Tuyển Nhân viên lái xe CÔNG TY TNHH TOSHIKO VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 13 Triệu

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 2848/3B Khu phố 03, P. An Phú Đông, Quận 12, Quận 12

Mô Tả Công Việc Nhân viên lái xe Với Mức Lương 10 - 13 Triệu

- Chủ yếu lái xe van giao hàng cho khách hàng tại địa bàn TP. HCM và có vài ngày trong tháng lái xe tải đi giao hàng ở tỉnh (theo yêu cầu của quản lý).

- Kiểm tra tình trạng, số lượng hàng hóa trước khi vận chuyển, giao nhận.

- Sắp xếp, bốc dỡ hàng hóa khi giao nhận.

- Xác định rõ địa điểm, thời gian bàn giao hàng hóa, tính toán thời gian đi, đến hợp lý.

- Đảm bảo hàng hóa trên xe được an toàn (đóng, khóa cửa thùng xe cẩn thận,...)

- Kiểm tra xe, đảm bảo các thông số kỹ thuật của xe trước khi khởi hành.

- Chấp hành đúng giờ giấc, quy định sử dụng và bàn giao xe, giấy tờ hàng ngày.

- Vệ sinh, bảo quản xe tốt, bảo hành, sửa chữa đầy đủ.

- Thực hiện việc lái xe an toàn và tuân thủ luật giao thông để đảm bảo an toàn về tính mạng con người và tài sản... ( không phóng nhanh, vượt ẩu, uống rượu, bia ...).

- Báo cáo lộ trình và các công việc khác do cấp trên sắp xếp.

Với Mức Lương 10 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Giới tính: Nam, tuổi từ 27 – 40 tuổi.

- Có bằng lái xe dấu B2 trở lên, tốt nghiệp từ trung cấp,...

- Có kinh nghiệm lái xe van, xe tải chở hàng hóa 2 năm trở lên, thông thạo đường thành phố và các tỉnh. Nắm vững vị trí, khu vực giao hàng nội, ngoại thành, luật giao thông đường bộ. Có kiến thức về an toàn hàng hóa.

- Sức khỏe tốt, chịu được áp lực công việc.

- Tinh thần trách nhiệm cao, cẩn thận, trung thực, chăm chỉ, chịu khó.

- Bảo quản và giữ gìn vệ sinh xe sạch sẽ, không sử dụng xe Công ty vào mục đích cá nhân.

Tại CÔNG TY TNHH TOSHIKO VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: Thỏa thuận theo năng lực.

- Tiền thưởng tháng 13, thưởng Lễ/ Tết, sinh nhật,...

- Tham gia BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ, ngày nghỉ phép năm có lương.

- Tham quan nghỉ mát, tham gia các hoạt động teambuilding, du lịch hằng năm,...

- Làm việc trong môi trường thân thiện, hòa đồng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TOSHIKO VIỆT NAM

