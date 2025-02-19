Tuyển Nhân viên lái xe CTY TNHH TM GIA THÀNH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 128 Hồ Học Lãm, Phường An Lạc, Quận Bình Tân, Bình Tân, Quận Bình Tân

Mô Tả Công Việc Nhân viên lái xe Với Mức Lương Thỏa thuận

- Lái xe và giao hàng hóa cho khách hàng địa bàn Thành phố và các tỉnh lân cận.

- Thực hiện vận chuyển hàng nội bộ khi được yêu cầu.

- Có trách nhiệm đảm bảo hàng hóa trên xe phải được an toàn (đóng, khóa cửa thùng xe, chằng, buộc nếu cần ... )

- Xác định rõ địa điểm, thời gian bàn giao hàng hóa, chủ động lên kế hoạch xuất phát.

- Tính toán thời gian đi, đến hợp lý.

- Chịu trách nhiệm quản lý các giấy tờ gốc của xe gồm chứng nhận đăng ký xe (cà vẹt xe), sổ đăng kiểm, sổ bảo trì, giấy chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự, giấy chứng nhận bảo hiểm bắt buộc,...

- Bảo quản xe sạch sẽ, cẩn thận, sử dụng xăng xe theo đúng quy định và có ý thức tiết kiệm

- Thực hiện công tác bảo trì, bảo dưỡng xe định kỳ hoặc đột xuất khi phát sinh

- Kiểm tra xe, đảm bảo các thông số kĩ thuật của xe trước khi khởi hành

- Chấp hành đúng giờ giấc, quy định sử dụng và bàn giao xe, sổ sách hàng ngày

- Thực hiện việc lái xe an toàn và tuân thủ luật giao thông để đảm bảo an toàn về tính mạng con người và tài sản... ( không phóng nhanh, vượt ẩu, uống rượu, bia ...).

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Độ tuổi: 25 – 45 tuổi

Ngoại hình: dễ nhìn, sạch sẽ, gọn gàng. Cao: từ 1m60 trở lên

Sức khỏe: tốt. Tác phong chuyên nghiệp.

Có bằng lái xe dấu C trở lên.

Có kinh nghiệm lái xe tải chở hàng hóa 1 năm trở lên, thông thạo đường phố

Bảo quản và giữ gìn vệ sinh xe sạch sẽ, không sử dụng xe Công ty vào mục đích cá nhân.

Kỹ năng quản lý thời gian. Nhiệt tình, năng động, chủ động, hòa đồng cùng mọi người. Chịu được áp lực cao trong công việc

Nắm vững vị trí, khu vực giao hàng nội, ngoại thành, luật giao thông đường bộ. Có kiến thức về an toàn hàng hóa.

Không nhận ứng viên nhuộm tóc, cạo đầu, xâm mình, bài bạc, nhậu nhẹt.

Có tinh thần trách nhiệm trong công việc, vui vẻ, hoạt bát.

Tại CTY TNHH TM GIA THÀNH Thì Được Hưởng Những Gì

- Thời gian làm việc : 8 tiếng/ngày, được nghỉ ca theo quy định của công ty

- Thu nhập gồm : Lương thỏa thuận.

- Tiền thưởng tháng 13 và thưởng thành tích cuối năm; Thưởng các ngày lễ lớn theo quy định của Bộ Luật Lao động.

- Được xét tăng lương định kỳ.

- Được hưởng các phúc lợi từ công ty, đóng BHYT, BHXH đầy đủ.

- Được làm việc trong môi trường thân thiện, hòa đồng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CTY TNHH TM GIA THÀNH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin