Tuyển Nhân viên lái xe Công ty cổ phần thương mại dược Nam Hà làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 14 Triệu

Mức lương 12 - 14 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Bình Tân, Quận Bình Tân

Mô Tả Công Việc Nhân viên lái xe Với Mức Lương 12 - 14 Triệu

- Công việc lái xe cho theo lịch đi lại, làm việc của Sếp ( Lịch không cố định và thời gian theo tính chất công việc gặp gỡ khách xong hoặc xong việc. Cụ thể:

+ Di chuyển gặp khách trong thành phố Hồ Chí Minh

+ Đưa đón khách của công ty ở Sân bay

+ Trở cấp QL khi có yêu cầu di chuyển phát sinh

+ Trường hợp đi tỉnh sẽ có chỉ đạo và hưởng thêm Công tác phí

- Thời gian lái xe và lịch lái xe cho Sếp không cố định theo phát sinh lịch làm việc nên sẽ có nhiểu thời gian trống: Thời gian này Nhân sự phụ công việc Kho thêm cho Công ty và về khi hết giờ hành chính.

Với Mức Lương 12 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Trung cấp trở lên

- Nam: Độ tuổi từ 30-45 tuổi

- Sức khỏe tốt, chăm chỉ nhiệt tình, trung thực

- Ưu tiên kinh nghiệm tối thiểu 1 năm lái xe cho Sếp và 3 năm trong nghành lái xe

- Ôn định và gắn bó lâu dài

Tại Công ty cổ phần thương mại dược Nam Hà Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập ổn định

- Thưởng tháng 13 và hiệu quả kinh doanh

- Hưởng các ngày nghỉ và ngày Lễ, Tết, .. theo đúng quy định của Pháp luật và Công ty

- Đóng bảo hiểm sau 2 tháng thử việc và các chế độ: Du lịch hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần thương mại dược Nam Hà

