Tuyển Nhân viên lái xe Công ty CP Giải pháp Thanh toán Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Tầng 12,14 tòa Minh Long, 17 Bà Huyện Thanh Quan, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Quận 3

Mô Tả Công Việc Nhân viên lái xe Với Mức Lương Thỏa thuận

Lái xe đưa đón Ban giám đốc đi làm hàng ngày, gặp đối tác, bạn hàng trong nội ngoại thành Hồ Chí Minh.

Lái xe phục vụ các công việc theo kế hoạch, đảm bảo tuân thủ luật lệ giao thông, các quy tắc lái xe an toàn.

Theo dõi đăng kiểm, đăng ký xe theo quy định và bảo dưỡng, sửa chữa định kỳ hoặc phát sinh.

Quản lý, bảo quản xe, vệ sinh xe luôn sạch sẽ, hoạt động tốt.

Thực hiện các công việc hành chính khác theo yêu cầu.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Độ tuổi: từ 30-45 tuổi

Tốt nghiệp từ trung cấp trở lên

Có 5 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương

Có bằng lái xe hạng B2 trở lên

Tay lái tốt, nắm vững kiến thức về luật giao thông, về xe ô tô

Kỹ năng giao tiếp

Ngoại hình chỉn chu

Cẩn thận, lịch sự, sức khỏe tốt, thật thà, sạch sẽ

Thông thuộc địa hình, đường xá nội ngoại thành Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận

Có thể làm ngoài giờ hành chính, đi công tác

Tại Công ty CP Giải pháp Thanh toán Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương thỏa thuận theo năng lực, đánh giá năng lực hàng năm

Chế độ thưởng phong phú và hấp dẫn (Theo quy định và chính sách công ty)

Hỗ trợ ăn sáng miễn phí

Hỗ trợ tiền ăn: 1.000.000/tháng

Hỗ trợ trách nhiệm giữ gìn xe công ty: 1.000.000/tháng

Hỗ trợ rủi ro trong quá trình vận hành và lái (CA phạt, va quẹt, lái ngoài giờ ngày thường,...): 2.000.000/tháng

Hỗ trợ gửi xe, xăng xe, điện thoại (tùy vị trí)

Hỗ trợ trang điểm cho CBNV nữ

Quà tặng các ngày lễ trong năm

BHXH, BHYT, BHTN theo pháp luật hiện hành

Gói bảo hiểm sức khỏe cao cấp 24/7 mua cho nhân viên & người thân nhân viên

Khám sức khỏe định kỳ hàng năm

Văn phòng làm việc hiện đại, trang thiết bị làm việc Hi- tech

Không gian ăn nhẹ miễn phí (nước uống, trà cafe, hoa quả, sữa chua)

Cơ hội tiếp cận với những công nghệ mới, những dự án quy mô lớn

Làm việc cùng đội ngũ hơn 1000 nhân sự tài năng, có chuyên môn giỏi, dày dặn kinh nghiệm, tư duy chia sẻ

Được tài trợ kinh phí tham gia các chương trình đào tạo nâng cao năng lực

Công ty thành lập hơn 16 năm với các sản phẩm & dịch vụ đã được khẳng định vị thế trên thị trường

Văn hóa công ty đặc sắc với nhiều hoạt động đoàn thể được quan tâm đầu tư: Team building, Nghỉ mát (trong nước và nước ngoài), 20/10, Year End Party, hoạt động thiện nguyện,…

Các câu lạc bộ:

CLB Cầu lông

CLB Bóng đá

CLB Yoga

CLB Điền kinh

CLB Bơi

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Giải pháp Thanh toán Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin