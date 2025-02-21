Tuyển Nhân viên lái xe CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TƯ VẤN HUỲNH ANH Á CHÂU làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Nhân viên lái xe CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TƯ VẤN HUỲNH ANH Á CHÂU làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TƯ VẤN HUỲNH ANH Á CHÂU
Ngày đăng tuyển: 21/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 23/03/2025
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TƯ VẤN HUỲNH ANH Á CHÂU

Nhân viên lái xe

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên lái xe Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TƯ VẤN HUỲNH ANH Á CHÂU

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Phường Tân Định, Quận 1, Quận 1

Mô Tả Công Việc Nhân viên lái xe Với Mức Lương Thỏa thuận

Lái xe đưa đón Ban Giám đốc, nhân viên Cty hoặc khách hàng khi có lệnh điều động.
Bảo đảm thời gian,địa điểm đưa đón đúng theo yêu cầu.
Luôn kiểm tra xe hàng ngày,nhằm phát hiện và khắc phục kịp thời các sự cố xảy ra.
Bảo trì,bảo dưỡng xe đúng theo lịch của nhà sản xuất.
Thực hiện đúng các quy định,tốc độ về an toàn giao thông đường bộ.
Bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người trên xe và hàng hóa (nếu có) trên tuyến đường di chuyển theo nguyên tắc an toàn và tiết kiệm.
Hàng ngày phải bảo đảm vệ sinh xe luôn sạch sẽ trong và ngoài và luôn trong tư thế sẳn sàng phục vụ.
Ghi chép và báo cáo rõ ràng về tình hình sử dụng xe hàng ngày,(Số km di chuyển,mức tiêu hao và bổ xung nhiên liệu……)
Báo cáo trong thời gian sớm nhất mọi sự cố xảy ra trong quá trình lưu thông cho cấp trên hoặc Phòng HCNS, bao gồm : tai nạn giao thông, phạt do vi phạm luật, hư xe, tắc đường… để có biện pháp xử lý kịp thời và thích hợp.
Giữ gìn bí mật nội dung công việc của ban giám đốc hoặc nhân viên các cấp,khách hàng trao đổi trên xe, không bàn tán, tung tin, nói xấu xuyên tạc sự thật làm giảm uy tín khách và Công ty.
Không được tự ý đổi ca cho nhau khi chưa được sự chấp thuận của phòng HCNS.
Hổ trợ các công việc khác khi có yêu cầu

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam, tuổi từ 25 đến 50 tuổi, có sức khỏe tốt
Tốt nghiệp 12/12
Bằng lái xe B1 trở lên

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TƯ VẤN HUỲNH ANH Á CHÂU Thì Được Hưởng Những Gì

Trên 03 năm kinh nghiệm
Tính cam kết,Trách nhiệm cao
Có khả năng chịu áp lực cao.
Điềm tỉnh,chính trực

