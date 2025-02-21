Tuyển Nhân viên lái xe CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TƯ VẤN HUỲNH ANH Á CHÂU làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Lái xe đưa đón Ban Giám đốc, nhân viên Cty hoặc khách hàng khi có lệnh điều động.

Bảo đảm thời gian,địa điểm đưa đón đúng theo yêu cầu.

Luôn kiểm tra xe hàng ngày,nhằm phát hiện và khắc phục kịp thời các sự cố xảy ra.

Bảo trì,bảo dưỡng xe đúng theo lịch của nhà sản xuất.

Thực hiện đúng các quy định,tốc độ về an toàn giao thông đường bộ.

Bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người trên xe và hàng hóa (nếu có) trên tuyến đường di chuyển theo nguyên tắc an toàn và tiết kiệm.

Hàng ngày phải bảo đảm vệ sinh xe luôn sạch sẽ trong và ngoài và luôn trong tư thế sẳn sàng phục vụ.

Ghi chép và báo cáo rõ ràng về tình hình sử dụng xe hàng ngày,(Số km di chuyển,mức tiêu hao và bổ xung nhiên liệu……)

Báo cáo trong thời gian sớm nhất mọi sự cố xảy ra trong quá trình lưu thông cho cấp trên hoặc Phòng HCNS, bao gồm : tai nạn giao thông, phạt do vi phạm luật, hư xe, tắc đường… để có biện pháp xử lý kịp thời và thích hợp.

Giữ gìn bí mật nội dung công việc của ban giám đốc hoặc nhân viên các cấp,khách hàng trao đổi trên xe, không bàn tán, tung tin, nói xấu xuyên tạc sự thật làm giảm uy tín khách và Công ty.

Không được tự ý đổi ca cho nhau khi chưa được sự chấp thuận của phòng HCNS.

Hổ trợ các công việc khác khi có yêu cầu