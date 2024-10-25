Tuyển Nhân viên lái xe Công Ty CP TM&DV Chuyển Phát Nhanh Tân Sơn Nhất (Tasetco) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 11 Triệu

Mức lương 10 - 11 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Số 22 Bis Lam Sơn, Phường 2,, Tân Bình

Mô Tả Công Việc Nhân viên lái xe Với Mức Lương 10 - 11 Triệu

- Nhận và phát hàng theo đúng quy trình của công ty.

- Đảm bảo thư từ - hàng hóa trong quá trình vận chuyền

- Làm việc theo sự điều hành và hướng dẫn của người quản lý trực tiếp của bộ phận lái xe

- Đảm bảo an toàn xe, an toàn tham gia giao thông

- Bảo quản hàng hoá lên xe an toàn

Với Mức Lương 10 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Thời gian làm việc: Thứ 2 đến thứ 7

• Yêu cầu có bằng lái B2 trở lên, Kinh nghiệm lái xe 2 năm

• Có sức khoẻ tốt

• Có tinh thần trách nhiệm.

• Cẩn thận trong công việc

Tại Công Ty CP TM&DV Chuyển Phát Nhanh Tân Sơn Nhất (Tasetco) Thì Được Hưởng Những Gì

- Được đóng bảo hiểm đầy đủ (BHYT, BHTN, BHXH...)

- Được thăm quan nghỉ mát hằng năm; sinh nhật theo tháng; hưởng phúc lợi các ngày lễ; tết....theo hoạt động kinh doanh của Công ty.

- Chủ nhật, các ngày lễ nghỉ theo quy định

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty CP TM&DV Chuyển Phát Nhanh Tân Sơn Nhất (Tasetco)