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TƯ VẤN HUỲNH ANH Á CHÂU

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TƯ VẤN HUỲNH ANH Á CHÂU

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TƯ VẤN HUỲNH ANH Á CHÂU

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: P.1508, Tầng 15, Tòa nhà Vincom Center, số 72 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-nhan-vien-lai-xe-thu-nhap-thoa-thuan-toan-thoi-gian-tai-ho-chi-minh-job316607
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Công ty CP XNK Rau Quả Thanh Hóa
Tuyển Nhân viên lái xe Công ty CP XNK Rau Quả Thanh Hóa làm việc tại Thanh Hóa thu nhập 8 - 10 Triệu
Công ty CP XNK Rau Quả Thanh Hóa
Hạn nộp: 19/08/2025
Thanh Hóa Đã hết hạn 8 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Sách Và Văn Hóa Phẩm Quảng Lợi
Tuyển Nhân viên lái xe Công Ty Cổ Phần Sách Và Văn Hóa Phẩm Quảng Lợi làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 50 Triệu
Công Ty Cổ Phần Sách Và Văn Hóa Phẩm Quảng Lợi
Hạn nộp: 14/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 50 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Công nghiệp KIMSEN
Tuyển Nhân viên lái xe Công ty Cổ phần Công nghiệp KIMSEN làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty Cổ phần Công nghiệp KIMSEN
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Còn 2 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Truyền Thông và Sự kiện Hội nghị Thông minh 911
Tuyển Nhân viên lái xe Công ty Cổ phần Truyền Thông và Sự kiện Hội nghị Thông minh 911 làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Truyền Thông và Sự kiện Hội nghị Thông minh 911
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 46 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Sách Và Văn Hóa Phẩm Quảng Lợi
Tuyển Nhân viên lái xe Công Ty Cổ Phần Sách Và Văn Hóa Phẩm Quảng Lợi làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 50 Triệu
Công Ty Cổ Phần Sách Và Văn Hóa Phẩm Quảng Lợi
Hạn nộp: 14/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 50 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Đầu Tư K&G Việt Nam
Tuyển Nhân viên lái xe Công ty Cổ phần Đầu Tư K&G Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
Công ty Cổ phần Đầu Tư K&G Việt Nam
Hạn nộp: 14/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Cao Lioa
Tuyển Nhân viên lái xe Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Cao Lioa làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Cao Lioa
Hạn nộp: 15/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Quốc Tế FUJI LUXURY GROUP
Tuyển Nhân viên lái xe Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Quốc Tế FUJI LUXURY GROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 16 Triệu
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Quốc Tế FUJI LUXURY GROUP
Hạn nộp: 11/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 13 - 16 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC QUỐC TẾ VIỆT ÚC Pro Company
Tuyển Nhân viên lái xe CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC QUỐC TẾ VIỆT ÚC Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC QUỐC TẾ VIỆT ÚC Pro Company
Hạn nộp: 30/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Hai Bốn Bảy (247Express) Pro Company
Tuyển Nhân viên lái xe Công ty cổ phần Hai Bốn Bảy (247Express) Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
Công ty cổ phần Hai Bốn Bảy (247Express) Pro Company
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Nghệ An Vĩnh Phúc Hải Phòng Còn 15 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Vietnam International Leasing Company (Vilc),
Tuyển Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp Vietnam International Leasing Company (Vilc), làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 1,000 USD
Vietnam International Leasing Company (Vilc),
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 27 ngày để ứng tuyển Trên 1,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Tuyển Social Media Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 10 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Hạn nộp: 14/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 8.5 - 9.5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 5 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS
Hạn nộp: 13/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển 3 - 5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Avery Dennison Vietnam
Tuyển Nhân viên vận hành Avery Dennison Vietnam làm việc tại Long An thu nhập 400 - 600 USD
Avery Dennison Vietnam
Hạn nộp: 14/10/2025
Long An Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 400 - 600 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H
Hạn nộp: 14/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM
Hạn nộp: 13/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển 6 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH
Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH
Hạn nộp: 25/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 10 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ernst & Young Vietnam Limited
Tuyển Business Intelligence Ernst & Young Vietnam Limited làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Ernst & Young Vietnam Limited
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 27 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP
Tuyển Giám đốc điều hành CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP
Hạn nộp: 15/10/2025
Hải Dương Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân Hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (Modern Bank of Vietnam - MBV)
Tuyển Quản lý/Trưởng phòng vận hành Ngân Hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (Modern Bank of Vietnam - MBV) làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận
Ngân Hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (Modern Bank of Vietnam - MBV)
Hạn nộp: 12/10/2025
Hải Dương Còn 27 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Tuyển Social Media Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TOSUDO
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TOSUDO làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TOSUDO
Hạn nộp: 15/10/2025
Bình Dương Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MINGLEI (VIỆT NAM)
Tuyển Trưởng phòng nhân sự CÔNG TY TNHH MINGLEI (VIỆT NAM) làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH MINGLEI (VIỆT NAM)
Hạn nộp: 14/10/2025
Đồng Nai Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H
Hạn nộp: 14/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ELECTRONIC TRIPOD VIỆT NAM (BIÊN HÒA)
Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY TNHH ELECTRONIC TRIPOD VIỆT NAM (BIÊN HÒA) làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH ELECTRONIC TRIPOD VIỆT NAM (BIÊN HÒA)
Hạn nộp: 13/10/2025
Đồng Nai Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Công ty CP XNK Rau Quả Thanh Hóa
Tuyển Nhân viên lái xe Công ty CP XNK Rau Quả Thanh Hóa làm việc tại Thanh Hóa thu nhập 8 - 10 Triệu
Công ty CP XNK Rau Quả Thanh Hóa
Hạn nộp: 19/08/2025
Thanh Hóa Đã hết hạn 8 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Sách Và Văn Hóa Phẩm Quảng Lợi
Tuyển Nhân viên lái xe Công Ty Cổ Phần Sách Và Văn Hóa Phẩm Quảng Lợi làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 50 Triệu
Công Ty Cổ Phần Sách Và Văn Hóa Phẩm Quảng Lợi
Hạn nộp: 14/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 50 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Công nghiệp KIMSEN
Tuyển Nhân viên lái xe Công ty Cổ phần Công nghiệp KIMSEN làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty Cổ phần Công nghiệp KIMSEN
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Còn 2 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Truyền Thông và Sự kiện Hội nghị Thông minh 911
Tuyển Nhân viên lái xe Công ty Cổ phần Truyền Thông và Sự kiện Hội nghị Thông minh 911 làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Truyền Thông và Sự kiện Hội nghị Thông minh 911
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 46 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Sách Và Văn Hóa Phẩm Quảng Lợi
Tuyển Nhân viên lái xe Công Ty Cổ Phần Sách Và Văn Hóa Phẩm Quảng Lợi làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 50 Triệu
Công Ty Cổ Phần Sách Và Văn Hóa Phẩm Quảng Lợi
Hạn nộp: 14/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 50 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Đầu Tư K&G Việt Nam
Tuyển Nhân viên lái xe Công ty Cổ phần Đầu Tư K&G Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
Công ty Cổ phần Đầu Tư K&G Việt Nam
Hạn nộp: 14/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Cao Lioa
Tuyển Nhân viên lái xe Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Cao Lioa làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Cao Lioa
Hạn nộp: 15/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Quốc Tế FUJI LUXURY GROUP
Tuyển Nhân viên lái xe Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Quốc Tế FUJI LUXURY GROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 16 Triệu
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Quốc Tế FUJI LUXURY GROUP
Hạn nộp: 11/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 13 - 16 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC QUỐC TẾ VIỆT ÚC Pro Company
Tuyển Nhân viên lái xe CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC QUỐC TẾ VIỆT ÚC Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC QUỐC TẾ VIỆT ÚC Pro Company
Hạn nộp: 30/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Hai Bốn Bảy (247Express) Pro Company
Tuyển Nhân viên lái xe Công ty cổ phần Hai Bốn Bảy (247Express) Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
Công ty cổ phần Hai Bốn Bảy (247Express) Pro Company
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Nghệ An Vĩnh Phúc Hải Phòng Còn 15 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Nhân viên lái xe Công ty TNHH công nghệ truyền thông- truyền hình làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 13 Triệu Công ty TNHH công nghệ truyền thông- truyền hình
10 - 13 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Nhân viên lái xe CÔNG TY TNHH MTV NDN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 14 Triệu CÔNG TY TNHH MTV NDN
12 - 14 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Nhân viên lái xe Công ty cổ phần Viễn thông VTC Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu Công ty cổ phần Viễn thông VTC Pro Company
10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Nhân viên lái xe CÔNG TY TNHH EARTH VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu CÔNG TY TNHH EARTH VIỆT NAM
8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Nhân viên lái xe CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN LĨNH PHONG – C.O.N.I.C làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN LĨNH PHONG – C.O.N.I.C
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Nhân viên lái xe Công Ty Cổ Phần Nhật Việt - Hãng Tàu Nhật Việt (VIETSUN LINES) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần Nhật Việt - Hãng Tàu Nhật Việt (VIETSUN LINES)
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên lái xe CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC QUỐC TẾ VIỆT ÚC Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC QUỐC TẾ VIỆT ÚC Pro Company
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên lái xe Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Quốc Tế FUJI LUXURY GROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 16 Triệu Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Quốc Tế FUJI LUXURY GROUP
13 - 16 triệu Kinh nghiệm: 1 năm