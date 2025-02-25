Tuyển Nhân viên lái xe Trường Cao đẳng Quốc tế TP.HCM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Trường Cao đẳng Quốc tế TP.HCM
Ngày đăng tuyển: 25/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 27/03/2025
Trường Cao đẳng Quốc tế TP.HCM

Nhân viên lái xe

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên lái xe Tại Trường Cao đẳng Quốc tế TP.HCM

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 460D Kinh Dương Vương, Phường An Lạc A, Bình Tân, Quận Bình Tân

Mô Tả Công Việc Nhân viên lái xe Với Mức Lương Thỏa thuận

- Lái xe vận chuyển giáo viên, học sinh, hồ sơ, dụng cụ và trang thiết bị khi có nhu cầu của trường.
- Kiểm tra, bảo dưỡng và báo cáo tình trạng của xe theo định kỳ.
- Tham gia hỗ trợ các sự kiện, chương trình ngoại khóa của trường (đưa đón học sinh tham gia dã ngoại, thi đấu, hội thảo,…).
- Phối hợp với các bộ phận liên quan trong việc quản lý và vận hành trang thiết bị kỹ thuật của trường.
- Hỗ trợ công tác kỹ thuật: bảo trì, sửa chữa, kiểm tra định kỳ các thiết bị, máy móc và hệ thống kỹ thuật trong trường (hệ thống điện, điều hòa, âm thanh, ánh sáng, máy tính,…).
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Trưởng đơn vị.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có chứng chỉ lái xe loại B2 hợp lệ, giấy tờ đầy đủ theo quy định của pháp luật.
- Ưu tiên có từ 1 – 2 năm kinh nghiệm làm việc .
- Trung thực, cẩn thận và có tinh thần trách nhiệm cao.
- Có thể đi công tác khi có yêu cầu.

Tại Trường Cao đẳng Quốc tế TP.HCM Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương thỏa thuận, phụ cấp và các khoản thưởng theo quy định của nhà trường.
- Được hưởng đầy đủ chế độ bảo hiểm xã hội, y tế và các phúc lợi khác..
- Tháng lương tháng 13, các chính sách Bảo hiểm theo quy định của Pháp luật.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Trường Cao đẳng Quốc tế TP.HCM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Trường Cao đẳng Quốc tế TP.HCM

Trường Cao đẳng Quốc tế TP.HCM

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 460D Kinh Dương Vương, P. An Lạc A, Q. Bình Tân, TP. HCM.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

