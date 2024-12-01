Tuyển Nhân viên lái xe Công ty cổ phần thương mại dược Nam Hà làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 14 Triệu

Công ty cổ phần thương mại dược Nam Hà
Ngày đăng tuyển: 01/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2024
Nhân viên lái xe

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên lái xe Tại Công ty cổ phần thương mại dược Nam Hà

Mức lương
12 - 14 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Bình Tân, Quận Bình Tân

Mô Tả Công Việc Nhân viên lái xe Với Mức Lương 12 - 14 Triệu

- Công việc lái xe cho theo lịch đi lại, làm việc của Sếp ( Lịch không cố định và thời gian theo tính chất công việc gặp gỡ khách xong hoặc xong việc. Cụ thể:
+ Di chuyển gặp khách trong thành phố Hồ Chí Minh
+ Đưa đón khách của công ty ở Sân bay
+ Trở cấp QL khi có yêu cầu di chuyển phát sinh
+ Trường hợp đi tỉnh sẽ có chỉ đạo và hưởng thêm Công tác phí
- Thời gian lái xe và lịch lái xe cho Sếp không cố định theo phát sinh lịch làm việc nên sẽ có nhiểu thời gian trống: Thời gian này Nhân sự phụ công việc Kho thêm cho Công ty và về khi hết giờ hành chính.

Với Mức Lương 12 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Trung cấp trở lên
- Nam: Độ tuổi từ 30-45 tuổi
- Sức khỏe tốt, chăm chỉ nhiệt tình, trung thực
- Ưu tiên kinh nghiệm tối thiểu 1 năm lái xe cho Sếp và 3 năm trong nghành lái xe
- Ôn định và gắn bó lâu dài

Tại Công ty cổ phần thương mại dược Nam Hà Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập ổn định
- Thưởng tháng 13 và hiệu quả kinh doanh
- Hưởng các ngày nghỉ và ngày Lễ, Tết, .. theo đúng quy định của Pháp luật và Công ty
- Đóng bảo hiểm sau 2 tháng thử việc và các chế độ: Du lịch hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần thương mại dược Nam Hà

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 68-70 đường 17b Bình Hưng Hòa, Bình Tân, Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

