Tuyển Nhân viên lái xe CÔNG TY TNHH TRUYỀN HÌNH FPT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Tòa nhà FPT, Lô L29B - 31B - 33B, Đường Tân Thuận, KCX Tân Thuận, Quận 7, Tp.HCM., Quận 7, Quận 7

Mô Tả Công Việc Nhân viên lái xe Với Mức Lương Thỏa thuận

Đưa đón cấp quản lý & CBNV: Đảm bảo đưa đón lãnh đạo, nhân viên theo lịch trình công tác, đúng giờ, đúng địa điểm, an toàn và thuận tiện.

Bảo trì, bảo dưỡng & vệ sinh xe: Kiểm tra, bảo dưỡng định kỳ phương tiện theo quy định của công ty. Đảm bảo xe luôn trong tình trạng sạch sẽ, sẵn sàng phục vụ công việc.

Quản lý giấy tờ xe: Theo dõi và đề xuất đăng kiểm, mua bảo hiểm xe đúng hạn để đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật và nội bộ công ty.

Ghi chép lịch trình: Lập và cập nhật sổ theo dõi lịch trình di chuyển, nhiên liệu tiêu hao, số km sử dụng để báo cáo khi cần.

Tuân thủ điều động: Thực hiện công tác theo sự phân công của cấp quản lý, đảm bảo tính linh hoạt và hỗ trợ tốt nhất cho nhu cầu đi lại của công ty.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Bằng lái xe D2 trở lên, còn hạn và không có vi phạm nghiêm trọng.

Ít nhất 5 năm kinh nghiệm lái xe, ưu tiên ứng viên từng lái xe phục vụ doanh nghiệp hoặc lãnh đạo.

Có kinh nghiệm lái xe đường dài, xe đưa đón hoặc xe phục vụ sự kiện là một lợi thế.

Sức khỏe tốt, không mắc bệnh ảnh hưởng đến khả năng lái xe.

Định kỳ khám sức khỏe theo quy định.

Lái xe an toàn, thành thạo đường phố TP.HCM và các tuyến đường liên tỉnh.

Am hiểu luật giao thông, các biện pháp an toàn và xử lý tình huống khi tham gia giao thông.

Biết sử dụng GPS, điện thoại thông minh và các thiết bị theo dõi hành trình.

Trung thực, cẩn thận, trách nhiệm cao trong công việc.

Không có tiền án, tiền sự hoặc vi phạm đạo đức nghề nghiệp.

Tác phong chuyên nghiệp, lịch sự, nhã nhặn.

Kiên nhẫn, bình tĩnh, có tinh thần phục vụ và khả năng làm việc dưới áp lực.

Ưu tiên ứng viên cư trú tại TP.HCM, đặc biệt khu vực quận 7 để thuận tiện di chuyển.

Sẵn sàng làm việc ngoài giờ, cuối tuần hoặc trong tình huống khẩn cấp khi có yêu cầu.

Tại CÔNG TY TNHH TRUYỀN HÌNH FPT Thì Được Hưởng Những Gì

Gói thu nhập năm tương xứng với năng lực (13 tháng lương, nghỉ mát...).

Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp có nhiều cơ hội thăng tiến.

Cung cấp trang thiết bị đầy đủ để phục vụ công việc.

Văn hóa doanh nghiệp đa dạng, phong phú; các hoạt động tri ân, chăm lo đời sống tinh thần Cán bộ nhân viên và người thân, Teambuilding, Ngày hội văn hóa, các Câu lạc bộ...

Tham gia đầy đủ các chế độ theo Luật lao động hiện hành (BHXH, BHYT, BHTN, ngày phép).

Khám sức khỏe định kỳ, nghỉ hè hàng năm; Gói bảo hiểm sức khỏe chuyên biệt FPT Care.

Được tham gia các khóa đào tạo, nâng cao nghiệp vụ thường xuyên.

Hưởng các gói ưu đãi cước khi sử dụng dịch vụ của FPT Play.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TRUYỀN HÌNH FPT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin