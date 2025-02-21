Tuyển Nhân viên lái xe CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ TÀI SẢN WONDER làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên lái xe Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ TÀI SẢN WONDER
- Hồ Chí Minh: 170 Đường Vành Đai Tây, phường An Khánh, Thủ Đức, Quận Thủ Đức
Mô Tả Công Việc Nhân viên lái xe Với Mức Lương Thỏa thuận
Lái dòng xe/chiếc xe theo quy định của cấp trên
Hoàn thành nhiệm vụ đưa đó, cán bộ, lãnh đạo, đối tác, nhân viên theo đúng lịch công tác hoặc theo chỉ thị đột xuất.
Quản lý, bảo đảm an toàn kỹ thuật phương tiện
Trực tiếp đưa xe đi bảo dưỡng định kỳ, sửa chữa, thay dầu, đổ xăng và một số công việc liên quan khác.
Đảm bảo tình trạng xe sạch và an toàn khi di chuyển
Lưu trữ giấy tờ thanh toán các chi phí bảo dưỡng, sửa chữa đưa cho bộ phận Hành chính/Kế toán để thanh toán lại chi phí.
Kiểm soát tài sản trên xe: Trang bị đầy đủ các thiết bị, vật dụng, nước uống, khăn giấy, Kiểm tra thường xuyên giấy tờ xe.
Tuân thủ nghiêm túc trong quá trình làm việc: Chịu trách nhiệm về các vi phạm luật giao thông, giải quyết nhanh, không làm ảnh hưởng đến tiến độ công việc, chủ động lựa chọn lộ trình di chuyển an toàn, hợp lý.
Báo cáo lịch trình di chuyển.
Các công việc khác theo chỉ đạo từ cấp trên.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có bằng lái xe B2.
Tin học cơ bản.
Tư duy xử lý tình huống, chủ động trong công việc.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ TÀI SẢN WONDER Thì Được Hưởng Những Gì
Phụ cấp, thưởng các dịp Lễ, tết theo quy định của Công ty
Được đóng BHXH,BHYT, BHTN theo quy định của Pháp Luật VN
Hưởng các chế độ phúc lợi khác: sinh nhật, tham quan, nghỉ mát hàng năm.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ TÀI SẢN WONDER
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI