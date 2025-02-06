Tuyển Nhân viên lái xe CÔNG TY TNHH VẬN TẢI VÀ CHUYỂN PHÁT NHANH ĐỨC LONG làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên lái xe Tại CÔNG TY TNHH VẬN TẢI VÀ CHUYỂN PHÁT NHANH ĐỨC LONG
Mức lương
10 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
30 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: A3/20/1 Ấp 1, Trần Văn Giàu, Xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh, Bình Chánh, Quận Long Biên
Mô Tả Công Việc Nhân viên lái xe Với Mức Lương 10 - 20 Triệu
Lái xe các tỉnh khu vực miền Bắc
Lái xe các tỉnh khu vực miền Nam
Lái xe tuyến nội thành Hà Nội / Hồ Chí Minh
Công việc theo sự sắp xếp của Điều phối, quản lý trực tiếp
Chở hàng chuyển phát nhanh, hàng thương mại điện tử, hàng siêu thị
Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Bằng B2 trở lên
Yêu cầu: sức khoẻ tốt, trung thực, siêng năng.
Sử dụng điện thoại thông minh hệ điều hành Android.
Ưu tiên thạo đường & biết cách sử dụng app.
Tại CÔNG TY TNHH VẬN TẢI VÀ CHUYỂN PHÁT NHANH ĐỨC LONG Thì Được Hưởng Những Gì
Đầy đủ chế độ Bảo hiểm, phúc lợi theo Luật lao động.
Có thưởng Lễ Tết, thưởng KPIs, thưởng App
Phụ cấp theo từng thời kỳ.
Ứng viên phỏng vấn đạt sẽ nhận việc ngay.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH VẬN TẢI VÀ CHUYỂN PHÁT NHANH ĐỨC LONG
