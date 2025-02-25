Tuyển Nhân viên lái xe Trường Cao đẳng Quốc tế TP.HCM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên lái xe Tại Trường Cao đẳng Quốc tế TP.HCM
- Hồ Chí Minh: 460D Kinh Dương Vương, Phường An Lạc A, Bình Tân, Quận Bình Tân
Mô Tả Công Việc Nhân viên lái xe Với Mức Lương Thỏa thuận
- Lái xe vận chuyển giáo viên, học sinh, hồ sơ, dụng cụ và trang thiết bị khi có nhu cầu của trường.
- Kiểm tra, bảo dưỡng và báo cáo tình trạng của xe theo định kỳ.
- Tham gia hỗ trợ các sự kiện, chương trình ngoại khóa của trường (đưa đón học sinh tham gia dã ngoại, thi đấu, hội thảo,…).
- Phối hợp với các bộ phận liên quan trong việc quản lý và vận hành trang thiết bị kỹ thuật của trường.
- Hỗ trợ công tác kỹ thuật: bảo trì, sửa chữa, kiểm tra định kỳ các thiết bị, máy móc và hệ thống kỹ thuật trong trường (hệ thống điện, điều hòa, âm thanh, ánh sáng, máy tính,…).
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Trưởng đơn vị.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Ưu tiên có từ 1 – 2 năm kinh nghiệm làm việc .
- Trung thực, cẩn thận và có tinh thần trách nhiệm cao.
- Có thể đi công tác khi có yêu cầu.
Tại Trường Cao đẳng Quốc tế TP.HCM Thì Được Hưởng Những Gì
- Được hưởng đầy đủ chế độ bảo hiểm xã hội, y tế và các phúc lợi khác..
- Tháng lương tháng 13, các chính sách Bảo hiểm theo quy định của Pháp luật.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Trường Cao đẳng Quốc tế TP.HCM
