - Kiểm tra số lượng và chất lượng hàng hóa trước khi bắt đầu hành trình - Sắp xếp hàng hóa trên xe một cách khoa học để tránh hư hỏng trong quá trình vận chuyển - Đảm bảo hàng hóa được bảo quản ở nhiệt độ thích hợp trong suốt quá trình vận chuyển 3. Giao nhận hàng / thiết bị: - Hỗ trợ quá trình bốc dỡ hàng hóa tại các điểm giao nhận - Xác nhận việc giao nhận hàng với nhân viên tại các outlet - Xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình giao nhận (nếu có) 4. Bảo trì phương tiện: - Thực hiện kiểm tra hàng ngày đối với phương tiện vận chuyển - Báo cáo kịp thời các vấn đề kỹ thuật của xe cho bộ phận bảo trì - Giữ gìn xe sạch sẽ và trong tình trạng hoạt động tốt 5. Quản lý tài liệu: - Hoàn thành chính xác các giấy tờ vận chuyển và giao nhận - Lưu trữ và nộp các chứng từ liên quan cho bộ phận hành chính - Ghi chép và báo cáo các sự cố hoặc vấn đề phát sinh trong quá trình vận chuyển 6. Tuân thủ quy định: - Tuân thủ nghiêm ngặt luật giao thông và quy định về vận chuyển hàng hóa - Thực hiện đúng quy trình an toàn thực phẩm trong quá trình vận chuyển - Tuân thủ các quy định nội bộ của công ty về an toàn lao động và vệ sinh 7. Giao tiếp và phối hợp: - Duy trì liên lạc thường xuyên với Bếp Trung Tâm và các outlet - Phối hợp chặt chẽ với đội ngũ logistics để tối ưu hóa lịch trình giao hàng - Báo cáo kịp thời các vấn đề phát sinh cho cấp quản lý 8. Phát triển kỹ năng: - Tham gia các khóa đào tạo về an toàn giao thông và vận chuyển hàng hóa - Cập nhật kiến thức về quy định mới trong lĩnh vực vận tải - Học hỏi và áp dụng các phương pháp mới để nâng cao hiệu quả công việc
Với Mức Lương 13 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Bằng lái xe B2 trở lên, còn hạn sử dụng
- Ít nhất 2 năm kinh nghiệm lái xe tải hoặc xe giao hàng
- Hiểu biết về quy trình vận chuyển và bảo quản thực phẩm
- Kỹ năng đọc bản đồ và sử dụng GPS thành thạo
- Khả năng làm việc độc lập và xử lý tình huống tốt
- Sức khỏe tốt, có khả năng nâng vác hàng hóa- Tinh thần trách nhiệm cao và đúng giờ. Tính cách ôn hoà, có sức khoẻ tốt

Tại CÔNG TY TNHH THÁI MẬU Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương cạnh tranh từ 13.000.000 đồng - 14.000.000 đồng ++/tháng.
- Cung cấp bữa ăn trưa dinh dưỡng hàng ngày.
- Đóng BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định của luật lao động và luật bảo hiểm.
- Tính lương khi làm việc trong ngày nghỉ, Lễ, Tết theo quy định của luật lao động.
- Ngày nghỉ: cố định Thứ 2 hoặc Thứ Ba hàng tuần.
- Team building, khám sức khoẻ hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THÁI MẬU

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH THÁI MẬU

CÔNG TY TNHH THÁI MẬU

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 53 Hà Huy Tập, Phường Tân Phong, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

