Tuyển Nhân viên lái xe CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ TÀI SẢN WONDER làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Lái dòng xe/chiếc xe theo quy định của cấp trên

Hoàn thành nhiệm vụ đưa đó, cán bộ, lãnh đạo, đối tác, nhân viên theo đúng lịch công tác hoặc theo chỉ thị đột xuất.

Quản lý, bảo đảm an toàn kỹ thuật phương tiện

Trực tiếp đưa xe đi bảo dưỡng định kỳ, sửa chữa, thay dầu, đổ xăng và một số công việc liên quan khác.

Đảm bảo tình trạng xe sạch và an toàn khi di chuyển

Lưu trữ giấy tờ thanh toán các chi phí bảo dưỡng, sửa chữa đưa cho bộ phận Hành chính/Kế toán để thanh toán lại chi phí.

Kiểm soát tài sản trên xe: Trang bị đầy đủ các thiết bị, vật dụng, nước uống, khăn giấy, Kiểm tra thường xuyên giấy tờ xe.

Tuân thủ nghiêm túc trong quá trình làm việc: Chịu trách nhiệm về các vi phạm luật giao thông, giải quyết nhanh, không làm ảnh hưởng đến tiến độ công việc, chủ động lựa chọn lộ trình di chuyển an toàn, hợp lý.

Báo cáo lịch trình di chuyển.

Các công việc khác theo chỉ đạo từ cấp trên.