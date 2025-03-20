Tuyển Nhân viên lái xe Công ty CP Giải pháp Thanh toán Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên lái xe Tại Công ty CP Giải pháp Thanh toán Việt Nam
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Tầng 12,14 tòa Minh Long, 17 Bà Huyện Thanh Quan, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Quận 3
Mô Tả Công Việc Nhân viên lái xe Với Mức Lương Thỏa thuận
Lái xe đưa đón Ban giám đốc đi làm hàng ngày, gặp đối tác, bạn hàng trong nội ngoại thành Hồ Chí Minh.
Lái xe phục vụ các công việc theo kế hoạch, đảm bảo tuân thủ luật lệ giao thông, các quy tắc lái xe an toàn.
Theo dõi đăng kiểm, đăng ký xe theo quy định và bảo dưỡng, sửa chữa định kỳ hoặc phát sinh.
Quản lý, bảo quản xe, vệ sinh xe luôn sạch sẽ, hoạt động tốt.
Thực hiện các công việc hành chính khác theo yêu cầu.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Độ tuổi: từ 30-45 tuổi
Tốt nghiệp từ trung cấp trở lên
Có 5 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương
Có bằng lái xe hạng B2 trở lên
Tay lái tốt, nắm vững kiến thức về luật giao thông, về xe ô tô
Kỹ năng giao tiếp
Ngoại hình chỉn chu
Cẩn thận, lịch sự, sức khỏe tốt, thật thà, sạch sẽ
Thông thuộc địa hình, đường xá nội ngoại thành Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận
Có thể làm ngoài giờ hành chính, đi công tác
Tại Công ty CP Giải pháp Thanh toán Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương thỏa thuận theo năng lực, đánh giá năng lực hàng năm
Chế độ thưởng phong phú và hấp dẫn (Theo quy định và chính sách công ty)
Hỗ trợ ăn sáng miễn phí
Hỗ trợ tiền ăn: 1.000.000/tháng
Hỗ trợ trách nhiệm giữ gìn xe công ty: 1.000.000/tháng
Hỗ trợ rủi ro trong quá trình vận hành và lái (CA phạt, va quẹt, lái ngoài giờ ngày thường,...): 2.000.000/tháng
Hỗ trợ gửi xe, xăng xe, điện thoại (tùy vị trí)
Hỗ trợ trang điểm cho CBNV nữ
Quà tặng các ngày lễ trong năm
BHXH, BHYT, BHTN theo pháp luật hiện hành
Gói bảo hiểm sức khỏe cao cấp 24/7 mua cho nhân viên & người thân nhân viên
Khám sức khỏe định kỳ hàng năm
Văn phòng làm việc hiện đại, trang thiết bị làm việc Hi- tech
Không gian ăn nhẹ miễn phí (nước uống, trà cafe, hoa quả, sữa chua)
Cơ hội tiếp cận với những công nghệ mới, những dự án quy mô lớn
Làm việc cùng đội ngũ hơn 1000 nhân sự tài năng, có chuyên môn giỏi, dày dặn kinh nghiệm, tư duy chia sẻ
Được tài trợ kinh phí tham gia các chương trình đào tạo nâng cao năng lực
Công ty thành lập hơn 16 năm với các sản phẩm & dịch vụ đã được khẳng định vị thế trên thị trường
Văn hóa công ty đặc sắc với nhiều hoạt động đoàn thể được quan tâm đầu tư: Team building, Nghỉ mát (trong nước và nước ngoài), 20/10, Year End Party, hoạt động thiện nguyện,…
Các câu lạc bộ:
CLB Cầu lông
CLB Bóng đá
CLB Yoga
CLB Điền kinh
CLB Bơi
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Giải pháp Thanh toán Việt Nam
