Tuyển Nhân viên lái xe Công Ty CP TM&DV Chuyển Phát Nhanh Tân Sơn Nhất (Tasetco) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 11 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên lái xe Tại Công Ty CP TM&DV Chuyển Phát Nhanh Tân Sơn Nhất (Tasetco)
Mức lương
10 - 11 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Số 22 Bis Lam Sơn, Phường 2,, Tân Bình
Mô Tả Công Việc Nhân viên lái xe Với Mức Lương 10 - 11 Triệu
- Nhận và phát hàng theo đúng quy trình của công ty.
- Đảm bảo thư từ - hàng hóa trong quá trình vận chuyền
- Làm việc theo sự điều hành và hướng dẫn của người quản lý trực tiếp của bộ phận lái xe
- Đảm bảo an toàn xe, an toàn tham gia giao thông
- Bảo quản hàng hoá lên xe an toàn
Với Mức Lương 10 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Thời gian làm việc: Thứ 2 đến thứ 7
• Yêu cầu có bằng lái B2 trở lên, Kinh nghiệm lái xe 2 năm
• Có sức khoẻ tốt
• Có tinh thần trách nhiệm.
• Cẩn thận trong công việc
Tại Công Ty CP TM&DV Chuyển Phát Nhanh Tân Sơn Nhất (Tasetco) Thì Được Hưởng Những Gì
- Được đóng bảo hiểm đầy đủ (BHYT, BHTN, BHXH...)
- Được thăm quan nghỉ mát hằng năm; sinh nhật theo tháng; hưởng phúc lợi các ngày lễ; tết....theo hoạt động kinh doanh của Công ty.
- Chủ nhật, các ngày lễ nghỉ theo quy định
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty CP TM&DV Chuyển Phát Nhanh Tân Sơn Nhất (Tasetco)
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
