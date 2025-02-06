Tuyển Nhân viên lái xe CÔNG TY TNHH VẬN TẢI VÀ CHUYỂN PHÁT NHANH ĐỨC LONG làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 30 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: A3/20/1 Ấp 1, Trần Văn Giàu, Xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh, Bình Chánh, Quận Long Biên

Mô Tả Công Việc Nhân viên lái xe

Lái xe các tỉnh khu vực miền Bắc

Lái xe các tỉnh khu vực miền Nam

Lái xe tuyến nội thành Hà Nội / Hồ Chí Minh

Công việc theo sự sắp xếp của Điều phối, quản lý trực tiếp

Chở hàng chuyển phát nhanh, hàng thương mại điện tử, hàng siêu thị

Yêu Cầu Công Việc

Bằng B2 trở lên

Yêu cầu: sức khoẻ tốt, trung thực, siêng năng.

Sử dụng điện thoại thông minh hệ điều hành Android.

Ưu tiên thạo đường & biết cách sử dụng app.

Tại CÔNG TY TNHH VẬN TẢI VÀ CHUYỂN PHÁT NHANH ĐỨC LONG Thì Được Hưởng Những Gì

Đầy đủ chế độ Bảo hiểm, phúc lợi theo Luật lao động.

Có thưởng Lễ Tết, thưởng KPIs, thưởng App

Phụ cấp theo từng thời kỳ.

Ứng viên phỏng vấn đạt sẽ nhận việc ngay.

Cách Thức Ứng Tuyển

